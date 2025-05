No ha pasado ni una sola semana desde que Ángela Aguilar lanzó ‘El Equivocado’ y el tema ya se ha convertido en el favorito de muchas personas. Claro está, también hay quienes han criticado la letra de su nuevo éxito, ya que ahí la artista defiende su amor por Christian Nodal. Más allá de los comentarios positivos y negativos de la gente, lo concreto es que al nacido y criado en Sonora le gusta la canción y hace poco decidió hablar sobre la misma, revelando cómo reaccionó la primera vez que la escuchó.

El intérprete de ‘Amé’, en diálogo con ‘Ventaneando‘, de acuerdo a un video compartido en YouTube por el propio programa periodístico, primero dejó en claro que se encuentra feliz por todo lo que viene realizando su esposa. Y es que ha dado pasos agigantados en poco tiempo.

“Yo estoy muy emocionado por Ángela. Me siento muy orgulloso de ella. El álbum que hizo, lo hizo ella solita y también desde un lado mucho más maduro, de un lado que creo que van a poder sentirla”, expresó el cantante conocido por popularizar el ‘mariacheño’, un género de fusión entre la música mariachi y norteña.

Christian Nodal se dio cuenta que la letra de la nueva canción de su esposa tenía que ver con su persona. (Foto: Alberto E. Rodriguez / Getty Images) ×

“Me tocó profundamente el corazón’

“Cuando me mostró la canción de ‘El Equivocado’, me tocó profundamente el corazón. No me dijo ‘Es para ti’, pero... me quedó el saco. Entonces, me lo puse”, recordó Christian Nodal, que luego mencionó que Ángela Aguilar le propuso realizar el video del tema juntos.

Ángela Aguilar y Christian Nodal hace poco cumplieron nueve meses de casados. Ambos están muy felices de la relación que tienen. (Foto: Dimitrios Kambouris / Getty Images) ×

“Le dije: ‘Mami, cuenta conmigo para lo que sea’. Y terminó siendo esa parte íntima de las vacaciones. Las pequeñitas vacaciones que tomamos para retomar energía. Creo que salió un resultado muy hermoso y yo me siento muy feliz”, aseguró. “La verdad que también ese video me sacó lágrimas”, indicó en otro momento el artista. Aquí el video musical de ‘El Equivocado’, por si deseas verlo.

Tras esas declaraciones, a Nodal le preguntaron cómo va su relación con la hija de Pepe Aguilar y él sostuvo que las cosas están marchando muy bien. “Pues yo sigo manteniendo el amor como lo sentí desde el principio. Creo que va creciendo y va transformándose en muchas cosas y, bendito Dios, va encarrillado por el buen camino, y feliz”, aseveró. A continuación, te dejo el clip de la entrevista que le hicieron al cantante para que la aprecies.