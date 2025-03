Taylor Swift es una de las artistas más completas que existen y con más fama a nivel mundial por su increíble talento. Por esa razón, muchos sueñan con un día colaborar con ella; sin embargo, no todos llegan a vivir esa experiencia. Precisamente, hace poco Lil Nas X, un cantante estadounidense, reveló que ambos estuvieron cerca de lanzar un tema juntos, pero eso no llegó a darse por un motivo que te daré a conocer en esta nota.

El intérprete de ‘Industry Baby’, cuyo nombre real es Montero Lamar Hill, reveló lo ocurrido en una entrevista que tuvo con E! News en los GLAAD Media Awards. De acuerdo a las palabras del dos veces ganador del Grammy, él iba a participar en una de las canciones de Swift, pero al final eso no pasó.

“Estábamos trabajando en algo. Me ofreció probar una estrofa, pero no me convenció, así que no lo hicimos”, aseguró Lil Nas X, que también indicó que “ni siquiera quería hablar” de lo que hubiera pasado si todo salía bien. Ya después de todo ello, elogió a Taylor, recalcando que está orgulloso de ella.

Lil Nas X es un rapero, cantante y compositor estadounidense que ha ganado dos premios Grammy, cinco premios Billboard Music Awards, cinco MTV Video Music Awards y mucho más. (Foto: Frazer Harrison / Getty Images)

Le alegra haber tenido la oportunidad

“Ella ha estado haciendo lo suyo. Está en la cima. Me alegra que siquiera me haya considerado”, sostuvo el artista, que no dudó en señalar que el día en que ambos finalmente puedan colaborar juntos, será “global. Mundial. Tay-Tay y Nassy”.

Taylor Swift es una cantante y compositora estadounidense conocida a nivel mundial. Su gira llamada ‘The Eras Tour’ duró casi dos años y se convirtió en la más exitosa de la historia de la música, con una recaudación de más de mil millones de dólares. (Foto: Kevin Mazur / Getty Images)

Es necesario mencionar que, de momento, Taylor Swift no ha sacado un nuevo tema, pero sí ha sido noticia a nivel mundial. Todo a raíz de haber apoyado a Selena Gomez y a Benny Blanco. Recordemos que la pareja recientemente lanzó su álbum ‘I Said I Love You First’ y Taylor ya lo escuchó, por lo que aseguró, en una historia en su cuenta de Instagram (@taylorswift) que “le encanta” y hasta adjuntó un enlace para que sus seguidores puedan disfrutar de la producción musical.