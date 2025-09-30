El mundo de la belleza en México se encuentra de luto tras el asesinato de Miguel de la Mora, reconocido estilista y empresario originario de Zapopan, Jalisco, que a sus 28 años ya había alcanzado un lugar privilegiado entre las celebridades. Famoso por su cercanía profesional con Ángela Aguilar y por haber trabajado con figuras como Kenia Os y otras estrellas, el joven estilista fue atacado la noche del lunes 29 de septiembre frente a su exclusivo salón en Polanco.

El ataque en Polanco

De acuerdo con los primeros reportes, el crimen ocurrió alrededor de las 23:00 horas en el cruce de las calles Molière y Presidente Masaryk, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), dos hombres a bordo de una motocicleta interceptaron a De la Mora cuando salía de su salón, Micky’s Hair.

Ángela Aguilar confiaba en Miguel de la Mora para crear varios de sus looks más icónicos. | Crédito: Instagram micky_hair

Uno de los agresores descendió y le disparó por la espalda, dejándolo tendido en los escalones del acceso al edificio. Paramédicos confirmaron su fallecimiento en el lugar. Hasta ahora no hay detenidos, pero las autoridades descartaron que se tratara de un robo: todo apunta a un ataque directo y planificado.

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, confirmó que el homicidio fue una agresión premeditada y la FGJCDMX ya abrió una carpeta de investigación por homicidio doloso, con peritos recabando pruebas balísticas y forenses en la escena.

Una carrera brillante en la belleza

Más allá de la tragedia, Miguel de la Mora había logrado consolidar un nombre propio en la industria de la belleza. Con 12 años de experiencia como estilista profesional y una década como extensionista, fundó Micky’s Hair Salón Masaryk, ubicado en una de las avenidas más exclusivas de la Ciudad de México, y una sucursal en Guadalajara.

Sus salones eran conocidos por su atención personalizada, los altos estándares de calidad y servicios de lujo. Entre ellos destacaban extensiones premium de cabello brasileño, cotizadas en más de 116,000 pesos, paquetes completos de coloración que superaban los 118,000 pesos y cortes de tendencia como el butterfly cut. La experiencia se complementaba con detalles como bebidas de cortesía, reforzando su imagen de exclusividad.

El estilista de las celebridades

De la Mora se ganó la confianza de importantes personalidades del espectáculo. Su relación profesional con Ángela Aguilar le permitió crear algunos de los looks más icónicos de la cantante, diseñados tanto para presentaciones como para sesiones fotográficas.

También trabajó con Kenia Os, Christian Nodal, Natasha Dupeyrón, Priscila Escoto, María Fernanda Beltrán Figueroa (Miss Universe México 2024) y Regina Peredo Gutiérrez (Reina Hispanoamericana 2019), consolidando su reputación como estilista de élite.

En redes sociales compartía constantemente imágenes con sus clientas, mostrando no solo su talento técnico, sino también la confianza y cercanía que generaba con ellas. Su salón se convirtió en sinónimo de glamour y de una experiencia aspiracional para quienes buscaban lo mejor en el mundo de la belleza.

Kenia Os también acudía con Miguel de la Mora para transformar su imagen en el escenario. | Crédito: Instagram micky_hair

El asesinato de Miguel de la Mora ha conmocionado al gremio artístico, a sus clientas más cercanas y a toda la industria de la moda y la estética en México. Su nombre, asociado a talento, dedicación y prestigio, queda ahora marcado también por la violencia que apagó una carrera en ascenso.

