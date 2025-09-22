Adna Rovčanin-Omerbegović, una joven enfermera e influencer de 26 años, murió de manera repentina apenas dos días después de su boda. Su trágica historia sorprendió a todos en su natal Sarajevo, Bosnia y Herzegovina, donde era conocida no solo por su trabajo en el sector salud, sino también por su presencia en redes sociales.

El medio Daily Mail informa que Adna había celebrado su matrimonio con su pareja Faris el sábado pasado en el hotel Hollywood de Sarajevo; sin embargo, horas después de la ceremonia, la joven comenzó a sentirse mal y fue trasladada de urgencia al hospital. Esa misma noche cayó en coma y falleció el lunes.

Aunque la causa exacta de su muerte sigue sin confirmarse, las autoridades locales esperan los resultados de la autopsia. El medio croata Story informó que se sospecha de una posible conmoción cerebral, pero por ahora todo sigue bajo investigación.

La joven se sintió mal horas después de la boda, entró en coma y falleció el lunes, aunque la causa de su muerte aún no ha sido confirmada. (Foto: Adna Rovčanin-Omerbegović / Instagram)

Más allá de esta tragedia, quienes la conocieron la recuerdan como una joven apasionada por ayudar a los demás. Amigos y familiares contaron al medio bosnio Crnu-Hronik que Adna amaba su profesión de enfermera y dedicaba tiempo y energía a sus pacientes.

“Siempre le gustaba ayudar a los demás, por eso trabajaba en un centro de salud, mientras que el maquillaje era su segunda pasión”, compartieron.

Esa pasión la llevó a convertirse también en influencer de belleza. En sus redes sociales, Adna compartía consejos de maquillaje, rutinas de cuidado personal y momentos de su vida cotidiana, inspirando a miles de seguidores. Incluso había abierto su propio salón de belleza en Sarajevo.

Conocida por su trabajo en la salud y su pasión por el maquillaje, dirigía su propio salón de belleza y compartía consejos en redes sociales. (Foto: Adna Rovčanin-Omerbegović / Instagram)

El miércoles, familiares, amigos y seguidores la despidieron en el cementerio Bare de Sarajevo, con oraciones en la mezquita de Kobilja Glava.

En redes sociales, los mensajes de despedida no se hicieron esperar: “Ayer estabas con nosotros, hoy te despedimos. Descansa en paz, querida Adna”, escribió una persona cercana. Otro agregó: “No es justo que la vida de los jóvenes termine de manera tan prematura”.

Familiares, amigos y seguidores la despidieron con emotivos mensajes y recuerdos de su alegría y dedicación. (Foto: Adna Rovčanin-Omerbegović / Instagram)

Qué es y cómo se identifica una conmoción cerebral

Una conmoción cerebral es una lesión leve del cerebro causada generalmente por un golpe en la cabeza, una caída o un movimiento brusco que haga que el cerebro se mueva dentro del cráneo. Este impacto puede alterar temporalmente el funcionamiento normal del cerebro, afectando el equilibrio, la memoria y la coordinación, aunque no siempre produce pérdida de conciencia.

Se puede identificar por síntomas como dolor de cabeza, mareos, visión borrosa, confusión, náuseas, dificultad para concentrarse, sensibilidad a la luz o al ruido y, en algunos casos, somnolencia o cambios de humor. Si alguien presenta estos signos después de un golpe, es clave buscar atención médica de inmediato, incluso si los síntomas parecen leves.

