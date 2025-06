“Jugando con fuego: España” llegó a Netflix para encender la plataforma de streaming. Debido a que los participantes no pueden dar rienda suelta a sus instintos, la audiencia hace sus apuestas para ver quiénes se mantienen firmes y en abstinencia absoluta hasta el final. ¿Lograrán contener sus ganas? Si bien, este reality sigue a diez competidores – cinco varones y cinco mujeres –, quienes están bajo la atenta mirada de Lana, el show está liderado por Alba Carrillo, encargada de presentar la versión española del exitoso programa “Too Hot to Handle”. Si aún no sabes o conoces poco sobre ella, sigue leyendo esta nota.

“Gracias a todo el equipo de @netflixes y @fremantleesp por confiar en mí, el cariño y el trabajo bien hecho. Ojalá mucho éxito”, escribió el día del estreno de este formato.

Ahora es la conductora de "Jugando con fuego: España", el reality de Netflix (Foto: Alba Carrillo / Instagram)

1. DATOS PERSONALES DE ALBA CARRILLO

Nombre completo: Lucía del Alba Carrillo Pariente

Más conocida como: Alba Carrillo

Lugar de nacimiento: Madrid, España

Nacionalidad: Española

Cumpleaños: 31 de julio

Año de nacimiento: 1986

Instagram: @albacarrillooficial

2. ¿QUIÉN ES ALBA CARRILLO?

Alba Carrillo es una modelo, escritora y presentadora de televisión española. A raíz de su carácter destacó en los programas donde estuvo por lo que fue convocada a varios proyectos, además de convertirse en el rostro de importantes marcas.

Se caracteriza por no tener pelos en la lengua a la hora de dar su opinión sobre cualquier tema (Foto: Alba Carrillo / Instagram)

3. SUS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

Estudió Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad Complutense de Madrid, época en la que también realizó cursos de Arte Dramático.

4. TRAS SU DEBUT EN TV SE HIZO CONOCIDA

En 2007, participó del programa “Supermodelo”, donde destacó por su forma de ser. Tras ello, fichó por Mediaset España para ser presentadora, tertuliana y participante de diversos formatos.

Aquí disfrutando de un día de playa (Foto: Alba Carrillo / Instagram)

5. CARRERA COMO MODELO

Se convirtió en imagen de marcas reconocidas, además de desfilar en diferentes pasarelas, pues destacó también como modelo.

6. CARRERA TELEVISIVA

Fue presentadora de “Glamour TV”, colaboradora de “Amigas y conocidas”, “Deluxe”, “Sálvame”, “Viva la vida”, “Mujeres y hombres y viceversa”, “GH VIP”, entre otros shows más.

Es querida y odiada por la gente debido a su posición ante diversos temas (Foto: Alba Carrillo / Instagram)

7. PARTICIPÓ EN VARIOS REALITIES

Junto a su madre formó parte de “Supervivientes 2017”, donde obtuvo el segundo lugar. En 2019, participó en “Gran Hermano VIP 7” terminando como segunda finalista. Fue parte del concurso “El Cazador”, el cual ganó; mientras que en “Bake Off: Famosos al horno” (2023) obtuvo el tercer puesto.

8. FUE VETADA DE MEDIASET

Aunque era una imagen importante para Mediaset, Alba Carrillo fue vetada tras una polémica que se remonta a noviembre de 2022, durante la fiesta de Unicorn Content. ¿Por qué? Tras ser vinculada con su compañero Jorge Pérez, quien estaba casado. Cuando la prensa rosa abordó el tema, ella admitió que entre ambos sí ocurrieron “cosas”, pero como el daño estaba hecho y una familia destruida, la empresa decidió sacarla, aunque respaldaron a Pérez. Fue así que en 2023 fue despedida y vetada de Telecinco y Mediaset.

Ella es una mujer cuyas opiniones dividen al público (Foto: Alba Carrillo / Instagram)

9. TIENE UN HIJO

Carrillo tiene un hijo llamado Lucas, fruto de su relación con el expiloto Fonsi Nieto. El romance terminó dos años después, en 2012.

10. ¿ALBA CARRILLO TIENE PAREJA?

Actualmente, Alba Carrillo no tiene pareja. Ella estuvo casada con el tenista Feliciano López, con quien empezó en 2013 y se casó en 2015, pero en 2016 decidieron divorciarse. Fue vinculada sentimentalmente con el ingeniero David Vallespín y el futbolista Thibaut Courtois entre 2018 y 2019.

Aquí posando un día en la piscina (Foto: Alba Carrillo / Instagram)

11. ESCRIBIÓ UN LIBRO

Ella también ha escrito un libro titulado “Lista para la vida”, en la cual plasma su vida como pretexto para hablar de temas que considera interesantes como el amor y desamor.

