Alejandro Albalá tendrá una nueva oportunidad para demostrar de qué está hecho en uno de los realities más extremos de la televisión española, ya que fue convocado para “Supervivientes All Stars 2025”. Como se recuerda, él estuvo en la edición 2021, año en el que fue el expulsado número 11 tras haber permanecido 98 días en competencia. ¿No recuerdas quién es? No te preocupes que te doy detalles de él a continuación.

“Ya estuve en ‘Supervivientes 2021’ y ahora vengo con más ganas que nunca. Vengo a ganar este concurso. Viene un Alejandro mucho más fuerte, mucho más maduro, con muchas ganas de hacer de todo (…)”, señaló en su video de presentación.

​1. DATOS PERSONALES DE ALEJANDRO ALBALÁ

Nombre completo: Alejando Albalá Guerra

Alejando Albalá Guerra Lugar de nacimiento: Santander, España

Santander, España Nacionalidad: Española

Española Cumpleaños: 27 de octubre

27 de octubre Año de nacimiento: 1994

1994 Instagram: @alejandroalbala

Aquí tomándose una fotografía frente al espejo (Foto: Alejandro Albalá / Intagram)

2. ¿QUIÉN ES ALEJANDRO ALBALÁ?

Alejandro Albalá es una persona conocida en la prensa rosa que se hizo conocido por sus relaciones con Isa Pantoja y Sofía Suescun. Participó en algunos realities y estuvo alejado de los medios.

3. FUE ESPOSO CON ISA PANTOJA

Su nombre comenzó a sonar en los medios españoles en el verano de 2014 cuando inició un romance con Isa Pantoja, con quien tuvo un noviazgo complicado. Tras superar sus diferencias y después de dos años, decidieron casarse en secreto en junio de 2016 en Cancún, México. seis meses después, su matrimonio llegó a su fin.

Aquí disfrutando de una comida (Foto: Alejandro Albalá / Intagram)

4. ESTUDIÓ PARA AUXILIAR DE VUELO

Alcabá se encontraba cursando estudios de auxiliar de vuelo, pero lo dejó cuando fue a vivir a Sevilla con su entonces novia Pantoja.

5. SU PASO POR REALITIES

Él participó en varios realities como “GH DÚO” y “Supervivientes”, además de haber colaborado en “Pesadilla en El Paraíso”.

Durante su viaje a Puerto Rico (Foto: Alejandro Albalá / Intagram)

6. TAMBIÉN SE DESEMPEÑÓ COMO PRODUCTOR

También se desempeñó como jefe de producción del concurso “El pueblo más bonito de Castilla-La Mancha”, de la televisión local de Castilla-La Macha. Se trataba de un programa enfocado a buscar la localidad con más encanto de la comunidad autónoma.

7. SU OTRA RELACIÓN CONOCIDA

Otra de sus relaciones conocidas fue con Sofía Suescun, con quien participó en la primera edición de “GH DÚO”. Al salir, pusieron punto final a su noviazgo.

Practica constantemente ejercicios (Foto: Alejandro Albalá / Intagram)

8. SE ALEJA DE LA TV

Después de participar de “Supervivientes 2021”, Alejandro Albalá se alejó de los medios, pues buscaba crecer personal y profesionalmente.

9. LA NUEVA FACETA DE ALBALÁ

En una entrevista en Sábado Deluxe, Alejandro Albalá se convirtió en empresario de su propio negocio: un estanco en el barrio de Carabanchel, Madrid. Esto lo pudo lograr con el dinero que ahorró de sus años en televisión.

Debido a su rutina de ejercicios, tiene una figura trabajada (Foto: Alejandro Albalá / Intagram)