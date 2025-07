Alexis Ayala es una figura clave en la televisión mexicana, toda vez que ha formado parte de gran cantidad de producciones; y aunque lo hemos visto mayormente en su faceta como villano, lo cierto es que sus interpretaciones nos han llevado a quererlo, pero también odiarlo. Ahora incursiona en un mundo totalmente distinto: el de los realities de convivencia al formar parte de la tercera temporada de “La casa de los famosos México”. A continuación, datos que debes conocer sobre él.

“Nunca entro a nada para perder. Si me toca hacer fogata, prenderé el fuego”, señaló en un clip del programa que emitirá las galas por Las Estrellas y la trasmisión 24/7 por ViX.

El actor señaló que cuando integra un proyecto, él llega para ganar (Foto: Alexis Ayala / Instagram)

1. DATOS PERSONALES DE ALEXIS AYALA

Nombre completo: David Alexis Ayala Padró

David Alexis Ayala Padró Lugar de nacimiento: San Francisco, California, EE.UU.

San Francisco, California, EE.UU. Nacionalidad: Estadounidense y mexicana

Estadounidense y mexicana Cumpleaños: 9 de agosto

9 de agosto Año de nacimiento: 1965

1965 Instagram: @alexisayala

Sin duda, el porte de galán le queda bien a Alexis Ayala (Foto: @alexpadronphoto / Instagram)

2. ¿QUIÉN ES ALEXIS AYALA?

Alexis Ayala es un reconocido actor y productor que ha formado parte del elenco de más de medio centenar de proyectos entre cine, teatro y televisión.

Alexis Ayala enamorando a sus seguidores de redes sociales (Foto: @alexpadronphoto / Instagram)

3. PRODUCCIONES EN LAS QUE ACTUÓ

Algunas producciones en las que actuó en televisión son: “Cadenas de amargura”, “¡Amigos x siempre!”, “Amarte es mi pecado”, “Abismo de pasión”, “Lo que la vida me robó”, “Amar a muerte”, “Quererlo todo”, “Si nos dejan”, “Pienso en ti” y “La historia de Juana”. En cine tenemos: “Divina confusión”, “From Prada to Nada”, “Me late chocolate” y “No voy a pedirle a nadie que me crea”. Y en teatro actuó en las obras “Un amante a la medida”, “Divorciémonos, mi amor”, “Una noche de pasión” y “El jorobado de Notre Dame”.

El porte de Alexis Ayala cautiva a muchas personas (Foto: @alexpadronphoto / Instagram)

4. PREMIOS QUE HA GANADO

En 2019, ganó en la categoría a Mejor primer actor en los Premios TVyNovelas por “Amar a muerte”. Mientras que en 1992 y 1993, obtuvo galardones como Mejor actor coestelar joven por “Cadenas de amargura” y Mejor actor coestelar por “Baila conmigo”, respectivamente. Además, ha sido nominado más de una docena de veces.

Sin duda, Alexis Ayala sabe lo que es posar para la cámara (Foto: @alexpadronphoto / Instagram)

5. CASI PIERDE LA VIDA POR UN INFARTO

Durante una entrevista en el programa “Faisy nights” en julio de 2021, Ayala contó que en 2018 casi pierde la vida por un infarto. Todo ocurrió cuando se encontraba de vacaciones en su casa de Acapulco. “Sabes que te está dando un infarto, no sé cómo explicártelo. Me solté del estómago, vomité, me dio dolor en todo el lado derecho, que es muy raro. Se me sumió el pecho, la mandíbula se me fue de lado, el brazo se me empezó a torcer. Me empezó a dar todo”, contó. Y aunque pudo recuperarse, le dio depresión que con el tiempo pudo superar.

Alexis Sánchez posando en una fotografía en blanco y negro (Foto: @alexpadronphoto / Instagram)

6. NO FUE LA ÚNICA VEZ QUE CASI PIERDE LA VIDA

Varios años antes, en 1992, Alexis Ayala tuvo una complicación muy seria con la tiroides y casi fallece, según sus propias declaraciones. “Por la tiroides estuve gravísimo en el hospital, y ahí me dio un paro respiratorio. Al final me pudieron sacar de eso, pero estaba yo muy joven y no lo entendí como era”, mencionó.

Aquí Alexis Ayala posando con una guitarra (Foto: @alexpadronphoto / Instagram)

7. ¿ALEXIS AYALA TIENE PAREJA?

Sí. Alexis Ayala está casado desde 2023 con Cinthia Aparicio, a quien conoció en la telenovela “Si nos dejan”, en la que ambos actuaban. Tras terminar las grabaciones, hicieron una reunión en su casa, a la cual invitó, por lo que la química fue de inmediato y se hicieron novios. Cabe mencionar que se llevan casi 30 años de diferencia.

8. ESTUVO ANTERIORMENTE CASADO

Anteriormente, el actor se casó dos veces. Primero con la actriz Karla Álvarez, fallecida en 2013, con quien tuvo un matrimonio corto en 1994 que duró solamente ocho meses, y luego con Fernanda López en 2014, pero se divorciaron en 2021.

Alexis Ayala luciéndose para la cámara (Foto: @alexpadronphoto / Instagram)

9. ¿ALEXIS TIENE HIJOS?

Sí. Alexis Ayala tiene dos hijas. La mayor es Stephanie, quien es fruto de su relación con Beatriz Zazueta. Ella tiene 32 años y vive en Estados Unidos. La menor es Roberta, nacida en 2015, producto de su matrimonio con Fernanda López.

Junto a su hija Roberta (Foto: Alexis Ayala / Instagram)

