“Chespirito: Sin querer queriendo” es la serie de HBO Max que nos muestra la historia del famoso comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños. Debido a la expectativa que ha generado, el que menos quieres saber más sobre los actores que interpretarán a los icónicos personajes. En esta nota, te revelamos quién es Bárbara López, la actriz que hace de Doña Florinda, aunque en la producción se llamará Margarita Ruíz por las diferencias que tuvo Florinda Meza con el equipo de producción.

Antes te precisamos que esta comedia dramática fue creada y escrita por Roberto Gómez Fernández, el hijo del famoso Chespirito.

Cuando están alistando a Bárbara López para interpretar a Doña Florinda (Foto: HBO Max)

1. DATOS PERSONALES DE BÁRBARA LÓPEZ

Nombre completo: Bárbara Elizabeth López Pérez

Bárbara Elizabeth López Pérez Lugar de nacimiento: Monterrey, Nuevo León

Monterrey, Nuevo León Nacionalidad: Mexicana

Mexicana Fecha de nacimiento: 13 de agosto

13 de agosto Año de nacimiento: 1992

1992 Instagram: @barbara_lopez21

Aquí tomándose un selfie (Foto: Bárbara López / Instagram)

2. ¿QUIÉN ES BÁRBARA LÓPEZ?

Bárbara López es una actriz mexicana que formó parte de más de una docena de producciones. Es conocida por “Vino el amor” y “Amar a muerte”.

3. SU FAMILIA PERTENECE AL MEDIO TELEVISIVO

Su padre es el productor de televisión Reynaldo López, a quien a veces acompañaba a los estudios para ver las grabaciones, algo que de niña le fascinaba. Asimismo, dijo a Las Estrellas que su abuelo también fue productor de TV y Carla Estrada es parte de su familia.

Aquí en su viaje a Acapulco (Foto: Bárbara López / Instagram)

4. QUISO SER ACTRIZ DESDE MUY PEQUEÑA

Desde que tenía cinco años, ella estaba convencida de que quería convertirse en actriz, algo que fue creciendo las veces que acompañó a su papá a los sets televisivos, donde veía cómo todos se reían mientras grababan. “Yo me divertía mucho y creo que todos queremos dedicarnos a algo que nos divierta, que no parezca trabajo y que no lo sintamos pesado”, señaló en diálogo con Las Estrellas.

5. LA CONDICIÓN QUE LE PUSIERON SUS PADRES QUE SEA ACTRIZ

Bárbara López relató en esa misma entrevista que cuando era menor, las telenovelas infantiles estaban de moda, por lo que ella quería formar parte de alguna de esas producciones, pero sus padres le dijeron que aún no podía; es más, le pusieron una condición si quería ser actriz: terminar la preparatoria. Y así lo hizo.

La histrionisa con un look natural (Foto: Bárbara López / Instagram)

6. SE FORMA PARA SER ACTRIZ

Una vez que terminó de estudiar, tomó varios cursos de actuación e ingresó al Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, del que egresó.

7. DEBUT Y PROYECTOS TELEVISIVOS

Su debut en televisión fue en la telenovela “Amor de barrio”, del productor Roberto Hernández Vázquez. Entre las producciones que destacaron están: “Vino el amor”, “Amar a muerte”, “El mesero”, “Señorita 89”, “¿Quién lo mató?”, por citar algunos títulos.

Le gusta tomarse fotografías de los viajes que realiza (Foto: Bárbara López / Instagram)

8. GANADORA DE VARIOS PREMIOS

Bárbara López ha ganado varios premios. En 2017, en los Premios TVyNovelas en las categorías Mejor actriz revelación y Mejor actriz juvenil por “Vino el amor”. En 2019, en los MTV Millennial Awards en las categorías Pareja en llamas y Mejor fandom por “Amar a muerte”, entre otros galardones.

9. ADORA A LOS GATOS

La joven actriz adora a los gatos. Por tal motivo, en casa tiene a uno el cual ha llamado Adán, al cual engríe e incluye en varias de sus publicaciones en sus redes sociales.

La mexicana posando junto a su gato Adán (Foto: Bárbara López / Instagram)

10. AMA EL CAFÉ

Ella ha dado a conocer que para empezar bien su día toma café, una bebida que considera indispensable, señaló a Vogue México.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí