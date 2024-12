Si quedaste fascinado con “Black Doves”, de seguro también te encantó lo que nos mostró a lo largo de la trama Sam, el asesino a sueldo que fue contratado para proteger a Helen, luego de la muerte de Jason. Debido a todo lo que ocurre con este pistolero matando a quien ponga en riesgo la integridad de su amiga y la de su ser amado, te contamos quién es Ben Whishaw, el actor que lo interpreta.

Esta serie de espionaje de seis episodios se encuentra disponible en Netflix desde el 5 de diciembre de 2024.

1. DATOS PERSONALES DE BEN WHISHAW

El actor Ben Whishaw posa en la alfombra roja a su llegada para asistir al estreno mundial de "Paddington In Peru" en Londres, el 3 de noviembre de 2024 (Foto: Justin Tallis / AFP)

2. ¿QUIÉN ES BEN WHISHAW?

Ben Whishaw es un actor británico que apareció en “Criminal Justice”, “The Hour”, “Perfume: The Story of a Murderer”, “I’m Not There”, “Brideshead Revisited” y “Bright Star”, demás de haber prestado su voz al oso Paddington.

3. SU FAMILIA

Su mamá trabaja en cosmética y su padre en deportes con jóvenes. Él tiene un hermano gemelo de nombre James.

Ben Whishaw en la proyección de la película "Limonov: The Ballad" en la 77ª edición del Festival de Cine de Cannes en Cannes, sur de Francia, el 19 de mayo de 2024 (Foto: Christophe Simon / AFP)

4. EL APELLIDO ORIGINAL DE SU FAMILIA NO ERA WHISHAW

El apellido original de su familia no era Whishaw sino Stellmacher, un nombre ocupacional alemán para un carretero. Fue su abuelo paterno Jean Vladimir Stellmacher, nacido en Turquía, pero que vivía en Alemania, el que cambió su nombre a John Victor Whishaw tras la Segunda Guerra Mundial, en la cual sirvió como espía británico en el ejército alemán.

5. FORMACIÓN

Ben Whishaw fue miembro del Bancroft Players Youth Theatre, en el Queen Mother Theatre de Hitchin. Se graduó de la Royal Academy of Dramatic Art en 2003.

Ben Whishaw llega a la gira de prensa de FX Network Winter TCA 2020 en el Langham Huntington Hotel en Pasadena, California, el 9 de enero de 2020 (Foto: Lisa O'Connor / AFP)

6. CARRERA ACTORAL

Ha formado parte de varias producciones como “Criminal Justice” y “A very english escandal”, por los que ganó un Emmy; asimismo, por el último también recibió un Globo de Oro. Otros de sus trabajos son “Skyfall”, “Spectre”, “No Time to Die”, “The Hollow Crown”, “London Spy”, “Fargo”, “El regreso de Mary Poppins”, “The hour”, “Ricardo II”, entre otros títulos más.

7. ES LA VOZ DEL OSO PADDINGTON

Whishaw ha prestado su voz al Oso Paddington en varios proyectos: “Paddington” (2014), “Paddington 2″ (2017) y “Paddington en Perú” (2024).

Ben Whishaw posa sobre la alfombra roja después de llegar para asistir al estreno mundial de la película de James Bond 007 'No Time to Die' en el Royal Albert Hall en el oeste de Londres el 28 de septiembre de 2021 (Foto: Tolga Akmen / AFP)

8. TAMBIÉN HA HECHO TEATRO

El actor ha formado parte de varias obras teatrales desde 2003 con “La materia oscura”. Después siguieron “Mercury Fur”, “The Pride”, “The Crucible”, “Esperando a Godot”, entre otras más.

9. DECUBRIÓ SU ORIENTACIÓN SEXUAL EN EL COLEGIO

En una entrevista de 2020 con Backstage, Ben contó que descubrió su orientación sexual cuando era un adolescente, pues tenía problemas de conducta. Un profesor le recomendó que fuera al teatro después de la escuela para canalizar lo que se sentí, y aunque al inicio no le hizo casó, finalmente fue. “De repente, todo empezó a tener sentido: estaba actuando así porque estaba lidiando con el hecho de ser gay y no se lo contaba a mis compañeros ni a mi familia porque son bastante religiosos”, publicó The Pink News. En 2014, habló públicamente sobre su sexualidad.

Ben Whishaw posa con el Emmy al Mejor Actor de Reparto en una Serie Limitada o Película por "A Very English Scandal" durante la 71ª edición de los Premios Emmy en el Microsoft Theatre de Los Ángeles el 22 de septiembre de 2019 (Foto: Robyn Beck / AFP )

10. ¿BEN WHISHAW TIENE PAREJA?

Ben Whishaw estuvo casada con el compositor australiano Mark Bradshaw. Su matrimonio duró de 2012 a 2022. Actualmente, se desconoce si tiene pareja, pero se rumorea que está saliendo con Kadiff Kirwan, su coprotagonista de “This Is Going To Hurt”.