Brooks Nader y el campeón de tenis Carlos Alcaraz están saliendo, según confirmó su hermana Grace Ann Nader en exclusiva a E! News el 10 de septiembre de 2025: “Es el hombre del momento”. La noticia llega tras semanas de rumores que vinculaban a la modelo con el tenista italiano Jannik Sinner, rival directo de Alcaraz en el circuito ATP.

La confirmación sorprendió al mundo del espectáculo y del deporte: Brooks, una de las modelos más reconocidas de Sports Illustrated, y Carlos, actual número uno del tenis mundial, protagonizan ahora una historia que mezcla glamour, éxito y juventud. Aquí te contamos quién es Brooks Nader, la mujer que conquistó al fenómeno del tenis español.

1. ¿Quién es Brooks Nader, la novia de Carlos Alcaraz?

Brooks Claire Nader nació el 7 de febrero de 1997 en Baton Rouge, Luisiana (EE. UU.). Es la mayor de cuatro hermanas y creció en una familia con raíces libanesas y tradición deportiva: su abuelo, Sam Nader, fue director deportivo de los LSU Tigers.

Desde joven mostró interés por la moda y en 2019 dio el gran salto al ganar el prestigioso Swim Search de Sports Illustrated, superando a más de 10,000 aspirantes. Desde entonces apareció en la revista en varias ediciones y en 2023 fue portada junto a Megan Fox, Kim Petras y Martha Stewart, consolidando su carrera internacional.

La modelo estadounidense viene de una familia de deportistas (Foto: Brooks Nader/Instagram)

2. Datos personales de Brooks Nader

Nombre completo: Brooks Claire Nader

Brooks Claire Nader Fecha de nacimiento: 7 de febrero de 1997

7 de febrero de 1997 Edad: 28 años

28 años Lugar de nacimiento: Baton Rouge, Luisiana, EE.UU.

Baton Rouge, Luisiana, EE.UU. Nacionalidad: Estadounidense (ascendencia libanesa)

Estadounidense (ascendencia libanesa) Altura: 1,75 m

1,75 m Profesión: Modelo, empresaria y figura pública

Modelo, empresaria y figura pública Redes sociales: @brooksnader

3. Educación

Brooks Nader cursó sus estudios escolares en la Episcopal High School de Baton Rouge (Luisiana), donde se graduó en 2015. Después ingresó a la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, una de las instituciones privadas más prestigiosas del sur de Estados Unidos.

4. Carrera en el modelaje y televisión

Brooks se dio a conocer en 2019, cuando ganó el casting abierto Swim Search de Sports Illustrated contra más de 10,000 competidoras. Esto le abrió las puertas para aparecer en la revista durante 2020, 2021 y 2022, consolidando su posición en la industria.

En 2023 logró su máxima consagración al ser portada de Sports Illustrated junto a Megan Fox, Kim Petras y Martha Stewart, en una de las ediciones más virales de la historia. Además, ha desfilado en la Miami Swim Week y fue rostro de campañas globales con marcas de moda y belleza.

En 2024, Brooks sorprendió al público participando en la temporada 33 de Dancing with the Stars, donde formó pareja con Gleb Savchenko y alcanzó el noveno lugar de la competencia.

La modelo estadounidense ha acaparado varias portadas (Foto: Brooks Nader/Instagram)

5. Otros proyectos

Además de su trabajo como modelo, Brooks ha incursionado en el diseño y los negocios:

Lanzó una colección de joyería con la marca Electric Picks .

. Fundó la marca de decoración y diseño de interiores Home by BN .

. Ha sido embajadora de causas relacionadas con inclusión y estilo de vida saludable.

6. Vida personal

Brooks Nader estuvo casada con el ejecutivo de publicidad Billy Haire entre 2019 y 2022. Tras su divorcio, fue relacionada con el príncipe Constantino Alexio de Grecia y Dinamarca, así como con el tenista Jannik Sinner. Sin embargo, Brooks desmintió esta última relación en una entrevista con Jimmy Kimmel, donde bromeó con que había asistido al US Open para ver a Carlos Alcaraz y no al tenista italiano. Su hermana Grace Ann Nader confirmó que Brooks está saliendo con Carlos Alcaraz, número uno del tenis mundial y uno de los deportistas más admirados del circuito ATP.

Carlos Alcaraz durante su participación en Wimbledon 2025 (Foto: Brooks Nader/Instagram)

7. Las mejores fotos de Brooks Nader

Brooks Nader, la modelo de Sports Illustrated que conquistó a Carlos Alcaraz (Foto: Brooks Nader/Instagram)

Brooks Nader posando con un sexy vestido y elegantes joyas (Foto: Brooks Nader/Instagram)

Brooks Nade es modelo de Sports Illustrated (Foto: Brooks Nader/Instagram)

En 2024 fue parte de la temporada 33 de Dancing with the Stars (Foto: Brooks Nader/Instagram)

