La temporada “Supervivientes All Stars 2025” trae de regreso a varios competidores que en ediciones anteriores dejaron una huella imborrable en el reality más extremo de la televisión española, por lo que nuevamente veremos a Carlos Alba, el destacado chef que formó parte del programa en 2021, pero tuvo que salir por un problema médico en el brazo. Ahora, llega dispuesto a todo. Si no sabes quién es, no te preocupes que a continuación te lo detallo.

“Dios me ha dado una segunda oportunidad. Estuve en ‘Supervivientes 2021’ y ahora saltaré directo a la isla. Espero todo vuesto apoyo, muchos besitos”, señaló en su video de presentación.

1. DATOS PERSONALES DE CARLOS ALBA

Nombre completo: Carlos Alba

Carlos Alba Lugar de nacimiento: España

España Nacionalidad: Española

Española Instagram: @carlosmchef7

@carlosmchef7 YouTube: @gemelosdecategoria9497

Aquí disfrutando un día en la piscina (Foto: Carlos Alba / Instagram)

2. ¿QUIÉN ES CARLOS ALBA?

Carlos Alba es un conocido chef que formó parte de “Supervivientes” en 2021, pero tuvo que salir por una lesión en el brazo tras permanecer 62 días en el reality. Pese a su temprana salida, se ganó el cariño del público.

Tiene gran cantidad de seguidores en redes sociales (Foto: Carlos Alba / Instagram)

3. FORMÓ PARTE DE “MASTERCHEF”

En 2019, formó parte de “Masterchef”, programa en el que se convirtió en el expulsado número 12, quedándose a puertas de ser uno de los cuatro finalistas.

4. TUVO UNA OPERACIÓN QUE LO LLEVÓ A REPLANTEARSE LA VIDA

En el año 2022, Alba fue sometido a una operación a corazón abierto por un problema en la aorta. La intervención lo llevó a replantearse muchas cosas, motivo por el que cambió sus hábitos de vida, pues come saludable, además de practicar habitualmente deportes.

Practica bastante deporte y va usualmente al gimnasio (Foto: Carlos Alba / Instagram)

5. ADORA A SU FAMILIA

Carlos Alba siempre ha dado a conocer que su familia es el pilar de su vida, por lo que no duda en compartir momentos al lado de su esposa y dos hijos.

Considera a su esposa el pilar de su vida (Foto: Carlos Alba / Instagram)

6. TIENE UN HERMANO GEMELO

Este chef tiene un hermano gemelo de nombre Victorio, con quien comparte muchos momentos en su vida, así como el canal de YouTube que tienen, donde enseñan recetas.

7. MIEMBRO DE LA TRIPULACIÓN DE APONIENTE

Debido a su gran desempeño y buena sazón, Carlos Alba es miembro de la tripulación de Aponiente, el restaurante que tiene en el Puerto de Santa María el reconocido Ángel León “El chef del mar”.

8. COMPARTE RECETAS EN SUS REDES SOCIALES

En su cuenta de Instagram, él comparte recetas originales y sencillas, mientras prepara diversas comidas, bebidas y postres.

9. SU AMOR POR SUS MASCOTAS

Carlos Alba adora a los animales, tal como lo hizo saber en sus redes sociales con sus dos mascotas de nombres Bambi y Lolo, a las cuales adoptó desde que tenían días de nacidos hasta que cumplieran 17 años, pues fallecieron en agosto de 2024, dejando un vacío en él.

Junto a sus queridas mascotas, que murieron en 2024 (Foto: Carlos Alba / Instagram)

