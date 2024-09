¿Qué ocurriría si estuviéramos en una sociedad que impone cánones de belleza y cirugías cosméticas? Esa es la trama que nos presenta “Los feos”, la película de ciencia ficción que sigue a Tally, una adolescente que vive en una distopía futurista, quien cuenta los días para pasar por el umbral de la metamorfosis con el fin de ser “perfecta”. Mientras espera su turno, su mejor amigo Peris pasa por dicho proceso, pero antes que lo haga, le pide que haga una promesa. “No importa qué tan perfecto te hagan, ¡qué no borren lo que eres!”, le dice, a lo que el muchacho responde: “¡Trato!”. Sin embargo, muchas cosas cambian en él, ¿qué ocurrió realmente con el joven? Debido a todo lo que sucede con este personaje, que parece tener hasta tres personalidades en el filme, te contamos quién es Chase Stokes, el actor que lo interpreta.

En el tráiler de la película, que está disponible en Netflix, se escucha a una mujer dirigirse a los adolescentes que están reunidos: “A los que cumplen 16 años: ‘Están en el umbral de la metamorfosis’. Ese cambio inicia con un único procedimiento elegante: serán hermosos, libres del odio y la discriminación basados en su apariencia”.

En "Los feos", Peris le promete a Tally que no cambiará tras su proceso de transformación física (Foto: Netflix)

1. DATOS PERSONALES DE CHASE STOKES

Nombre completo: James Alexander Chase Stokes

Lugar de nacimiento: Annapolis, Maryland, Estados Unidos

Nacionalidad: Estadounidense

Cumpleaños: 16 de septiembre

Año de nacimiento: 1992

Instagram: @hichasestokes

2. ¿QUIÉN ES CHASE STOKES?

Chase Stoke es un actor estadounidense conocido por su papel principal en la serie dramática “Outer Banks”.

Chase Stokes asiste a los premios Country Music Television (CMT) 2024 en el Moody Center de Austin, Texas, el 7 de abril de 2024 (Foto: Suzanne Cordeiro / AFP)

3. ¿DÓNDE VIVIÓ?

Aunque Chase nació en Annapolis, Maryland, se mudó con su madre Canton, Georgia, luego del divorcio de sus padres cuando tenía cuatro años. Ya de adolescente vivió en Orlando, Florida, donde estudió en Timber Creek High School y Valencia College; posteriormente asistió a la Universidad de Florida Central.

4. ANHELABA CONVERTIRSE EN JUGADOR DE HOCKEY

Stokes anhelaba ser un jugador profesional de hockey sobre hielo; sin embargo, las lesiones se lo impidieron. “Iba a jugar en la universidad y luego seguir el camino profesional, pero después de sufrir algunas lesiones, me di cuenta de que definitivamente no quiero sufrir los efectos de por vida que eso conlleva”, dijo en una entrevista con Brief Take.

Tomándose un selfie (Foto: Chase Stokes / Instagram)

5. ¿A QUÉ SE DEDICABA ANTES DE CONVERTIRSE EN UN ACTOR RECONOCIDO?

Antes de alcanzar el reconocimiento como actor, Chase trabajó como proveedor de catering, algo que hizo hasta días antes de su audición para “Outer Banks”.

6. TUVO UN CASTING DESASTROSO PARA UNA SERIE

Aunque ahora brilla como actor y sabe todo lo que debe de hacer cuando la cámara lo está grabando, en una ocasión Chase Stokes olvidó por completo el guion para un casting. Hace años intentó formar parte de “Stranger Things”, pero todo salió mal.

“De hecho, leí para el papel de Steve Harrington. Olvidé todas las líneas y estropeé absolutamente la audición. Conduje ocho horas desde Atlanta de regreso a Orlando, lamentando cada momento de ello”, dijo a Access Hollywood. Pese a lo mal que lo hizo, fue elegido para ser Reed, un estudiante de Hawkins que apareció en la primera temporada.

Él se está haciendo un nombre en la industria (Foto: Chase Stokes / Instagram)

7. CARRERA ACTORAL

Tuvo breves apariciones en “Stranger Things”, “Daytime Divas”. “The Beach House” y “The First”. Su carrera despegó con “Outer Banks”, luego vinieron “Tell Me Your Secrets”, “El consejo del Dr. Bird para los poetas tristes” y “Los feos”.

8. TRABAJA CON UNA EXPAREJA

En “Outer Banks”, Chase Stoke interpreta a John B., el cabecilla de los Pogues, cuyo interés amoroso es Sarah Cameron, papel de Madelyn Cline. Si bien, en la ficción los personajes se muestran felices y enamorados, ¿sabías que en la vida real fueron novios? Sí, ellos tuvieron un romance de junio de 2020 hasta noviembre de 2021. Pese a que acabaron, su relación laboral no se vio afectada y continuaron haciendo sus escenas románticas.

“A pesar de lo que ha pasado en nuestras vidas personales, nos conocimos como desconocidos, sucedieron cosas y fue una gran relación. Y ahora estamos exactamente donde empezamos, que era como coprotagonistas increíblemente talentosos”, dijo Stokes a People.

Chase Stoke en una escena con Madelyn Cline en "Outer Banks". Ellos fueron novios (Foto: Netflix)

9. APARECIÓ EN UN VIDEO MUSICAL

En 2020, Chase Stokes apareció en el video musical de “Hot Stuff” de Donna Summer, quien colaboró con Kygo.

10. ¿CHASE STOKES TIENE PAREJA?

Sí. Chase Stokes tiene actualmente pareja. Se trata de la cantante de country Kelsea Ballerini desde enero de 2023.

La cantante de country estadounidense Kelsea Ballerini y su novio Chase Stokes llegan a los MTV Video Music Awards en el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey, el 12 de septiembre de 2023 (Foto: Angela Weiss / AFP)

11. SU GRAN AMOR: MILO

El actor adora a los animales, en especial a los perros. Él tiene como mascota a Milo, que llegó a su vida en el verano de 2020.

Aquí al lado de su gran amigo Milo (Foto: Chase Stokes / Instagram)