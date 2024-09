“Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez” es la serie de Netflix que da de qué hablar; y no es para menos, ya que muestra cómo dos hijos asesinaron a sangre fría a sus padres en su mansión de Beverly Hills, el 20 de agosto de 1989. Pero ¿qué los motivo a cometer tan sangriento crimen? De acuerdo con los hermanos, buscaban que todos los abusos sufridos desde niños a manos de sus progenitores por fin acaben. Si bien, el patriarca es acusado de violentarlos sexualmente, sobre su madre Kitty recae la culpa por haber permitido, e incluso inducir, tales actos. Lo peor es que ella estaba más preocupada en llevar una vida llena de glamour y excesos con el alcohol. Su presencia pasiva-agresiva dentro de la trama hace que los espectadores también sientan rechazo sobre esta mujer. Pero ¿quién es la actriz que la interpreta? En esta nota, lo que debes saber sobre Chloë Sevigny.

Después de dos juicios, Lyle y Erik, quienes cometieron en crimen cuando tenían 21 y 18 años, respectivamente, fueron sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El jurado determinó que ellos mataron a sus padres para quedarse con la millonaria herencia.

En "Monstruos: La historia de Lyle y Erik", Kitty no hace nada cuando su esposo comienza a maltratar a sus hijos delante de ella (Foto: Netflix)

1. DATOS PERSONALES DE CHLOË STEVENS SEVIGNY

Nombre completo: Chloë Stevens Sevigny

Chloë Stevens Sevigny Lugar de nacimiento: Springfield, Massachusetts, EE. UU.

Springfield, Massachusetts, EE. UU. Nacionalidad: Estadounidense

Estadounidense Cumpleaños: 18 de noviembre

18 de noviembre Año de nacimiento: 1974

1974 Instagram: @chloessevigny

Chloe Sevigny llega para los Premios Emmy 2009 en el Nokia Theatre de Los Ángeles el 20 de septiembre de 2009 (Foto: Robyn Beck / AFP)

2. ¿QUIÉN ES CHLOË STEVENS SEVIGNY?

Chloë Stevens Sevigny es una conocida actriz de cine y televisión, diseñadora de moda y exmodelo estadounidense.

3. DESDE PEQUEÑA LE GUSTABA EL MUNDO DE LA ACTUACIÓN

Cuando era pequeña, su madre le compraba ropa de segunda mano para que pueda disfrazarse y jugar interpretando diversos roles.

La actriz estadounidense Chloe Sevigny asiste al estreno de "Monster" de Netflix en el teatro egipcio de Los Ángeles el 16 de septiembre de 2024 (Foto: Unique Nicole / AFP)

4. TRABAJÓ DE ADOLESCENTE

Cuando era adolescente tenía que apoyar a su familia, toda vez que no pertenecía a una clase acomodada. Mientras su padre pintaba interiores, Choë barrías las canchas de tenis de un club de campo local, publicó Los Angeles Times.

5. TUVO SU ÉPOCA DE REBELDÍA EN LA ADOLESCENCIA

Los dos últimos años en la secundaria, Sevigny se rapó la cabeza para vender su cabello a un fabricante de pelucas de Broadway. No sólo ello, pues experimentó con marihuana y drogas, aunque dijo que no fue una “buena drogadicta” y lo dejó. Cuando fue descubierta por sus padres, la mandaron a reuniones de Alcohólicos Anónimos.

Chloe Sevigny asiste a los premios CFDA Fashion Awards en el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York el 6 de noviembre de 2023 (Foto: Angela Weiss / AFP)

6. DESDE JOVEN LE GUSTABA CONFECCIONAR SU ROPA

Cuando era joven se consideraba una persona solitaria, tanto así que la mayor parte de su tiempo libre la pasaba en su habitación confeccionando su propia ropa, algo que le encantaba.

7. LA VEZ QUE LE OFRECIERON SER MODELO

Cuando tenía 18 años, se mudó de Connecticut a Brooklyn, donde fue descubierta por la editora de una revista de moda, a quien le fascinó su estilo. Fue así que modeló para Sassy y luego para X-girl.

Chloe Sevigny posa para la AFP durante una sesión de fotos en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) en Toronto, Ontario, Canadá, el 6 de septiembre de 2024 (Foto: Valerie Macon / AFP)

8. UNA ÍCONO DE LA MODA

El escritor Jay McInerney, quien la encontró en Nueva York, la apodó la nueva chica de moda (“It-girl”). Tanta impresión causó, que apareció en la carátula del álbum de la banda Gigolo Aunts, “Flippin’ Out” y el EP “Full-On Bloom”. Ella destaca por haber diseñado varias colecciones de ropa.

9. INICIA SU CARRERA COMO ACTRIZ

Chlöe Sevigny conoció al joven guionista y aspirante a director Harmony Korine en el Washington Square Park de Nueva York durante su último año de secundaria. Tras hacerse bueno amigos, la contrataron para la película independiente “Kids” (1995). Después formó parte de “Trees Lounge” (1996), “Gummo” (1997) y otros proyectos más.

La actriz Chloe Sevigny llega al Shrine Auditorium de Los Ángeles el 26 de marzo de 2000 para la ceremonia de entrega de los premios Oscar (Foto: Lucy Nicholson / AFP)

10. SU PASO A LA FAMA

Su salto a la fama se dio en 1999 tras formar parte de “Boys don’t cry”, por la que fue nominada a los Premios Óscar y Globo de Oro como mejor actriz de reparto. Siguió en otros proyectos independientes hasta que en 2006 tuvo un papel estelar en la serie “Big Love”, que le valió un Globo de Oro como mejor actriz de reparto en 2010.

11. UNA POLÉMICA QUE ¿CASI ACABA SU CARRERA?

Cuando fue protagonista de “The Brown Bunny” (2003), su actuación dio de qué hablar por su escena final, ya que realizó una felación real a su coprotagonista y director Vincent Gallo; esto causó controversia y muchos cuestionamientos. Fue tanta la polémica que la agencia de representantes William Morris la eliminó como cliente, pero no todo fue negativo, pues algunos críticos elogiaron dicho trabajo y, pese a todo pronóstico, continuó en varios proyectos como “Melinda and Melinda” (2004) de Woody Allen, la serie televisiva “Will & Grace” (2004), “Broken Flowers” (2005) y otros más.

Chloe Sevigny llega a la 14a Cena Anual de Artistas del Festival de Cine de Tribeca organizada por Chanel en el restaurante Balthazar el 29 de abril de 2019 en Nueva York (Foto: Angela Weiss / AFP)

12. TRABAJO ACTORAL

Además de los mencionados anteriormente, ella formó parte de decenas de producciones como “Beautiful Darling” (2010), “Hit and Miss” (2012), “Black Dog, Red Dog” (2015), “American Horror Story: Hotel” (2015-2016), “The Snowman” (2017), “Queen & Slim” (2019), “Russian Doll” (2019-2022), “We Are Who We Are” (2020), “Bones and All” (2022), entre otras.

13. ¿CHLOË SEVIGNY TIENE PAREJA?

Sí. Chloë Sevigny tiene pareja. Ella está casada con el croata Siniša Mačković, director de la galería de arte neoyorquina Karma Art su ya marido. Si bien se casaron en secreto en 2020 en el ayuntamiento de Nueva York, antes de que naciera su hijo Vanja, ahora lo hicieron por la iglesia.

El día que la actriz se casó por la iglesia (Foto: Chloë Sevigny / Instagram)