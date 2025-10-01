“La Isla: Desafío Extremo” comienza este 7 de octubre de 2025, por lo que nuevamente veremos a un grupo de competidores aislados del mundo exterior en un lugar paradisíaco, donde los retos físicos y mentales son el pan de cada día. El ganador se hará acreedor de US$200,000. Christian de la Campa forma parte del reality. Conoce más sobre él en los siguientes párrafos.

“Estoy listo para poner a prueba mi fuerza y mi mente en #LalslaDesafioExtremo. Habrá emoción y mucho drama”, escribió en su cuenta de Instagram sobre su participación.

"La Isla: Desafío Extremo" es el nuevo hogar del estadounidense (Foto: Telemundo / Instagram)

1. DATOS PERSONALES DE CHRISTIAN DE LA CAMPA

Nombre completo: Christian de la Campa Kindall

Christian de la Campa Kindall Lugar de nacimiento: Houston, Texas, EE.UU.

Houston, Texas, EE.UU. Nacionalidad: Estadounidense

Estadounidense Cumpleaños: 15 de noviembre

15 de noviembre Año de nacimiento: 1981

1981 Instagram: @delacampa

"El punto es mantenerse concentrado", escribió en marzo de 2023 (Foto: Christian de la Campa / Instagram)

2. ¿QUIÉN ES CHRISTIAN DE LA CAMPA?

Christian de la Campa es un actor y modelo estadounidense, hijo de padre mexicano y madre estadounidense.

Con su querida mascota en junio de 2024 (Foto: Christian de la Campa / Instagram)

3. ESTUVO EN LA FUERZA AÉREA DE LOS EE.UU.

Se enlistó en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, donde primero fue mecánico de aviones y posteriormente fue ascendido a capitán.

Tiene miles de seguidores (Foto: Christian de la Campa / Instagram)

4. FUE MODELO

Inició su carrera como modelo e incluso participó en varios concursos de modelaje.

"¿A qué le tienen miedo las almas bellas? A nada", escribió en abril de 2023 (Foto: Christian de la Campa / Instagram)

5. ESTUDIA PARA SER ACTOR

En el año 2010, De la Campa se graduó como actor en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA).

En esta imagen robando suspiros de sus seguidores (Foto: Christian de la Campa / Instagram)

6. PARTICIPÓ EN MR. MÉXICO

En 2011, participó en Mr. México representando a México en Mister Universe Model 2011, donde logró ser finalista y quedó en sexto lugar. No sólo ello, fue elegido Mister Ocean World 2011.

Posando con su porte de jinete (Foto: Christian de la Campa / Instagram)

7. CARRERA ACTORAL

Formó parte de diversos proyectos como “Amorcito corazón”, “Una familia con suerte”, “Relaciones peligrosas”, “La patrona”, “Santa diabla”, “Tierra de reyes”, “Vino el amor”, “La hija pródiga”, “Un poquito tuyo”, entre otros.

Un día de caminata (Foto: Christian de la Campa / Instagram)

8. PARTICIPÓ EN OTROS REALITIES

Ha formado parte de dos anteriores realities: en 2014 en “Top Chef Estrellas” siendo el cuarto eliminado y en 2021 en “La casa de los famosos ” convirtiéndose en el eliminado nueve.

