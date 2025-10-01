“La Isla: Desafío Extremo” comienza este 7 de octubre de 2025, por lo que nuevamente veremos a un grupo de competidores aislados del mundo exterior en un lugar paradisíaco, donde los retos físicos y mentales son el pan de cada día. El ganador se hará acreedor de US$200,000. Christian de la Campa forma parte del reality. Conoce más sobre él en los siguientes párrafos.
“Estoy listo para poner a prueba mi fuerza y mi mente en #LalslaDesafioExtremo. Habrá emoción y mucho drama”, escribió en su cuenta de Instagram sobre su participación.
1. DATOS PERSONALES DE CHRISTIAN DE LA CAMPA
- Nombre completo: Christian de la Campa Kindall
- Lugar de nacimiento: Houston, Texas, EE.UU.
- Nacionalidad: Estadounidense
- Cumpleaños: 15 de noviembre
- Año de nacimiento: 1981
- Instagram: @delacampa
2. ¿QUIÉN ES CHRISTIAN DE LA CAMPA?
Christian de la Campa es un actor y modelo estadounidense, hijo de padre mexicano y madre estadounidense.
3. ESTUVO EN LA FUERZA AÉREA DE LOS EE.UU.
Se enlistó en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, donde primero fue mecánico de aviones y posteriormente fue ascendido a capitán.
4. FUE MODELO
Inició su carrera como modelo e incluso participó en varios concursos de modelaje.
5. ESTUDIA PARA SER ACTOR
En el año 2010, De la Campa se graduó como actor en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA).
6. PARTICIPÓ EN MR. MÉXICO
En 2011, participó en Mr. México representando a México en Mister Universe Model 2011, donde logró ser finalista y quedó en sexto lugar. No sólo ello, fue elegido Mister Ocean World 2011.
7. CARRERA ACTORAL
Formó parte de diversos proyectos como “Amorcito corazón”, “Una familia con suerte”, “Relaciones peligrosas”, “La patrona”, “Santa diabla”, “Tierra de reyes”, “Vino el amor”, “La hija pródiga”, “Un poquito tuyo”, entre otros.
8. PARTICIPÓ EN OTROS REALITIES
Ha formado parte de dos anteriores realities: en 2014 en “Top Chef Estrellas” siendo el cuarto eliminado y en 2021 en “La casa de los famosos ” convirtiéndose en el eliminado nueve.
