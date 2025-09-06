Solamente 20 días después de firmar su divorcio, Alicia Villarreal hizo pública su relación con Cibad Hernández, el 26 de agosto de 2025, con el que se hizo un tatuaje en pareja durante su viaje a Las Vegas. “Hoy despierto y todo se ve de otra manera, es muy bonito volverse a ilusionar y si se los comparto es porque no quiero esconderme. Seguramente me verán mucho con Cibad, con quien estoy saliendo y nos estamos conociendo, ya el tiempo dirá, gracias siempre por su cariño y apoyo… Amo demasiado”, escribió en Instagram. Debido a que la cantante se muestra muy enamorada, te cuento quién es su novio.

Alicia Villarreal junto a su novio, quien mide 1.95 m (Foto: Cibad Hernández / Instagram)

¿QUIÉN ES CIBAD HERNÁNDEZ?

Cibad Hernández es un influencer que es 11 años menor que Alicia Villarreal. Nació el 14 de diciembre de 1982 en Sinaloa (México) y mide 1.95 m. En sus redes sube – entre otras cosas – contenido relacionado a empoderamiento femenino. Precisó que aborda ese tema porque su abuela y madre fueron víctimas de maltrato.

“Vengo de una familia disfuncional (…) Mi abuela es punta de lanza de lo que hago. Mi madre también (…), las dos saben perfectamente que esto es en honor a ellas y que ese sufrimiento que pasaron es extensivo para muchas mujeres y para que puedan lograr lo que ellas también lograron porque ellas fueron guerreras que dijeron: ‘A ching** a su madre el vato y vamos a salir adelante’”, señaló en el podcast “Facturando con La Yoyis” el 21 de agosto.

Según narró, desde niño vio cómo maltrataron a las dos mujeres que más amaba, por lo que pensó que cuando tendría más edad iba a ayudar a quienes eran víctimas de violencia familiar.

Tal como se ve en su cuenta de Instagram, le encanta la música regional mexicana, los caballos y los tatuajes, los cuales tiene en diversas partes del cuerpo.

Pero Cibad Hernández no solamente es influencer, también es abogado penalista y criminólogo. También se ha desempeñado como locutor en programas locales en Estados Unidos, publica Univision.

Él destaca por su imponente presencia (Foto: Cibad Hernández / Instagram)

A pesar de que ha sido acusado de ser “mantenido” e incluso de ser bisexual, Hernández no ha dudado en salir a defenderse. Por lo que mostró su título de licenciado en Derecho y un documento que acredita estar divorciado desde 2024.

Pero eso no es todo, ya que la periodista Shanik Berman sugirió que él obtuvo la nacionalidad estadounidense tras un matrimonio por conveniencia y que posteriormente se divorció. Ante ello, Hernández desmintió todo, además de reconocer que se separó en 2024.

Su look característico es el sombrero y los lentes (Foto: Cibad Hernández / Instagram)

UN CLIP CANTÁNDOLE A SU AMADA ALICIA VILLARREAL

