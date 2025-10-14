El mundo de la música despidió a una de sus voces más influyentes. D’Angelo, leyenda del neo-soul, falleció a los 51 años tras haber sido diagnosticado con cáncer de páncreas, según confirmó una fuente a la revista People.

Su verdadero nombre era Michael Eugene Archer y murió en Nueva York el martes 14 de octubre.

De acuerdo con un reporte de TMZ, el músico había pasado los últimos meses hospitalizado y las dos semanas finales en cuidados paliativos.

“Estuvo en el hospital durante meses, pero las últimas dos semanas las pasó en hospicio”, contó una fuente cercana al artista.

El artista, cuyo nombre real era Michael Eugene Archer, padecía cáncer de páncreas y pasó sus últimos semanas en cuidados paliativos. (Foto: Evan Agostini / Invision / AP) / Evan Agostini

La noticia causó una profunda tristeza entre colegas y admiradores. El productor DJ Premier, quien colaboró con D’Angelo en el tema “Devil’s Pie” (1998), expresó su pesar a través de X (antes Twitter).

“Una pérdida muy triste por la partida de D’Angelo. Tuvimos momentos increíbles. Te voy a extrañar muchísimo. Duerme en paz, rey. Te amo”, escribió.

D’Angelo, nacido en Richmond, Virginia, creció en una familia profundamente ligada a la música y la fe. Hijo de un ministro pentecostal, comenzó a tocar el piano a los tres años y acompañó a su padre a la iglesia bastante joven. Poco después, tocó el piano en el templo de su abuelo y formó su primer grupo, Three of a Kind, junto a sus primos, presentándose en concursos de talento.

A los 16 años fundó una nueva banda, Michael Archer and Precise, junto a su hermano Luther. Su gran oportunidad llegó en el legendario Amateur Night at the Apollo, donde participó con la canción “Feel the Fire” de Peabo Bryson.

Aunque no ganó, volvió un año después con “Rub You the Right Way” de Johnny Gill y obtuvo el primer lugar. Con el dinero del premio compró una grabadora de cuatro pistas y comenzó a escribir las canciones que formarían parte de su álbum debut.

Ese trabajo sería Brown Sugar (1995), un disco que revolucionó el soul contemporáneo y llevó a D’Angelo al estrellato. Alcanzó el puesto número 4 en la lista Billboard Top R&B Albums, fue disco de platino y le valió cuatro nominaciones al Grammy.

Su siguiente álbum, Voodoo (2000), fue aún más exitoso: llegó al número uno en Billboard, ganó el Grammy al Mejor Álbum de R&B y su sencillo “Untitled (How Does It Feel)” le otorgó otro premio como Mejor Interpretación Vocal Masculina de R&B.

La fama también trajo momentos difíciles. D’Angelo luchó contra las adicciones al alcohol y las drogas. En 2005, fue arrestado por posesión de sustancias y conducir bajo los efectos del alcohol. Poco después, sufrió un grave accidente automovilístico. Aun así, continuó activo en la música y, tras años de silencio, lanzó en 2014 su aclamado álbum Black Messiah, considerado una obra maestra del neo-soul moderno.

A lo largo de su carrera, trabajó con artistas como Questlove, Lauryn Hill, Q-Tip, Common, J Dilla, Raphael Saadiq y Angie Stone.

En 2024, colaboró con Jay-Z en el tema “I Want You Forever”, incluido en la banda sonora de The Book of Clarence.

Ese mismo año, Saadiq confirmó en el podcast Music Now de Rolling Stone que D’Angelo estaba trabajando en nueva música.

Aunque su partida deja un vacío enorme, su legado seguirá vivo en cada composición de soul contemporáneo.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí