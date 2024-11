Daniela Toloza es Miss Colombia 2024. Si bien, su belleza, porte, elegancia e inteligencia hizo que fuera elegida de entre el resto de las candidatas de su país, muchos no saben quién es ella exactamente; por ello, te damos datos que debes saber sobre la reina de belleza.

“Este reinado es para todos. Vamos a representar a Colombia en Miss Universo con toda la responsabilidad, el orgullo y el amor (…). Estoy muy honrada de ser su nueva representante ante el universo. Me comprometo con todo el corazón a dejar en alto nuestro territorio, un país cargado de diversidad, en sus paisajes, en su cultura, pero sobre todo en su gente”, señaló en sus redes sociales antes de ir al certamen.

Daniela Toloza tras ser coronada Miss Colombia 2024 (Foto: @galomalavasi / Instagram)

1. DATOS PERSONALES DE DANIELA TOLOZA

Nombre completo: Daniela Toloza Rocha

Daniela Toloza Rocha Lugar de nacimiento: Valle del Cauda, Colombia

Valle del Cauda, Colombia Nacionalidad: Colombiana

Colombiana Edad: 30 años

30 años Altura: 1,76 m

1,76 m Color de ojos: Cafés

Cafés Instagram: @danitolozarocha

Daniela Toloza conquistó al jurado en el certamen de belleza de Miss Colombia (Foto: @juanoterofoto / Instagram)

2. ¿QUIÉN ES DANIELA TOLOZA?

Daniela Toloza es la actual reina de belleza de Colombia, quien sorprendió al jurado en la pasarela, modelaje y desenvolvimiento. La nueva reina recibió la corona de manos de la Miss Universo Colombia 2023, Camila Avella.

3. TIENE PASIÓN POR LA MODA

La reina de belleza, además de su amor por el modelaje, es amante de la moda. Es diseñadora de vestuario. Busca que las mujeres se empoderen por medio de la ropa sin temor a las inseguridades.

"Muchas veces los caminos que pensábamos tomar, repentinamente cambian de dirección. Y, aunque no comprendamos el por qué, la vida - Dios - ya conoce el plan perfecto para ti (Foto: @monica_menendez_photography / Instagram)

4. VARIAS ESPECIALIDADES

Toloza Rocha se ha especializado en alta gerencia. También se graduó en Publicidad y Relaciones Públicas.

5. DEFENSORA DE LOS DERECHOS DE LA COMUNIDAD LGTBQ+

Ella es defensora de la comunidad LGBTQ+. “Mi mensaje es claro, este reinado no proviene desde el ego; este reinado lo construimos entre todos. Es un colectivo donde cabe cada representación de los cuerpos. Mi reinado siempre es y será por cada uno de ustedes, de las personas con discapacidad, la comunidad LGBTIQ+ y todas aquellas poblaciones que conforman esta hermosa Colombia”, escribió en sus redes sociales.

"La vida no se trata de elecciones en blanco y negro; de hecho, hay un vibrante espectro de posibilidades", publicó Daniela Toloza en junio de 2023 (Foto: @ardila404 / Instagram)

6. SUFRIÓ LA PÉRDIDA DE SU PADRE Y SUBIÓ DE PESO

“Tuve una pérdida muy grande por la violencia de nuestro país hace unos años, perdí a mi padre y me refugié en la comida a los 10 años”, señaló en una entrevista con Canal RCN.

7. LLEGÓ A PESAR 106 KILOS

En la misma entrevista señaló que subió de peso, llegando a pesar 106 kilos en 2019. “Subí de peso impresionantemente”, manifestó.

Cuando la joven sufría de sobrepeso (Foto: Daniela Toloza / Instagram)

8. SE REALIZÓ UNA CIRUGÍA BARIÁTRICA

Debido al exceso de kilos que tenía, sintió que debía recuperar su peso, por lo que se sometió a una cirugía bariátrica que le permitió recuperar su salud y su cuerpo. Después de su intervención, mostró cómo con disciplina pudo recuperar su físico.

“¿Para qué estoy en Miss Universo Colombia si no es para inspirar? A un día de entrar en la concentración, quiero compartirles realmente el por qué quiero ser su Miss Universe Colombia. Despojándonos del ego, de querer ser llamada ‘La mujer más bella de este país’, estoy aquí para recordarte el privilegio de contar con tu cuerpo, de honrar tus procesos, de sentirte absolutamente orgulloso de lo que tienes hoy en día y que sigues en el camino para sacar tu mejor versión”, señaló en su Instagram el 23 de mayo de 2024.

"Y un Espresso Martini, por favor...", escribió Daniela Toloza en junio de 2023 (Foto: @larochelleatelier / Instagram)

9. LOS PREMIOS DE DANIELA TOLOZA COMO MISS UNIVERSO COLOMBIA

Alojamiento por un mes en un departamento otorgado por Juan Martínez en Miami

Equipo especializado en cuidado de la piel, bienestar y belleza.

Tres años de membresía en BodyTech.

Una exclusiva juar de John Lexer, un set de joyas de Bae Vizcarra y un reloj de alta gama de Loma para la ceremonia.

El título de huésped de honor en la cadena de hoteles Dann Carlton durante su reinado.

La colección completa de la línea de fajas Luxury Queen.

Una réplica de la corona de Miss Universe Colombia.

Un año de peluquería gratuita en Valente, Bogotá.

Un curso completo de inglés en English Lab.

La suma de 20 millones de pesos colombianos.

10. DANIELA TOLOZA SE DEFENDIÓ DE LAS CRÍTICAS DE KERLY RUIZ

Luego del triunfo de Daniela Toloza, la presentadora Kerly Ruiz cuestionó la supuesta hipocresía del certamen Miss Universe Colombia al escogerla como la ganadora.

“Me parece una hipocresía que una mujer tenga que operarse y ganar el concurso porque al final el estereotipo de esas medidas, que muchos ven perfectas, es la que las llevan a ganar, ¿por qué? Porque como dicen las marcas quieren mujeres con este tipo de cuerpo o de estereotipo y al final se opera”, aseguró la venezolana.

Sin embargo, durante una entrevista al programa “Lo Sé Todo”, la reina colombiana se defendió.

“Me sorprende mucho cómo se expresa con esa fuerza y negatividad. Yo no me operé por un concurso de belleza, me operé por salud. Lo tengo clarísimo. El concurso llegó por añadidura. Por supuesto que es un concurso de belleza donde tú siempre te quieres ver bien y debemos dejar de estigmatizar cualquier procedimiento que primero mejore tu salud y segundo, te haga sentir más segura contigo misma”, señaló.

“Ya por temas de salud, el doctor me dice a los 22 años ‘bueno, Daniela, tienes que tomar una decisión porque estás a punto de ser diabética’, ya estaba en obesidad grado 2, o incluso solo estar 5 años más en este mundo, esto me hizo abrir los ojos y por eso me operé”, puntualizó.

11. REVIVE LA CORONACIÓN DE DANIELA TOLOZA COMO MISS UNIVERSO COLOMBIA