No hay mejor manera de arrancar una temporada de “La Casa de los Famosos México” que con una entrada tan épica como la que hizo El Abelito. En plena gala inaugural, mientras todos estaban atentos a una bola disco instalada en el jardín, de repente, apareció él, saliendo de la esfera con una sonrisa enorme, lanzando bromas y robándose el corazón de los espectadores y de los habitantes.

Durante el estreno del show el 27 de julio de 2025, Abel Sáenz —su nombre real— hizo su entrada triunfal como el habitante número 15 de esta tercera edición del reality. En cuestión de minutos, su nombre se volvió tendencia en redes sociales, y no faltaron los memes, las reacciones y los aplausos virtuales. Pero, claro, no todos sabían quién era este personaje tan peculiar que acababa de revolucionar la casa.

La mayoría lo conoce por TikTok, donde tiene millones de seguidores, pero entiendo que no todos están metidos en ese mundo. Por eso armé esta nota: para contarte quién es El Abelito, qué lo hace tan especial, y por qué su llegada a uno de los programas más vistos de TelevisaUnivision es más importante de lo que parece.

1. ¿QUIÉN ES EL ABELITO?

El Abelito es el seudónimo de Abel Sáenz, un joven originario de Zacatecas, México, nacido el 28 de septiembre de 1999. Es influencer, economista, músico y ahora estrella de reality. Tiene 25 años y mide 1.14 metros debido a una condición genética, que lejos de limitarlo, se ha convertido en parte clave de su identidad pública.

A pesar de lo que muchos creen, su historia no es la de alguien que buscó fama por lástima o morbo. Más bien, es la historia de alguien que aprendió a reírse de sí mismo, a mostrar autenticidad y a conectar con millones desde la honestidad. Y eso, en internet, no es poca cosa.

2. DATOS PERSONALES DE ABELITO

Nombre completo: Abel Sáenz

Fecha de nacimiento: 28 de septiembre de 1999

Edad: 25 años

Lugar de nacimiento: Zacatecas, México

Estatura: 1.14 metros

Profesión: Influencer, economista, músico

Apodos conocidos: El Abelito, El Mini Licenciado

Formación académica: Licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Zacatecas

Plataformas digitales: TikTok, Instagram, YouTube, Facebook

Seguidores en TikTok: Más de 3.9 millones

Abelito tiene solo 25 años, pero ya se ha sabido ganar el corazón de millones en redes sociales (Foto: El Abelito / Instagram)

3. ¿CÓMO SE HIZO FAMOSO?

Su historia viral comenzó durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19. En medio del encierro, El Abelito empezó a subir videos a TikTok, donde compartía su vida en el rancho, bailes, lipsyncs y situaciones cotidianas con un toque de humor muy particular. Pronto, sus clips empezaron a explotar en vistas, y en poco tiempo se convirtió en uno de los influencers más queridos de México.

Antes de eso, ya creaba contenido en Facebook y YouTube, pero TikTok fue su plataforma de explosión. Lo interesante es que logró conectar tanto con el público urbano como con el rural, mezclando lo mejor de ambos mundos con su carisma natural y autenticidad.

4. SU PASO POR LA TELEVISIÓN Y LA MÚSICA

El Abelito no se quedó solo en las redes. Dio el salto a la televisión participando en el programa “Tentados por la Fortuna” de TV Azteca, lo cual lo puso en el radar de otro tipo de público. También ha aparecido en videoclips de artistas del regional mexicano como los de Marca Registrada, con quienes participó en el video de “Solo me dejaste”.

En la música, ha lanzado temas como “Chi”, “La 380” y “Miami Vice”, mezclando su estilo con ritmos urbanos y norteños. Aunque todavía no es una superestrella musical, ha sabido usar sus plataformas para mostrar otra faceta creativa.

El Abelito ha incursionado también en la música (Foto: El Abelito / Instagram)

5. SU VIDA PERSONAL Y FAMILIAR

Nacido en una familia dedicada a la ganadería, Abelito tuvo una infancia feliz en Zacatecas. Él mismo ha contado que nunca sufrió bullying por su estatura, gracias a que siempre tuvo un entorno de apoyo. De hecho, su papá también es de talla baja, al igual que su mamá, aunque sus abuelos tienen estatura promedio.

Su hermano menor, quien también tenía la misma condición, falleció cuando tenía solo cuatro años, un episodio que marcó profundamente su vida. A pesar de eso, Abelito ha sabido transformar su historia en fuerza, y en lugar de esconder su diferencia, la ha hecho visible con valentía y buen humor.

6. “EL MINI LICENCIADO”

Una de las cosas que más respeto de El Abelito es que, mientras ganaba seguidores y hacía reír a medio TikTok, terminó su carrera en Economía. Se graduó en la Universidad Autónoma de Zacatecas, y por eso, él mismo se hace llamar con orgullo “El Mini Licenciado”.

En entrevistas ha dicho que le gusta la política, los números y los temas sociales. No es solo alguien gracioso frente a una cámara, también tiene una preparación académica que le da herramientas para entender y participar en temas importantes.

7. SU IMPACTO EN “LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO 2025”

Desde que entró a “La Casa de los Famosos México 2025”, El Abelito ha sido uno de los participantes más comentados. No solo por su entrada épica desde una bola disco, sino por la energía que ha traído a la casa. Se ha ganado rápidamente la simpatía de varios habitantes.

Pero más allá de lo divertido, su presencia representa algo más grande: la importancia de la diversidad corporal y la representación de personas con talla baja en medios masivos. Está abriendo una conversación necesaria y rompiendo barreras desde un lugar auténtico.

8. ¿QUÉ SE ESPERA DE ÉL EN ESTA TEMPORADA?

El Abelito no solo es carismático, también es estratégico. No sería raro que llegue lejos en la competencia. Tiene ese tipo de personalidad que no necesita escándalos para destacar, y eso lo hace único en un programa donde muchos entran buscando polémica.

Además, su capacidad para conectar con la audiencia es enorme. Ya sea cantando, cocinando, contando anécdotas o simplemente siendo él, Abelito tiene todo para ser uno de los protagonistas más recordados de esta temporada. Y, si me preguntas, va a dar mucho más de qué hablar en las próximas semanas.

9. FOTOS DE INSTAGRAM DE ABELITO

El influencer es también un amante del fútbol (Foto: El Abelito / Instagram)

El Abelito mostrando su diploma de graduado (Foto: El Abelito / Instagram)

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí.