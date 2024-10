La segunda temporada de “Los 50″ se estrena el 15 de octubre de 2024 en Telemundo, así que los fanáticos del popular reality están interesados en conocer a las celebridades que participan en la nueva edición. Anteriormente, compartimos las fichas de Fabián Ríos, Sebastián Villalobos, Romina Marcos, Tefi Valenzuela, Johanna Fadul, Leslie Gallardo, Rogelio Martínez, Ara Saldívar y Kelvin Noé Rentería, pero ahora es el turno de Elaine Haro, quien también competirá por el premio de 350,000 dólares.

Al igual que las otras celebridades ella permanecerá aislada en una lujosa hacienda sin poder comunicarse con el exterior. Para asegurar su estancia en la residencia, deberá superar distintos retos que les permitirán seguir en competencia. ¿Qué se sabe sobre Elaine Haro? ¿Dónde la has visto antes? ¿Qué edad tiene?

1. Datos personales de Elaine Haro

Nombre: Elaine Haro

Fecha de nacimiento: 18 de agosto de 2003

Lugar de nacimiento: Ciudad de México, México

Edad: 21 años

Nacionalidad: Mexicana

Ocupación: Actriz, modelo, cantante

Instagram: @elaineharomusic

2. ¿Quién es Elaine Haro?

Elaine Haro es una actriz y cantante mexicana de 21 años que empezó en el mundo artístico desde que era muy pequeña y ha trabajado en distintas producciones como “La rosa de Guadalupe”, “Como dice el dicho”, “La mexicana y el güero” y “Gloria Trevi: Ellas soy yo”.

Elaine Haro, participantes de la temporada 2 de "Los 50", es una actriz y cantante mexicana (Foto: Elaine Haro/ Instagram)

3. Los inicios de Elaine Haro

Cuando apenas era una niña, Elaine Haro apareció en varios comerciales televisivos. Más tarde, se unió al teatro, donde interpretó a Debbie en la obra musical “Billy Elliot” y a Annie en “Anita la huerfanita”.

4. Participó en “La Voz Kids”

Elaine Haro participó en la versión mexicana del programa “La Voz Kids”. En su audición, interpretó la canción “Media naranja”, algo que recordó en una publicación de Instagram. “Para nunca olvidar quien eres , no olvides de dónde vienes. Mi niña de 12 trabajando por ese sueño. Si supiera todo lo hemos logrado. Siempre trabaja por lo que sueñas , amor por lo qué haces y mucho esfuerzo te llevarán a donde quieras”, escribió.

5. Denunció agresiones de su exmanager

Elaine Haro denunció a su exmanager, Rulo Sker, por el maltrato que sufrió durante un evento del canal de televisión Bandamax. “Acabo de vivir una experiencia muy desagradable, como saben ahorita estuve cantando en el evento de Bandamax sólo que no pude terminar mi show porque lo interrumpieron, esa persona fue Rulo Sker, y obviamente me duele”, explicó en su momento. Además, indicó que su exmanager robó el derecho de sus canciones.

6. Elaine Haro contra Jaime Sánchez Rosaldo

En 2023, Elaine Haro reveló que vivió acoso, espionaje e intimidación por parte de Jaime Sánchez Rosaldo, padre de Alessandra y suegro de Eugenio Derbez. “No puedo hablar más del tema porque ya se está llevando con abogados y no puedo decir nada hasta que se resuelva, obviamente cuando se arregle podré decir en redes sociales qué fue lo que me sucedió. Pero, prácticamente, lo que dije es que fue alguien cercano a mi equipo de trabajo, porque hay gente que te ve bien y te quieren tirar hacia abajo, hacen cosas raras, pero lo bueno es que estoy con mi familia, ellos siempre me han apoyado, me han dicho a donde ir, a no quedarme callada, a salir a decir las cosas y por eso no estoy sola”, manifestó la actriz en entrevista con TVyNovelas.

7. Filmografía de Elaine Haro

Televisión

Golpe de suerte (2023-2024) - Sabrina Perea Ramos

Gloria Trevi: Ellas soy yo (2023) - Nayeli González

Reto 4 Elementos (2022) - Concursante

La mexicana y el güero (2020-2021) - Rocío Heredia Peñaloza

Súbete a mi moto (2020) - Amanda (joven)

La bandida (2019) - Soledad

Como dice el dicho (2018-presente)

Rosario Tijeras (2018)

La rosa de Guadalupe (2017-presente)

Cine

El vestido de la novia (2020) - Ana

Como caído del cielo (2019) - Milagros

Como cortar a tu patán (2017) - Amanda

Teatro

Anita la huefanita (2016) - Annie

Billy Elliot: el musical (2015) - Debbie Wilkinson

Elaine Haro interpretó a Nayeli González en la serie "Ellas soy yo, Gloria Trevi" (Foto: TelevisaUnivision)

8. Canciones de Elaine Haro

Desde los 15 años, Elaine Haro decidió también enfocarse en la música, cantando algunos covers y temas propios. Hasta el momento ha incursionado en la música regional mexicana, baladas y pop con toques de género urbano.

Álbumes

Niña Bbena (2020)

Inolvidable (2023)

Canciones

Te engañé y qué (2018)

Y yo me enamoré (2018)

Azulado (2019)

Tomame del pelo (2021)

Dale dale (2021)

La cigarra (2021)

De nada (2022)23

Así son los hombres (2022)

Quiéreme a tu antojo (2023)

Acaríciame (2023)

Tu dijiste adiós (2023)

9. Fotos de Elaine Haro en Instagram

Elaine Haro, una de las participantes de la temporada 2 de "Los 50", tiene 21 años (Foto: Elaine Haro/ Instagram)

Elaine Haro, una de las participantes de la temporada 2 de "Los 50", disfrutando de uno de los últimos atardeceres del 2023 (Foto: Elaine Haro/ Instagram)