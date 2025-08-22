Tras su paso por “Supervivientes 2020”, Elena Rodríguez regresa por su revancha a la edición “All Star” este 2025, donde dejará todo para llegar a la etapa final de la competencia extrema. Recordemos que en aquella ocasión, se convirtió en la expulsada número 11 tras haber permanecido 91 días. Si no sabes mucho sobre ella o no sabes quién es, no te preocupes que en esta nota te lo cuento.

“Concurse en el año 2020 y vengo con muchísimas ganas, muchísima fuerza, con ganas de hacer cosas que se me quedaron por hacer la otra vez y competir… a darlo todo en las pruebas, y sea quien sea mi rival, no importa. En las pruebas, lo voy a dar todo y con ganas de ganar”, dijo en su video de presentación.

1. DATOS PERSONALES DE ELENA RODRÍGUEZ

Nombre completo: Elena Rodríguez

Elena Rodríguez Lugar de nacimiento: España

España Nacionalidad: Española

Española Edad: 51 años

51 años Instagram: @elenarodriguezpa

Con sus publicaciones, cautiva a sus miles de seguidores (Foto: Elena Rodríguez / Instagram)

2. ¿QUIÉN ES ELENA RODRÍGUEZ?

Elena Rodríguez es la madre de Adara Molinero, que ha sabido hacerse un nombre propio en el mundo del entretenimiento español. También ha formado parte de algunos realities.

Ella es muy activa en sus redes sociales, donde comparte fotografías y videos (Foto: Elena Rodríguez / Instagram)

3. FÉRREA DEFENSORA DE SU HIJA EN LOS REALITIES

Ella se hizo conocida por la buena relación que tiene con su hija Adara Molinero, a quien no dudaba en defender a capa y espada cuando esta participaba de algún proyecto televisivo, tal como ocurrió en “Gran Hermano” o “Supervivientes”.

La única manera de librarse de la tentación es ceder ante ella. Oscar Wilde", escribió en septiembre de 2021 (Foto: Elena Rodríguez / Instagram)

4. SHOWS EN LOS QUE HA PARTICIPADO

Pero Rodríguez también se ha hecho un nombre propio en la televisión, ya que fue llamada para ser parte de “Supervivientes 2020”, donde fue la expulsada 11, y “GH Dúo”, siendo la cuarta finalista tras 47 días.

Luciendo un saco rojo con un jean (Foto: Elena Rodríguez / Instagram)

5. COMPARTE VIDEOS MOTIVADORES

En sus redes sociales, a Elena le gusta compartir videos motivadores a sus miles de seguidores, a quien aconseja sobre el amor propio, relaciones interpersonales y más.

6. ORGULLOSA DE SU EDAD

Aunque supera los 50 años, parece que el tiempo no pasara por Elena Rodríguez, quien lejos de intimidarse habla sobre la adultez y la menopausia. Sobre este último, recomienda ejercicios y disfrutar esta etapa, en especial vivirla como uno se sienta mejor.

7. TIENE UN PODCAST

Elena Rodríguez junto a su hija Adara Molinero tienen su podcast “En las mejores familias”, que se emite cada semana. Además de dar detalles sobre sus vidas, entrevistarán a diferentes personajes.

En el set de su podcast (Foto: Elena Rodríguez / Instagram)

8. ¿ELENA RODRÍGUEZ TIENE PAREJA?

Sí. Elena Rodríguez tiene una relación con Pedro Solá. Ellos se conocieron en los pasillos de Mediaset cuando ella iba a defender a su hija Adara en “Gran Hermano”, mientras que el hijo de Pedro, Marc, iba a defender al plató a su amigo Rodri Fuertes, quien en ese entonces fue pareja de Molinero.

Durante su viaje a Lisboa, Portugal (Foto: Elena Rodríguez / Instagram)

MÁS FOTOS DE INSTAGRAM DE ELENA RODRÍGUEZ

Aquí disfrutando de uno de los tantos paseos que le gusta realizar (Foto: Elena Rodríguez / Instagram)

A ella le encanta posar para la cámara en el lugar que sea (Foto: Elena Rodríguez / Instagram)

Aquí luciendo radiante para una edición de su podcast en el mes navideño (Foto: Elena Rodríguez / Instagram)

