“Delirio” es un drama psicológico que nos muestra cómo las marcas y los traumas del pasado influyen en la vida de Agustina, quien es encontrada en un estado delirante por su esposo que deberá adentrarse a sus vivencias desde que era menor con el fin de reconstruir su historia y descubrir la causa de su locura. El papel de la protagonista es interpretado por Estefanía Piñeres, ¿sabes quién es? Aquí te lo contamos.

Antes te preciso que esta miniserie está basada en la novela homónima de Laura Restrepo, una de las autoras más reconocidas de Colombia. Esta producción está disponible a nivel mundial en Netflix.

Cuando Agustina le dice a Fernando ir a un lugar más íntimo en "Deliro" (Foto: Netflix)

1. DATOS PERSONALES DE ESTEFANÍA PIÑERES

Nombre completo: Estefanía Piñeres Duque

Estefanía Piñeres Duque Lugar de nacimiento: Cartagena de Indias, Colombia

Cartagena de Indias, Colombia Nacionalidad: Colombiana

Colombiana Cumpleaños: 26 de marzo

26 de marzo Año de nacimiento: 1991

1991 Instagram: @estefaniapidu

Estefanía Piñeres robando suspiros con esta imagen de agosto de 2022 (Foto: @oscartsanchez / Instagram)

2. ¿QUIÉN ES ESTEFANÍA PIÑERES?

Estefanía Piñeres es una actriz, ​productora y guionista colombiana. Ha formado parte de más de 30 producciones para cine y televisión.

Cuando estuvo en Madrid, en noviembre de 2021 (Foto: Estefanía Piñeres / Instagram)

3. ES HIJA DE UNA MADRE SOLTERA

Su madre es Milly Duque, quien se encargó de toda su crianza. La describe como una mujer de carácter fuerte y que le enseñó el valor de la familia a través de sus amigos.

Aquí posando para la cámara con su madre, quien la toma de la mano (Foto: Estefanía Piñeres / Instagram)

4. VIVIÓ EN VENEZUELA, PAÍS DONDE NACIÓ SU AMOR POR LA LECTURA

A los 10 años se mudó con su madre a Venezuela, donde nació su amor por la lectura. Le fascinaban las obras de Kafka, Borges y Cortázar. Ella era una jovencita tímida.

El trabajo no para y aquí está haciendo pruebas (Foto: Estefanía Piñeres / Instagram)

5. VIAJÓ A ESTADOS UNIDOS PARA UN INTERCAMBIO ESTUDIANTIL

A finales de la década de 2010, un intercambio estudiantil le permitió ir a Estados Unidos, donde se inscribió en un taller de interpretación oral. Fue a partir de ese momento que comenzó a gustarle la actuación, por lo que participó en obras de teatro locales.

"Parte de lo que me gusta de hacer fotos con mis amigos de siempre es verme cambiar desde su mirada. Claro, también es que tengo unos amigos tremendamente talentosos cuyo trabajo admiro y respeto por toneladas", escribió Estefanía Piñeres en 2020 (Foto: @nicolas.corredor / Instagram)

6. ASEGURA QUE ANTES DE ENTRAR EN ESTE MUNDO NO SE VEÍA COMO ACTRIZ

“Como soy una persona supremamente racional, la actuación, para mí, es muy antinatural. Al comienzo de mi carrera fue super incómodo, tanto que si yo hubiera podido elegir no habría sido actriz. Me da mucha pena. Sin embargo, hay como una fuerza mucho más potente que me lleva a desvincularme de todo eso (…). Entregarme a esos descubrimientos es lo más divertido de ser actriz, un oficio que es bien visceral, instintivo. Eso es lo que intento hacer: confiar para poder rendirme ante el instinto”, dijo en entrevista a la Revista Bocas.

Tocando el violín cuando era pequeña (Foto: Estefanía Piñeres / Instagram)

7. CUANDO FUE POR SU PRIMER CASTING EN HOLLYWOOD, DECIDIÓ NO ENTRAR

En la misma entrevista, Estefanía Piñeres recuerda que en Hollywood estaba ansiosa de que descubrieran su talento; sin embargo, cuando llegó a un casting vio en la sala de espera a 25 mujeres casi idénticas a ella, por lo que decidió no entrar e irse. “Entendí que este oficio era un business, que no era diversión. Estaba en una ciudad con varios millones de habitantes, de los cuales por ahí la mitad eran actores, y acepté que había unas probabilidades muy altas de que nunca fuera actriz y que eso no tenía nada de malo”, señaló. Pese a ello, no se rindió.

Derrochando belleza con su vestido (Foto: Estefanía Piñeres / Instagram)

8. ESTUDIÓ PUBLICIDAD, PERO…

Tras dicha experiencia en Hollywood regresó a su país natal, donde estudió y se graduó en Publicidad. Cuando estaba por comenzar a buscar trabajo, la llamaron para formar parte de un proyecto, toda vez que también se había formado como actriz no sólo en EE.UU., también en el Centro de Realización Actoral (CREA). Fue así que entró a este fascinante mundo.

"Este #FBF es auspiciado por @nicolas.corredor y @viviannesaler que me dejó estar en mi salsa: despeinada", escribió en abril de 2018 (Foto: Estefanía Piñeres / Instagram)

9. PRODUCCIONES EN LAS QUE PARTICIPÓ

Algunas de las producciones para cine que formó parte son: “Fortuna Lake”, “Afuera del tiempo”, “Ruido”, Sicosexual”, “Malta”, por citar algunas. Mientras que para televisión son: “Tres Caínes”, “La Madame”, “La viuda negra”, “2091”, “El rey del Valle”, “El Cartel de los Sapos: el origen”, “Las Villamizar”, “La primera vez”, etc.

Una fotografía de 2023 de la actriz (Foto: Estefanía Piñeres / Instagram)

10. TIENE UNA EMPRESA DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

Piñeres fundó Letrario, su empresa de producción audiovisual con la que ha diseñado, escrito y producido proyectos como “Fortuna Lake”, “Nain” y “Afuera del tiempo”. Su producción “Misteriosa” ganó el Premio New Media, mientras que el guion de “Chocó: la tierra y los monstruos” le valió una beca del Ministerio de Cultura para desarrollo de largometraje animado.

"Hace años (siete, para ser precisos), cuando (ni idea cómo) estudiaba dos carreras y trabajaba en un teatro", escribió en agosto de 2019 (Foto: Estefanía Piñeres / Instagram)

11. ¿ESTEFANÍA PIÑERES TIENE PAREJA?

Sí. Estefanía Piñeres está casada con el músico Juan Pablo Vega, desde el año 2023, con quien sube algunas fotografías de sus viajes y paseos en redes sociales.

La actriz junto a su esposo en su viaje a Islandia (Foto: Estefanía Piñeres / Instagram)

12. SU FIEL BARBAS

Desde el año 2016, la actriz tiene un fiel amigo, al que considera parte de su familia. Se llama Barbas, un perro que adoptó cuando este ya tenía dos años.

Al lado de su fiel amigo Barbas (Foto: Estefanía Piñeres / Instagram)

