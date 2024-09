¿Llegó un nuevo interés amoroso para la protagonista de “Emily in Paris”? Luego de ver cómo de forma inesperada aparece un apuesto muchacho en la vida de Emily, el que menos se pregunta si este se convertirá en su pareja; después de todo no sería una mala idea, tomando en cuenta que su noviazgo con Gabriel no va bien, pues él debe estar pendiente del embarazo de su ex Camille. Debido a que nuestra querida protagonista encontraría el verdadero amor en los brazos de Marcello Muratori, te contamos quién es el actor que da vida a este personaje. En los siguientes párrafos, datos que debes saber sobre Eugenio Franceschini, quien hizo su aparición en la segunda parte de la cuarta temporada de la exitosa serie de Netflix, que se estrenó el 12 de septiembre de 2024.

En la ficción, Emily conoce a Marcello cuando sale a esquiar con Gabriel y Camille. En un inicio, los tres están juntos, pero como su novio no quiere que le pase nada a la madre de su hijo, al estar preocupado por la salud de su bebé, deja de lado a la protagonista, quien no es diestra en este deporte, por lo que cae en varias ocasiones. Tras darse pon vencida y quedar recostada en la nieve, un joven se dispone a ayudarla hasta dejarla en un lugar seguro. Ella le agradece y él le responde: “Ciao, hermosa Emily” y se despide enviándole un beso. Sin embargo, sus vidas se cruzarán otra vez, pues la madre del muchacho es Antonia Muratori, la cabeza de su empresa familiar en Italia, con quien la jefe de Emily está interesada en hacer negocios.

Netflix describe a este personaje como un italiano “directo y seguro, interesante, pero nunca presumido, que valora la simplicidad y la familia”.

Emily y Marcello entablan un lazo más que laboral(Foto: Netflix)

1. DATOS PERSONALES DE EUGENIO FRANCESCHINI

Nombre completo: Eugenio Franceschini

Eugenio Franceschini Lugar de nacimiento: Verona, Italia

Verona, Italia Nacionalidad: Italiana

Italiana Cumpleaños: 19 de septiembre

19 de septiembre Año de nacimiento: 1991

1991 Instagram: @franceschinieugenio

2. ¿QUIÉN ES EUGENIO FRANCESCHINI?

Eugenio Franceschini es un histrión italiano, muy conocido en su país, donde ha hecho teatro, cine y televisión. En 2014, el Sindicato Nacional Italiano de Periodistas Cinematográficos le entregó el Premio Guglielmo Biraghi como actor revelación del año por su interpretación en la comedia romántica “Sapore di te”.

Cuando formó parte del elenco de "Weekend" (Foto: Eugenio Franceschini / Instagram)

3. SU PADRE TAMBIÉN ES ACTOR

Es hijo de Gianni Franceschini, quien junto a su esposa fundó una compañía de teatro de nombre Viva Opera Circus.

4. SU AMOR POR LA ACTUACIÓN NACIÓ DESDE PEQUEÑO

Desde que era menor sintió atracción por la actuación. Fue su padre quien lo metió a este mundo a temprana edad. Por tanto, comenzó su carrera en Viva Opera Circus, en el que tuvo roles protagónicos en “Barón Münchausen” (1996) y “Peter Pan” (1999).

Aquí en una fotografía blanco y negro de junio de 2020 (Foto: Eugenio Franceschini / Instagram)

5. ESTUDIA ACTUACIÓN

Al cumplir 18 años, Eugenio se trasladó a Roma para estudiar actuación en el Centro Experimental de Cinematografía.

6. DEBUT TELEVISIVO Y CARRERA

Debutó en la pantalla grande con la película “Blanco como la leche, rojo como la sangre” en 2012. Desde ese momento, su carrera despegó. Entre las producciones en las que actuó están: “Grand Hotel” (2015), “Los Medici: Señores de Florencia” (2016), “Reckless” (2018) y “Makari” (2024).

Aquí, el histrión italiano tomándose un selfie (Foto: Eugenio Franceschini / Instagram)

7. ¿EUGENIO FRANCESCHINI TIENE PAREJA?

Sí. Eugenio Franceschini tiene pareja, a quien conoció durante el rodaje de “Los Medici”, pero su musa no es actriz, sino formaba parte del equipo de producción. El nombre de su musa se mantiene en reserva. “Yo estaba en el elenco, ella trabajaba en el departamento de fotografía, pero no intercambiamos nuestras primeras miradas hasta cuatro meses después. Era un set enorme. No fue amor a primera vista y todo nació poco a poco”, dijo a la revista italiana F.

8. ¿EUGENIO FRANCESCHINI TIENE HIJOS?

Sí, el actor tiene hijos. Fruto de su relación con la mujer que lo conquistó cuando rodó “Los Medici” nacieron sus dos hijos.