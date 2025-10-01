Fernanda Flores es otra de las participantes que enfrentará todo tipo de retos extremos, tanto físicos como mentales, en “La Isla: Desafío Extremo”, el reality de Telemundo que llega este 7 de octubre de 2025 a las pantallas. ¿Aún no sabes quién es esta competidora? No te preocupes que a continuación te presento algunos datos.

“Este ha sido el secreto más difícil de guardar, pero la espera ha terminado. Oficialmente, soy parte de ‘La Isla: Desafío Extremo’ Temporada 2. No tenéis idea de lo emocionada (y nerviosa) que estoy por esta nueva aventura. Fuera de mi zona de confort, sin glamour, solo yo y el desafío por delante”, escribió en su cuenta de Instagram.

Aunque se encontrará fuera de su zona de confort, asegura que demostrará de lo que puede ser capaz (Foto: La Isla: Desafío Extremo / Instagram)

1. DATOS PERSONALES SOBRE FERNANDA FLORES

Nombre completo: Fernanda Flores

Fernanda Flores Lugar de nacimiento: México

México Nacionalidad: Mexicana

Mexicana Cumpleaños: 8 de abril

8 de abril Año de nacimiento: 1998

1998 Edad: 27 años

27 años Instagram: @ferfloresoficial

Tomándose un selfie (Foto: Fernanda flores / Instagram)

2. ¿QUIÉN ES FERNANDA FLORES?

Fernanda Flores es una estrella de telerrealidad, ya que ha participado en varios realities que la han hecho muy conocida.

Durante su visita a Mykonos, una isla griega famosa por sus playas (Foto: Fernanda flores / Instagram)

3. SU SALTO A LA FAMA

Saltó a la fama por su relación tumultuosa con su novio, el agente de bienes raíces Jonathan Rivera, cuando formó parte de la sexta temporada de “90 Day Fiancé”, un programa sobre citas que sigue a parejas a las que les dan 90 días para casarse o sus visas K-1 caducarán. Al final del show, él le propuso matrimonio y se casaron en diciembre de 2018.

Luciendo un vestido corto que se ciñe a su cuerpo (Foto: Fernanda flores / Instagram)

4. OTROS SHOWS QUE FORMÓ PARTE

También formó parte de “90 Day Fiancé: What Now?”, en el que las parejas de la serie revelan cómo se han desarrollado sus vidas desde su viaje de 90 días, y “90 Day Diaries”, en el que las exparejas de la franquicia “90 Day Fiancé” filman su vida cotidiana mientras continúan enfrentándose a la pandemia de la COVID-19 y a todos los desafíos que conlleva para sus relaciones.

Derrochando sensualidad en esta imagen (Foto: Fernanda flores / Instagram)

5. SU FACETA COMO MODELO

Fernanda Flores participó en Lounge Swimwear Bikini Fashion Show, donde destacó en la pasarela.

Aquí robando miradas en sus miles de seguidores (Foto: Fernanda flores / Instagram)

6. PRACTICA BOXEO

La joven practica boxeo de la mano de Jessica Evans, quien la inspiró en este deporte de contacto. “No solo es una increíble boxeadora y entrenadora, sino que también es una de las personas más amables y genuinas que he conocido. Nuestra sesión estuvo llena de entrenamiento poderoso, conversaciones profundas e historias que me inspiraron más allá del gimnasio”, escribió en Instagram en julio de 2025.

7. ¿FERNANDA FLORES SIGUE CON SU PAREJA?

No. Fernanda Flores ya no tiene una relación con Jonathan Rivera, quien era 12 años mayor que ella. Su diferencia de edad de 13 años, los llevó a tener varios desacuerdos, tal como se reflejó en los reality que participaron.

En esta imagen posando muy sensual (Foto: Fernanda flores / Instagram)

