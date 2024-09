Francisco Bolívar aceptó el reto de formar parte de la segunda temporada de “Los 50″, el reality que reúne a medio centenar de participantes que se enfrentarán a diversas pruebas y desafíos. “¿Qué tal el susto de Francisco Bolívar al ser capturado? Esperemos que en la hacienda no pierda su melena”, se lee en la descripción de las redes sociales del show de Telemundo. ¿Aún no sabes quién es? No te preocupes, que en esta nota que lo contamos.

Cabe precisar que la nueva edición del exitoso formato de la cadena televisiva llega el martes 15 de octubre. Así que prepárate para lo inesperado, ya que el León será nuevamente el anfitrión, por lo que en su mundo, todo puede pasar.

Francisco Bolívar forma parte de "Los 50" segunda temporada (Foto: Telemundo)

1. DATOS PERSONALES DE FRANCISCO BOLÍVAR

Nombre completo: Giovanni Francisco Bolívar Moreno

Giovanni Francisco Bolívar Moreno Lugar de nacimiento: Bogotá, Colombia

Bogotá, Colombia Nacionalidad: Estadounidense

Estadounidense Cumpleaños: 21 de diciembre

21 de diciembre Año de nacimiento: 1984

1984 Edad: 39 años

39 años Instagram: @franciscobolivar

@franciscobolivar TikTok: @yosoyfranciscobolivar

2. ¿QUIÉN ES FRANCISCO BOLÍVAR?

Francisco Bolívar es un actor colombiano que ha hecho cine, teatro y televisión. Ha formado parte de reconocidas producciones como “El final del paraíso”, “Sin senos sí hay paraíso”, “Escobar, el patrón del mal”, entre otros.

Él tiene una chispa que los caracteriza (Foto: Francisco Bolívar / Instagram)

3. SU FAMILIA

Es hijo único. Su madre Luz Mireya Bolívar Moreno es una estilista independiente, quien fue madre soltera. Además de su progenitora, fue criado por su abuela Ernestina Moreno de Bolívar, una enfermera, y su tío, el escritor y político Gustavo Bolívar, quien se convierte en su figura paterna.

4. AMOR POR LA ACTUACIÓN Y DEBUT A LOS 12 AÑOS

Desde que era muy pequeño siempre le gustó la actuación, motivo por el interpretó diferentes roles en producciones teatrales de los colegios a los asistió; es más, varias de ellas fueron escritas por él. A raíz de su gran desenvolvimiento, a los 12 años debutó en la serie colombiana juvenil “Pandillas, guerra y paz”, dando vida a Pacho, que le valió su primera nominación en los Premios TvyNovelas a Mejor actor infantil.

Siempre saca una sonrisa a su más de millón de seguidores con sus ocurrencias (Foto: Francisco Bolívar / Instagram)

5. AUDICIONÓ CON OTRO NOMBRE A UNA PRODUCCIÓN

Para formar parte de su primera producción, el muchacho no quería que lo vinculen a su tío porque quería ganarse el puesto por nombre propio y no por parentesco con el gran escritor. Y así fue, llegó y dio otra identificación, luego de ser elegido y trabajar en la serie, tiempo después recién se enteraron de que era sobrino de Gustavo Bolívar Moreno.

6. ESTUDIÓ IDIOMAS Y NEGOCIOS INTERNACIONALES

Tras graduarse en la secundaria, ingresó a la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN), donde estudió Idiomas y Negocios Internacionales; sin embargo, lo abandonó a los dos años, pues descubrió que la actuación era su verdadera pasión.

Los videos que sube tienen gran cantidad de reacciones por lo divertidos que son (Foto: Francisco Bolívar / Instagram)

7. SE PREPARA PARA SER ACTOR

Francisco Bolívar viaja a Los Ángeles, California, para convertirse en actor, es así que se gradúa como tal en la New York Film Academy.

8.DEBUT EN EL CINE

En 2010, forma parte de “Sin tetas no hay paraíso”, producción que fue llevada a la pantalla grande, donde interpreta a Jota.

Aquí junto a su mamá, a quien adora (Foto: Francisco Bolívar / Instagram)

9. CARRERA ACTORAL

Ha participado en 40 producciones, entre cine, teatro y televisión. Destacan: “Ojo por ojo”, “Escobar, el patrón del mal”, “La viuda negra”, “En otra piel”, “Las pasantes”, “Nadie sabe para quien trabaja”, “Se nos armó la gorda al doble: Misión Las Vegas”, “Silencio en el paraíso”, entre otros títulos.

10. PRODUJO SU STAND UP

Durante su estadía en Estados Unidos, Francisco Bolívar, de la mano del periodista, productor, escritor y presentador Angel Ayllón, produjo su primer Stand Up Comedy llamado “Gringolandia no es como la pintan”, que narra todo lo que pasan los inmigrantes en el país norteamericano.

Practica bastante ejercicio para mantener su tonificado cuerpo (Foto: Francisco Bolívar / Instagram)