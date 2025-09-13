Una noticia que emocionó a los miles de seguidores de Liam Hemsworth y Gabriella Brooks llegó este 12 de septiembre de 2025, fecha en la que se dio a conocer que se comprometieron tras seis años de relación. La joven fue quien utilizó su cuenta de Instagram para revelar que el reconocido actor le había pedido la mano. En la primera fotografía en blanco y negro, de las tres que subió, ella posa con sus brazos alrededor de su futuro esposo y muestra su anillo de diamantes. Los mensajes de felicitación invadieron sus redes sociales, pero ¿sabes quién es ella? No te preocupes que a continuación, te lo cuento.

La imagen que compartió la joven en sus redes sociales confirmando su compromiso con Liam Hemsworth (Foto: Gabriella Brooks / Instagram)

¿QUIÉN ES GABRIELLA BROOKS?

Gabriella Brooks es una modelo que trabaja con reconocidas marcas internacionales como Calvin Klein, Louis Vuitton, Valentino y más; además forma parte de varias campañas y desfiles.

Nació en Sídney, Australia, en mayo de 1996 y comenzó su carrera en el mundo del modelaje cuando tenía 14 años, edad en la que un cazatalentos vio su porte y dotes para resaltar en la pasarela, llegando a desfilar en la Semana de la Moda de Australia en 2023.

Enamorando con esa mirada (Foto: Gabriella Brooks / Instagram)

Brook se caracteriza por tener un estilo elegante, pero sobrio, lo que la ha llevado a diferenciarse dentro de la industria. Fuera del mundo del modelaje, sus amigos la describen como una persona reservada, algo que ha quedado demostrado con su relación con Liam, ya que no suele compartir mucha información en sus redes sociales.

Desde que la joven fue vista por primera vez con el actor, en diciembre de 2019, en un brunch con los padres de Hemsworth, los medios de comunicación han seguido sus pasos. Si bien, establecía un mayor vínculo con la familia del protagonista de “Los juegos del hambre”, no todo fue color de rosa, ya que fue víctima de ataques en sus redes por parte de los fanáticos de Miley Cyrus, la exesposa del histrión.

En esta imagen en blanco y negro resalta su belleza (Foto: Gabriella Brooks / Instagram)

Aunque todavía no hay fecha, ella se convertirá en la esposa de Liam Hemsworth, quien estuvo casada con Cyrus en diciembre de 2018, pero terminaron un año después, cuyo divorcio finalizó en febrero de 2020.

Instagram de Gabriella Brooks: @gabriella_brooks

Aquí posando para la cámara en febrero de 2024 (Foto: Gabriella Brooks / Instagram)

