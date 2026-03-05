La actriz Emma Watson parece haber confirmado su relación con el empresario mexicano Gonzalo Hevia Baillères tras ser captada besándolo en un aeropuerto de México. Las imágenes, difundidas por medios estadounidenses, muestran a la pareja tomándose del rostro antes de darse un beso el miércoles. Watson llevaba una falda con flores, blusa gris, gorra rosa y sandalias, además de una mochila de diseñador. Por su parte, Hevia Baillères usaba chaqueta azul, camiseta blanca, pantalón azul y zapatillas, complementando el look con gafas de sol y un bolso deportivo negro.

Según Page Six, los rumores sobre su relación comenzaron en diciembre de 2025, cuando fueron vistos juntos en Courchevel, Francia.

Posteriormente fueron captados en Punta Mita, un exclusivo destino en la costa del Pacífico mexicano.

Gonzalo Hevia Baillères pertenece a una de las familias más adineradas de México y es heredero de una fortuna multimillonaria.

La pareja ya había sido vinculada en diciembre de 2025 tras aparecer juntos en Francia y posteriormente en Punta Mita. (Foto: COREY SIPKIN / AFP)

De acuerdo con la revista Quién, es fundador y director ejecutivo de HBeyond, una firma de inversión enfocada en tecnologías transformadoras con oficinas en Miami, Nueva York y Ciudad de México.

Además, estuvo al frente de la empresa de inteligencia artificial INSAITE y fundó la compañía logística Lok, que se convirtió en la red de casilleros inteligentes más grande de América Latina.

En el pasado, Hevia Baillères mantuvo una relación con la cantante mexicana Belinda entre 2022 y 2024. En 2025, circularon de que su canción “Heterochromia” estaría inspirada en el empresario, quien tiene los ojos de distinto color.

Por otro lado, Watson fue vinculada en 2022 con Brandon Green, hijo del empresario de moda Sir Philip Green.

Hevia Baillères es heredero de una de las mayores fortunas de México y fundador de la firma de inversión HBeyond. (Foto: LinkedIn)

En septiembre de 2025, la actriz de “Las ventajas de ser invisible” habló sobre su vida sentimental durante una entrevista en el podcast “On Purpose”. Allí explicó que prefiere salir con personas que no estén demasiado familiarizadas con su trayectoria en el cine.

“Es gracioso, a veces la gente se disculpa conmigo por no haber visto mis películas. Y yo les digo: ‘Por favor, no se disculpen. Eso es una bendición para mí’”, comentó en aquella ocasión.

“Es como música para mis oídos que no vayas a estar navegando constantemente eso. Y que yo tampoco tenga que estar navegando contigo esa proyección de mí, o este avatar-persona de Emma Watson que no será este fantasma en la habitación”, agregó.

En entrevistas previas, la actriz dijo que prefiere salir con personas que no estén muy familiarizadas con su carrera en Hollywood. (Foto: Jay Shetty Podcast / YouTube)

Lo que debes saber sobre Gonzalo Hevia Baillères, el nuevo novio de Emma Watson

Gonzalo Hevia Baillères viene de una de las familias más prominentes de México, vinculada al Grupo Bal y con activos en empresas como El Palacio de Hierro, GNP Seguros y Profuturo, lo que lo posiciona dentro de los linajes empresariales más influyentes del país.

Según The Express Tribune, Gonzalo estudió en instituciones internacionales de alto prestigio como el internado suizo Le Rosey y la Ransom Everglades School en Miami, antes de completar una licenciatura en Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Profesionalmente fundó y dirigió varias empresas relacionadas con tecnología e innovación. Fue cofundador de INSAITE, una compañía de inteligencia artificial que fue vendida tras unos años de operación, y más tarde lanzó Lok, una startup de logística y tecnología de lockers inteligentes para entregas.

Actualmente es líder de HBeyond, una firma de inversión enfocada en tecnologías emergentes con oficinas en México, Miami y Nueva York, donde trabaja con proyectos de alto potencial transformador.

