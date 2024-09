Bien dice la frase: “El verdadero amigo es alguien que te da libertad para ser tú mismo”, algo que le pasó a Will Ferrell, el reconocido actor de Hollywood, quien encontró hace casi tres décadas a aquella persona incondicional que la ha acompañado en los momentos más importantes de su vida. ¿A quién nos referimos? A su gran amiga Harper Steele. ¿No sabes quién es? No te preocupes que en esta nota te lo contamos.

Solamente te adelantamos que ambos protagonizan “Will & Harper”. “Cuando Will Ferrell se entera de que su gran amigo Harper se identifica como mujer trans, ambos emprenden un viaje para reencontrarse y presentarle al mundo a la verdadera Harper”, se lee en la descripción que le da Netflix, plataforma donde se encuentra disponible.

Will Ferrell junto a su gran amiga Harper Steele paseando en carro por Estados Unidos (Foto: Netflix)

1. DATOS PERSONALES DE HARPER STEELE

Nombre completo: Harper Steele

Harper Steele Nombre de nacimiento: Andrew Steele

Andrew Steele Lugar de nacimiento: Estados Unidos

Estados Unidos Nacionalidad: Estadounidense

2. ¿QUIÉN ES HARPER STEELE?

Harper Steele es un escritor de comedia estadounidense, cuyo mejor amigo es el reconocido actor de Hollywood Will Ferrell con quien protagonizó el documental de Netflix “Will & Harper”.

Harper Steele le comenta a Will Ferrell sobre su cambio de género y ambos coinciden en que su amistad seguirá intacta (Foto: Netflix)

3. PRIMEROS AÑOS

Creció y estudió en Iowa City. Sus padres son catedráticos de la Universidad de Iowa.

4. ES GRADUADA DE LA UNIVERSIDAD

Se graduó de la Universidad de Iowa con un título en inglés.

Harper Steele mirando con nostalgia sus fotos de niño (Foto: Netflix)

5. ¿CÓMO SE DESCRIBE?

Ella se describe a sí misma como “una estudiante con una nota C, que no sabía escribir”.

6. TRABAJÓ EN “SATURDAY NIGHT LIVE”

En 1995, Steele comenzó a trabajar en “Saturday Night Live”, programa en el que estuvo por trece años hasta 2008. De toda su permanencia, cuatro de esos años fue como guionista principal.

Una imagen del entonces Andrew Steele que presenta la plataforma de streaming (Foto: Netflix)

7. GANADOR DE UN EMMY

Harper Steel fue nominada a cuatro premios Emmy, ganando uno en el año 2002.

8. CONOCE A LA PERSONA QUE SE CONVERTIRÍA EN SU GRAN AMIGO

La misma semana que Harper Steele comenzó a trabajar en “Saturday Night Live”, también entró a laborar Will Ferrell, quien se convirtió en su mejor amigo.

Andrew Steele a su llegada para el estreno en Los Ángeles de la película "Casa de mi Padre" en el Grauman's Chinese Theatre de Hollywood el 14 de marzo de 2012 en California (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

9. OTROS CARGOS QUE TUVO

En 2008 se convirtió en la directora creativa de “Funny or Die”; asimismo, fue la productora ejecutiva de “Funny or Die Presents” de HBO.

10. SE HIZO CAMBIO DE GÉNERO

En 2022, Harper Steele decidió cambiar de género, motivo por el que se puso en contacto con su gran amigo Will Ferrell, a quien le anunció sobre su transición a la edad de 61 años. La carta en la que daba la noticia a sus amigos decía: “Miren, no soy una persona muy política, pero por la naturaleza de ser trans, ahora soy una persona política en cierto modo. Solo les pido a ustedes, mis amigos, que me defiendan. Hagan lo mejor que puedan para, si me identifican con un género incorrecto, simplemente hablen en mi nombre, eso es todo lo que pido”.

Cuando Will Ferrell y el entonces Andrew Steele brindaban hace algunos años (Foto: Netflix)

11. DOCUMENTÓ SU CAMBIO DE GÉNERO CON SU GRAN AMIGO FERRELL

Debido a que Will Ferrell no conocía a la comunidad trans, al saber que su amigo de toda la vida, Andrew, había tomado la decisión de cambiar de género, emprendió un viaje por carretera con Harper para que ambos procesaran todo y saber lo que significaba su amistad.