El reality más intenso de la televisión hispana está por comenzar este 7 de octubre de 2025, cuando un grupo de participantes serán aislados del mundo exterior en un paradisíaco lugar; me refiero a “La Isla: Desafío Extremo”, reality de Telemundo en el que los concursantes se enfrentarán a todo tipo de retos físicos y mentales para llevarse el premio mayor equivalente a US$200,000. Una de las personas que aceptó formar parte de este programa es Helen Ochoa. A continuación, averigua algunos datos sobre ella.

Vale precisar que los competidores serán divididos en tres equipos: Panteras, Tiburones y Águilas.

Helen Ochoa es una de las participantes que dejaran todo en "La Isla: Desafío Extremo" (Foto: Telemundo / Instagram)

1. DATOS PERSONALES DE HELEN OCHOA

Nombre completo: Helen Ochoa

Helen Ochoa Lugar de nacimiento: California, Estados Unidos

California, Estados Unidos Nacionalidad: Estadounidense

Estadounidense Cumpleaños: 8 de enero

8 de enero Año de nacimiento: 1985

1985 Edad: 40 años

40 años Instagram: @helen_ochoa

Luciendo espectacular con un vestido rosa escotado y con abertura en la pierna (Foto: Helen Ochoa / Instagram)

2. ¿QUIÉN ES HELEN OCHOA?

Helen Ochoa es una cantante estadounidense, de padres mexicanos, que se hizo conocida por el concurso de talento puertorriqueño “Objetivo Fama”.

(Foto: Helen Ochoa / Instagram)

3. AMOR POR EL ESCENARIO DESDE NIÑA

Creció escuchando a sus tíos cantar y tocar la guitarra, por lo que se enamoró de la música. Desde que tenía cuatro años soñaba con ser cantante y a los ocho ya actuaba sobre el escenario.

(Foto: Telemundo / Instagram)

4. SU PASO POR “OBJETIVO FAMA”

En el año 2006, formó parte de la tercera temporada de “Objetivo fama”. De un total de 20 participantes, terminó en el puesto 14.

(Foto: Helen Ochoa / Instagram)

5. DEBUT Y CARRERA COMO CANTANTE

Tras salir de “Objetivo Fama”, debutó con su sencillo “Si te desperté” y se unió a docenas de cantantes mexicanos en Evolucion360.

6. ¿HELEN OCHOA TIENE PAREJA?

Sí. Helen Ochoa tiene pareja, ya que está casada con Juan Pablo Santos, label manager en JG Music y CEO de Saints Music.

Junto a su pareja Juan Pablo Santos (Foto: Helen Ochoa / Instagram)

