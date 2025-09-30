El reality más intenso de la televisión hispana está por comenzar este 7 de octubre de 2025, cuando un grupo de participantes serán aislados del mundo exterior en un paradisíaco lugar; me refiero a “La Isla: Desafío Extremo”, reality de Telemundo en el que los concursantes se enfrentarán a todo tipo de retos físicos y mentales para llevarse el premio mayor equivalente a US$200,000. Una de las personas que aceptó formar parte de este programa es Helen Ochoa. A continuación, averigua algunos datos sobre ella.
Vale precisar que los competidores serán divididos en tres equipos: Panteras, Tiburones y Águilas.
1. DATOS PERSONALES DE HELEN OCHOA
- Nombre completo: Helen Ochoa
- Lugar de nacimiento: California, Estados Unidos
- Nacionalidad: Estadounidense
- Cumpleaños: 8 de enero
- Año de nacimiento: 1985
- Edad: 40 años
- Instagram: @helen_ochoa
2. ¿QUIÉN ES HELEN OCHOA?
Helen Ochoa es una cantante estadounidense, de padres mexicanos, que se hizo conocida por el concurso de talento puertorriqueño “Objetivo Fama”.
3. AMOR POR EL ESCENARIO DESDE NIÑA
Creció escuchando a sus tíos cantar y tocar la guitarra, por lo que se enamoró de la música. Desde que tenía cuatro años soñaba con ser cantante y a los ocho ya actuaba sobre el escenario.
4. SU PASO POR “OBJETIVO FAMA”
En el año 2006, formó parte de la tercera temporada de “Objetivo fama”. De un total de 20 participantes, terminó en el puesto 14.
5. DEBUT Y CARRERA COMO CANTANTE
Tras salir de “Objetivo Fama”, debutó con su sencillo “Si te desperté” y se unió a docenas de cantantes mexicanos en Evolucion360.
6. ¿HELEN OCHOA TIENE PAREJA?
Sí. Helen Ochoa tiene pareja, ya que está casada con Juan Pablo Santos, label manager en JG Music y CEO de Saints Music.
