¡Regresó la gran prisión con forma de torre que alberga a varios criminales! Nos referimos a “El hoyo 2″, la secuela del thriller de ciencia ficción español que fue lanzado en 2019 y recibió críticas positivas. Al igual que la primera película, nuevamente la disputa será por los alimentos, pero esta vez cada nuevo residente debe elegir un plato de comida para que todos puedan comer, tal como lo acordaron; aunque todo parece marchar bien, pronto reina el caos. Uno de los individuos que se encuentra en este recinto vertical es Zamiatin, un preso muy agresivo, con el que debe lidiar no sólo su compañera de Perempuan, sino el resto de los reos que están en otros pisos, tanto superiores como inferiores. Este papel es interpretado por Hovik Keuchkerian. ¿Conoces poco o no sabes absolutamente sobre este actor? No te preocupes que en los siguientes párrafos, te damos datos sobre él que quizá no conocías.

El filme, de 1 hora con 40 minutos, llega a Netflix el 4 de octubre de 2024. Está dirigido por Galder Gaztelu-Urrutia, quien también se encargó del guion junto a David Desola, Pedro Rivero y Egoitz Moreno. De acuerdo con la breve descripción en la misma plataforma de streaming, se lee: “Cuando un líder misterioso impone sus leyes en un brutal sistema vertical de celdas, una recién llegada decide desafiar su dudoso método de distribución de comida”.

Zamiatin es uno de los presos más agresivos en "El hoyo 2" (Foto: Basque Films)

1. DATOS PERSONALES DE “EL HOYO”

Nombre completo: Hovik Keuchkerian Burgui

Hovik Keuchkerian Burgui Lugar de nacimiento: Beirut, Líbano

Beirut, Líbano Nacionalidad: Libanesa y española

Libanesa y española Cumpleaños: 14 de noviembre

14 de noviembre Año de nacimiento: 1972

1972 Edad: 51 años

51 años Estatura: 1,91 m

1,91 m Idiomas: Español, inglés y armenio

Español, inglés y armenio YouTube: @hovikkeuchkerianOficial

2. ¿QUIÉN ES HOVIK KEUCHKERIAN?

Hovik Keuchkerian es un actor, escritor y exboxeador libanés que tiene nacionalidad española. Ha formado parte de exitosas producciones como “La casa de papel”, serie en la que dio vida a Bogotá.

Hovik Keuchkerian posa durante una sesión fotográfica de la película "Antidisturbios", durante el 68º Festival de Cine de San Sebastián en la ciudad vasca de San Sebastián, el 25 de septiembre de 2020 (Foto: Ander Gillenea / AFP)

3. DEJA LÍBANO DESDE PEQUEÑO

Nació en Beirut, la capital del Líbano, donde vivió por un corto tiempo, pues al cumplir tres años sus padres emigraron a España a causa de la Guerra Civil Libanesa.

4. LOS TRABAJOS QUE TUVO ANTES DE ALCANZAR LA FAMA

Desde muy joven comenzó a trabajar. Luego de que su familia se instaló en Alpedrete, su padre abrió un restaurante, del cual Hovik fue camarero. Cuando tenía 20 años se mudó a Madrid, donde abrió su gimnasio en 1995, que bautizó con sus iniciales: HK, el cual estuvo en funcionamiento por 20 años, pues cerró en diciembre de 2015.

El actor libanés Hovik Keuchkerian posa durante una sesión fotográfica de la película "Un amor" durante el 71º Festival Internacional de Cine de San Sebastián, el 26 de septiembre de 2023 (Foto: Ander Gillenea / AFP)

5. LE INTERESABA EL BALONCESTO

Desde joven siempre mostró interés en el baloncesto, pero una lesión en el tobillo cuando lo practicaba hizo que se aleje definitivamente de este deporte.

6. PASIÓN POR EL BOXEO

Tras alejarse del baloncesto, Keuchkerian empezó a practicar kick boxing, el cual perfeccionó y le dio su primer campeonato nacional en 1996. Al año siguiente, incursionó en boxeo, resultando ganador del campeonato amateur de España en la categoría de peso pesado. Fue así como en 1999 se convirtió en boxeador profesional, proclamándose en 2003 campeón de España en la misma categoría. Revalidó su título en 2004, aunque a finales de dicho año se decepcionó de la organización profesional de su deporte y terminó por retirarse con un registro de 16 victorias (15 por KO) y una derrota.

El actor Hovik Keuchkerian posa en la alfombra roja de la 38ª gala de los Premios Goya en Valladolid, el 10 de febrero de 2024 (Foto: César Manso / AFP)

7. ¿CÓMO LLEGA AL MUNDO DE LA ACTUACIÓN?

Hovik Keuchkerian contó cómo llegó al mundo de la actuación por una casualidad. “Como yo imitaba al maestro Eugenio y también contaba chistes, un amigo me invitó al escenario y eso me gustó, luego me invitaron a escribir un monólogo y también me gusto (…). Me llamaron de Paramount Comedy para trabajar con ellos, así fue comencé en este mundo (…). No fue un cambio buscado, sino uno que se me cruzó por el camino y me enganché”, señaló en una entrevista para su cuenta de YouTube.

8. ¿SE FORMÓ COMO ACTOR?

En la misma entrevista, el actor contó que cuando fue elegido para la serie “Hispania, la leyenda”, la productora tenía conocimiento que era su primer papel y que no tenía experiencia, por lo que le “pusieron una coach de interpretación, quien fue la única persona con la que trabajó para formarse”.

Hovik Keuchkerian pronuncia un discurso después de recibir la "Concha de Plata" a la mejor interpretación de reparto por "Un amor" durante la ceremonia de clausura del 71º Festival de Cine de San Sebastián, el 30 de septiembre de 2023 (Foto: Ander Gillenea / AFP)

9. PRODUCCIONES EN LAS QUE HA PARTICIPADO

Keuchkerian participó en las siguientes producciones, tanto películas como series: “El otro”, “Alacrán enamorado”, “Assassin’s Creed”, “El hombre que mató a Don Quijote”, “Un amor”, “The Night Manager”, “La casa de papel”, “Antidisturbios”, “Reina Roja”, entre otros títulos.

10. PREMIOS QUE HA RECIBIDO

Ha ganado más de una decena de premios como actor relación por el “Alacrán enamorado”, así como mejor actor protagonista por “El otro”, “Antidisturbios” y “Un amor”.

Hovik Keuchkerian posa durante una fotocelda para la presentación de la última parte de la quinta temporada de "La casa de papel" en el estadio Palacio Vistalegre de Madrid el 30 de noviembre de 2021 (Foto: Gabriel Bouys / AFP)

11. TAMBIÉN ES ESCRITOR

Hovik también es escritor y hasta el momento publicó: “Cartas desde el Palmar”, “El Palmar de Vejer”, “Lokura”, “Diarios y desvaríos” y “Resiliente”, este último es un libro-disco, donde se mezclan los relatos con la música compuesta por Yuri Méndez.

12. TUVO PROBLEMAS CON EL ALCOHOL

Keuchkerian recordó una etapa dura que le tocó vivir por sus problemas con las bebidas alcohólicas, esto se presentó tras dejar su carrera de boxeador. “Dejé de boxear y tuve dos años de borracho. No tenía ni idea qué hacer, pues me quedé huérfanos de objetivos” relató. Por fortuna, en el gimnasio lo ayudaron a dejar ese vicio, pero tuvo que tocar fondo; asimismo, tuvo el apoyo de su familia, en especial de su madre, quien le recriminó por encerrarse varios días a beber solo. “Fue una montaña rusa de muchos años en los que el alcohol fue la puerta para aislarte de la gente”, contó en el programa “El Hormiguero”.

Hovik Keuchkerian es Bogotá (Foto: La casa de papel / Netflix)

13. LE GUSTA QUEMARSE CON FUEGO

Durante una entrevista con Pablo Motos, el actor reveló tiene una extraña fascinación por el fuego, tanto así que le gusta quemarse la piel cuando un suceso importante le pasa. “No es algo planeado, me ha pasado cinco veces. Cuando me ocurre algo que me marca o que ha sido muy bonito o que me ha hecho mucho daño o que me ha dejado en la cuneta, cojo un objeto de metal, como un cuchillo, lo pongo al rojo vivo y me quemo”, señaló.

14. SUBIÓ DE PESO HASTA LLEGAR A LOS 154 KILOS PARA “EL HOYO 2″

Tras obtener el papel de Zamiatin en “El hoyo 2″, Hovik Keuchkerian ni bien leyó el guion se imaginó a su personaje como un “bebé gordo ignífugo”, según sus palabras, por lo que tuvo que subir de peso hasta llegar a los 154 kilos; asimismo, decidió depilarse todo el vello corporal, algo que no estaba en el guion, y afeitarse las cejas. “Estuve acojonado un mes y medio porque luego no crecen igual. Luego me creció el pelo menos las cejas. Empezaba a rodar lo siguiente e iba a aparecer sin cejas. Después fueron saliendo, pero un pelo para cada lado, nunca igual (…). [Tras vivir así] me costaba ducharme, me costaba hacer mis necesidades, me dolían las rodillas. Más allá de la estética, es una lucha, porque te impide el día a día. Tengo un respeto reverencial a toda la gente con sobrepeso”, señaló en El Hormiguero.