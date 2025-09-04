Ester Expósito es una de las actrices juveniles más conocidas en España, donde viene impulsando su carrera. Debido a que se ha convertido en un rostro distinguido en varios países no sólo por su faceta en la actuación, también como modelo tras ser la imagen de marcas como Desigual, muchos de sus seguidores quieren saber más datos sobre ella. Por ejemplo, quién es la persona que la conquistó.

Sí, aunque te rompa el corazón, la bella actriz tiene pareja. El nombre de su novio es Hugo Diego García, quien también está inmerso en el mundo del entretenimiento. A continuación, te cuento quién es.

Cuando anunciaron que formaría parte de "Enfrentados", producción que emitirá Prime Video (Foto: @julenmartin_ / Instagram)

1. DATOS PERSONALES DE HUGO DIEGO GARCÍA

Nombre completo: Hugo Diego Garcia

Hugo Diego Garcia Lugar de nacimiento: París, Francia

París, Francia Nacionalidad: Francesa y española

Francesa y española Año de nacimiento: 1993

1993 Instagram: @hugodiega

El actor no sube muchas fotografías ni videos a sus redes sociales (Foto: Hugo Diego Garcia / Instagram)

2. ¿QUIÉN ES HUGO DIEGO GARCÍA?

Hugo Diego García es actor, escritor y director hispanofrancés, que ha formado parte de algunos proyectos.

Aquí luciendo unas gafas y mostrando su torso desnudo (Foto: Hugo Diego Garcia / Instagram)

3. PRACTICA BOXEO

Antes de incursionar en el mundo de la actuación, él practicó boxeo, deporte de combate que hasta la actualidad sigue, tal como le publicó en sus redes sociales.

Una de las cosas que le gusta hacer es practicar boxeo (Foto: Hugo Diego Garcia / Instagram)

4. SE FORMA COMO ACTOR

A raíz de que quería incursionar en el mundo del entretenimiento, estudió teatro y cine en Lyon y París, luego se mudó a Los Ángeles.

Una fotografía cuando estuvo de viaje en París, publicó en marzo de 2025 (Foto: Hugo Diego Garcia / Instagram)

5. PRODUCCIONES EN LAS QUE ACTUÓ

Formó parte del elenco de “Tony”, nombrado uno de los 10 mejores cortometrajes de 2019 por UK Film Review, y el corto “Cagnolino”. Asimismo, actuó en el largometraje “Touchées” y la serie de Hulu “Death and Other Details”. No sólo ello, estuvo al lado de Demi Moore y Margaret Qualley en “La sustancia” y posteriormente “The Killer”.

6. ESCRIBIÓ Y PRODUJO UN LARGOMETRAJE

Hugo Diego escribió, produjo y codirigió junto a Lorenzo Bentivoglio su primer largometraje titulado “Vache Folle”, el cual protagoniza. También dirigió el videoclip “Mauve” de su hermano MALO, en el que también aparece.

