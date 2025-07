A inicios del año 2000, un fenómeno mediático denominado Tamarismo invadió España. El nombre se debe a Tamara, una cantante que apareció de la nada, pero se convirtió en todo un boom en la industria musical, pues alcanzó la cima gracias a su tema “No cambié” que se mantuvo en el primer lugar durante nueve semanas, dejando atrás a varios artistas consolidados. Si bien, la fama le sonreía, rápidamente sus sueños se convirtieron en pesadillas, pues la canción provocó una guerra, donde los insultos, las venganzas y las traiciones eran alimentados por el canibalismo televisivo de programas como “Crónicas marcianas” y “Tómbola”, los cuales no dudaban en transmitir este lío suscitado en los mismos platós. Debido a todo lo que acarreó la vida del ícono pop Tamara y su transformación en Yurena, Netflix llevó a la pantalla su historia con el título “Superestar”. Pero ¿quién interpreta a dicha celebridad? A continuación, lo que debes saber sobre la actriz Ingrid García Jonsson.

La miniserie es producida por Javier Ambrossi y Javier Calvo, además de contar con Nacho Vigalondo en la codirección y en la escritura del guion. Tiene seis capítulos que estarán disponibles a nivel mundial a partir del 18 de julio de 2025.

"Superestar" nos muestra la fama y las polémicas en las que estuvo Yurena (Foto: Suma Content)

1. DATOS PERSONALES DE INGRID GARCÍA JONSSON

Nombre completo: Ingrid García-Jonsson

Ingrid García-Jonsson Lugar de nacimiento: Bureå, Skellefteå, Suecia

Bureå, Skellefteå, Suecia Nacionalidad: Sueca

Sueca Cumpleaños: 6 de septiembre

6 de septiembre Año de nacimiento: 1989

1989 Instagram: @giajons

Aquí al lado de Yurena (Foto: Ingrid García Jonsson / Instagram)

2. ¿QUIÉN ES INGRID GARCÍA-JONSSON?

Ingrid García-Jonsson es una actriz hispano-sueca que fue nominada a los Premios Goya en la categoría Mejor actriz revelación por “Hermosa juventud”, película que la lanzó a la fama. Ha formado parte de más de 40 producciones, entre cine y televisión.

La actriz posando bajo un intenso sol que igual destaca su belleza (Foto: Ingrid García Jonsson / Instagram)

3. NACIÓ EN SUECIA, PERO CRECIÓ EN ESPAÑA

Aunque nació en Suecia, país natal de su madre, ella creció y se crio en Sevilla, España. Jamás perdió el contacto con sus raíces maternas. Su padre es de Córdoba, una ciudad del sur de la región de Andalucía.

Sus publicaciones roban miles de suspiros (Foto: Ingrid García Jonsson / Instagram)

4. AMA EL ARTE GRACIAS A SUS PADRES

La madre de Ingrid viajó a Sevilla para estudiar Bellas Artes, donde conoció a quien se convertiría en su esposo. Ambos se enamoraron y se instalaron en dicho lugar. “Los dos pertenecían a industrias creativas y eso propició un hogar bastante libre, pero es cierto que no fue fácil decirles que quería ser actriz”, contó en entrevista a Vogue Spain.

A ella le gusta usar prendas cortas que resalten sus piernas (Foto: Ingrid García Jonsson / Instagram)

5. ESTUDIÓ ARQUITECTURA

Aunque le gustaba la actuación, decidió estudiar la carrera de Arquitectura, la cual dejó en el cuarto año para dedicarse a su pasión.

"De una sesión de fotos con gente simpática extrañamente obsesionada con los supermercados alemanes con precios competentes", escribió Ingrid García Jonsson en junio de 2021 (Foto: @pablocurto / Instagram)

6. FUE DOBLE DE LUCES DE CAMERON DÍAZ

El primer contacto de Ingrid García-Jonsson con el cine fue en el largometraje “Noche y día” (2010) cuando hizo de doble de luces de Cameron Díaz en algunas escenas. ¿Qué es? También conocido como stand-in es una persona que sustituye al actor antes de la filmación con el fin de que el director de fotografía organice las luces del plató y el equipo de cámara para que quede bien iluminado y enfocado mientras los actores están ausentes. Gracias a ella se puede marcar los movimientos, la posición de los objetos, cámaras y focos, y la composición del plano. Usualmente se le pide interpretar el diálogo de la escena, así como su movimiento por el escenario para ajustar la iluminación.

Aquí luciendo sonriente con un vestido guindo (Foto: Ingrid García Jonsson / Instagram)

7. LOS PROYECTOS EN LOS QUE PARTICIPÓ

Su debut como actriz se dio en el cine con la película “Okupados” (2011). En la pantalla grande formó parte de “Hermosa juventud”, “Embarazados”, “Acantilado”, “Toro”, “Zona hostil”, “Yo, mi mujer y mi mujer muerta”, “Explota Explota”, “Siete reyes deben morir”, entre otros. Mientras que en televisión actuó en “Tierra de lobos”, “Aliados”, “Apaches”, “Instinto”, “Capítulo 0”, “Un cuento perfecto”, por citar algunos títulos.

Posando para la cámara con una rosa blanca sobre la cabeza (Foto: Ingrid García Jonsson / Instagram)

8. TAMBIÉN TRABAJÓ COMO CAMARERA

Mientras se desempeñaba en algunos papeles, también trabajó como camarera. “Así que estoy todo el rato replanteándome por qué no me dedico a otra cosa, pero es que esto me gusta tanto que no puedo. Ya me pasaba cuando era camarera, que me planteaban ascensos y los rechazaba porque sabía que me iban a llamar para rodar cualquier corto en Benalmádena por 20 euros e iba a dejar mi curro para ir”, relató a El Mundo.

9. HABLA TRES IDIOMAS

La actriz sueca Ingrid García Jonsson habla tres idiomas a la perfección: español, sueco e inglés.

