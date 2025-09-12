Por lo general, uno no puede evitar prestrale atención a las parejas de celebridades cuando debutan en una alfombra roja. Y esta vez, la que nos impresionó fue Inka Williams, quien apareció junto a Channing Tatum —el protagonista de “Magic Mike”— en el estreno de “Demon Slayer: Infinity Castle” en Los Ángeles.

Y no solo caminaron juntos por la alfombra roja, sino que también compartieron el momento con Everly, la hija de 12 años del actor, lo que claramente habla de una relación que ya va mucho más allá de una simple cita ocasional. Pero, ¿quién es esta joven que ha conquistado el corazón del galán de Hollywood?

Desde que se hicieron oficiales en Instagram en abril de 2025, la historia de Inka ha empezado a generar curiosidad en todo el mundo. Su nombre suena cada vez con más fuerza, especialmente ahora que el romance avanza con pasos firmes después de la ruptura de Tatum con Zoë Kravitz.

Así que si tú también te has estado preguntando “¿quién es esa chica?”, aquí te dejo todos los detalles sobre la vida, carrera y personalidad de Inka Williams, la modelo australiana que hoy es mucho más que “la novia de Channing Tatum”.

1. ¿QUIÉN ES INKA WILLIAMS?

Inka Williams es una modelo, empresaria y creadora australiana que ha ganado notoriedad no solo por su trabajo en la industria de la moda, sino también por su estilo de vida auténtico y su fuerte conexión con la naturaleza y la espiritualidad. Aunque ahora vive entre Londres y el resto del mundo, su corazón sigue profundamente conectado con Bali, donde creció y donde, según ella misma ha contado, aprendió a ser una persona compasiva, abierta y consciente.

Su historia con Channing Tatum comenzó a circular en febrero de 2025, cuando ambos fueron vistos juntos en una fiesta previa a los Premios Oscar. Desde entonces, su presencia mediática ha ido en ascenso.

2. DATOS PERSONALES DE INKA WILLIAMS

Nombre completo: Inka Williams

Fecha de nacimiento: 9 de septiembre de 1999

Edad: 26 años

Lugar de nacimiento: Melbourne, Australia

Altura: 1.67 m (aproximadamente)

Ocupación: Modelo y empresaria

Agencia de modelaje: IMG Models

Inka Williams es una modelo que ha ganado más notoriedad desde que se confirmó que tiene una relación con el actor Channing Tatum (Foto: Inka Williams / Instagram)

3. ¿CÓMO FUE SU INFANCIA?

Inka nació en Melbourne, pero su infancia transcurrió casi por completo en Bali, Indonesia, un entorno que moldeó profundamente su carácter y visión del mundo. Creció rodeada de una comunidad multicultural y cercana a la naturaleza. En varias entrevistas, ha descrito su crianza como “espiritual, armoniosa y colorida”, afirmando que parte de su formación fue gracias a la comunidad balinesa que la rodeó desde pequeña.

Incluso cuenta que fue parcialmente criada por personas locales y que su escuela estaba llena de estudiantes de todas partes del mundo, lo que le enseñó desde temprano la importancia de la diversidad y la empatía.

4. ¿A QUÉ SE DEDICA?

Además de modelo, Inka Williams es emprendedora. En 2019, lanzó su propia marca de moda llamada She Is I, inspirada en el legado de su madre, quien le confeccionaba ropa cuando era niña. La idea detrás de la marca es rescatar y reinterpretar las piezas atemporales de los años 90 con un enfoque consciente y de calidad.

En paralelo, ha consolidado una carrera sólida en el modelaje, trabajando con grandes nombres y revistas como Vogue Arabia, Elle Australia y Harper’s Bazaar Indonesia. También fue imagen de la marca Bonds en campañas globales.

A sus 26 años, tiene una marca de ropa muy famosa (Foto: Inka Williams / Instagram)

5. SU CONEXIÓN CON EL MUNDO ESPIRITUAL Y NATURAL

Una de las cosas que distingue a Inka de muchas otras figuras públicas es su relación cercana con la espiritualidad y la naturaleza. A través de sus redes sociales, comparte constantemente momentos en Bali, reflexiones sobre el amor propio y la importancia de estar presente. Ella misma ha dicho que en un mundo lleno de caos, centrarse en el amor —en cualquiera de sus formas— es esencial para mantenerse en equilibrio.

6. SU EXPERIENCIA EN LA INDUSTRIA DEL MODELING

Aunque comenzó joven, Inka no tuvo un camino fácil en el modelaje. En sus primeras audiciones se sentía insegura, pero con el tiempo ganó la confianza necesaria para destacarse. Hoy en día es representada por IMG Models, una de las agencias más importantes del mundo, y ha sido parte de campañas internacionales y desfiles de alto perfil.

Ella misma ha dicho que esta industria le enseñó a ser resiliente y a encontrar fortaleza incluso cuando no todo salía como esperaba.

7. SU MUDANZA A LONDRES Y LA VIDA LEJOS DE BALI

En un momento clave de su carrera, Inka decidió dejar la comodidad de su isla natal para mudarse a Londres. Fue una transición difícil, especialmente por el clima y el ritmo de vida urbano. Sin embargo, la experiencia le permitió expandirse profesionalmente y conocer otras realidades. “Extraño el mar todos los días, pero sé que esta etapa también es parte de mi crecimiento”, dijo en una entrevista.

8. SU RELACIÓN CON CHANNING TATUM

Inka y Channing Tatum hicieron oficial su relación en abril de 2025, aunque habían sido vistos juntos por primera vez en febrero. Desde entonces, la pareja ha compartido momentos importantes, como la aparición pública con la hija del actor, y tiernos gestos en redes sociales.

Todo indica que esta relación no es una aventura pasajera, sino un capítulo serio en la vida del actor.

9. FOTOS DE INSTAGRAM DE INKA WILLIAMS

Actualmente reside en Londres, a donde se mudó con la finalidad de seguir creciendo profesionalmente (Foto: Inka Williams / Instagram)

La modelo nació en Australia, pero creció en Bali, Indonesia (Foto: Inka Williams / Instagram)

