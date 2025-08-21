El reality más extremo de la televisión vuelve con una nueva temporada, aunque esta vez reunirá a los participantes que pasaron en ediciones anteriores. Me refiero a “Supervivientes All Stars 2025” que llegará pronto a Telecinco. Uno de los competidores que aseguró no regresaría al programa está de vuelta, se trata de Iván González. ¿No sabes quién es o le perdiste el rastro? No te preocupes que aquí te doy detalles sobre él.
Antes te revelo lo que dijo en su video de presentación: “Soy uno más de los que dijeron ‘no volveré’, pero esta vez vengo – ya sé que lo dije la otra vez y llegué a la final – dispuesto a darlo todo. [Estoy] igual de fuerte físicamente, pero mucho más fuerte mentalmente. Sé que voy a contar con vuestro apoyo, así que anticipadamente les doy las gracias y, por favor, cuando esté nominado y esté llorando diciendo que me quiero ir – realmente me conocéis: yo no me quiero ir – lo que necesito es vuestro apoyo y que me mostréis ese cariño para que me den ese subidón. Nos vemos en Honduras”.
1. DATOS PERSONALES DE IVÁN GONZÁLEZ
- Nombre completo: Iván González
- Lugar de nacimiento: España
- Nacionalidad: Española
- Cumpleaños: 18 de enero
- Año de nacimiento: 1992
- Edad: 33 años
- Instagram: @ivangonzalez
2. ¿QUIÉN ES IVÁN GONZÁLEZ?
Iván González es un modelo e influencer español que tiene experiencias en realities. Formó parte de “Supervivientes” en 2017, año en el que se quedó en el cuarto lugar tras 91 días de permanencia, y ahora vuelve por su revancha.
3. SU PASO POR REALITIES
Él debutó en 2013 en el mundo de los realities cuando fue parte de “Mujeres y hombres y viceversa”. En aquella ocasión, ingresó como pretendiente de Yanira Domingo. Su carisma y lo llevaron a convertirse en uno de los favoritos, por lo que regresó en 2015 para conquistar a Ruth Basauri. Luego fue convocado para “Supervivientes” y “La casa fuerte”.
4. COLABORÓ EN PROGRAMAS DE TV
También ha colaborado de forma habitual en programas televisivos como “Ya es mediodía” y “Ya son las ocho”, además de formar parte de los panelistas que debaten sobre la participación de competidores en algunos realities.
5. ES MODELO
Iván González es la imagen de algunas marcas reconocidas, entre ellas Guess, tal como lo refleja en sus redes sociales.
6. ES INFLUENCER
El español es creador de contenido, por lo que en sus redes sociales cuenta con más de un millón de seguidores. En Instagram, sube imágenes y videos de las actividades que realiza como viajes por diversas partes del mundo, publicaciones de moda, rutinas de entrenamiento, entre otros.
7. FUE CRIADO POR SUS ABUELOS
Cuando era un niño, Iván quedó al cuidado de sus abuelos, después que su madre, quien dio a luz a los 17 años, se mudó a Sevilla para iniciar una nueva vida y buscar otras oportunidades. “Me enteré de que la persona a la que llamaba mamá era mi abuela y que con quien discutía y jugaba como con una hermana era, en realidad, mi madre”, recordó en el programa “Volverte a ver”. También contó que conoció a su padre a los 18 años, pero como no había tenido contacto con él, decidió cortar lazos.
8. ¿IVÁN GONZÁLEZ TIENE PAREJA?
Sí. Iván González tiene pareja. Su novia es la influencer Teresa Bass, con quien tiene una relación desde el 10 de julio de 2022, tal como lo da a conocer el chico reality en sus redes sociales cada vez que está de aniversario. Ambos conviven junto a sus dos gatos: Chucu y Tofu.
