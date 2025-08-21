El reality más extremo de la televisión vuelve con una nueva temporada, aunque esta vez reunirá a los participantes que pasaron en ediciones anteriores. Me refiero a “Supervivientes All Stars 2025” que llegará pronto a Telecinco. Uno de los competidores que aseguró no regresaría al programa está de vuelta, se trata de Iván González. ¿No sabes quién es o le perdiste el rastro? No te preocupes que aquí te doy detalles sobre él.

Antes te revelo lo que dijo en su video de presentación: “Soy uno más de los que dijeron ‘no volveré’, pero esta vez vengo – ya sé que lo dije la otra vez y llegué a la final – dispuesto a darlo todo. [Estoy] igual de fuerte físicamente, pero mucho más fuerte mentalmente. Sé que voy a contar con vuestro apoyo, así que anticipadamente les doy las gracias y, por favor, cuando esté nominado y esté llorando diciendo que me quiero ir – realmente me conocéis: yo no me quiero ir – lo que necesito es vuestro apoyo y que me mostréis ese cariño para que me den ese subidón. Nos vemos en Honduras”.

1. DATOS PERSONALES DE IVÁN GONZÁLEZ

Nombre completo: Iván González

Iván González Lugar de nacimiento: España

España Nacionalidad: Española

Española Cumpleaños: 18 de enero

18 de enero Año de nacimiento: 1992

1992 Edad: 33 años

33 años Instagram: @ivangonzalez

Él es el rostro de varias marcas (Foto: Iván González / Instagram)

2. ¿QUIÉN ES IVÁN GONZÁLEZ?

Iván González es un modelo e influencer español que tiene experiencias en realities. Formó parte de “Supervivientes” en 2017, año en el que se quedó en el cuarto lugar tras 91 días de permanencia, y ahora vuelve por su revancha.

"Igual soy un poco egocéntrico. Pero sin afeitado me veo un no se qué y qué se yo", publicó diciembre de 2024 (Foto: Iván González / Instagram)

3. SU PASO POR REALITIES

Él debutó en 2013 en el mundo de los realities cuando fue parte de “Mujeres y hombres y viceversa”. En aquella ocasión, ingresó como pretendiente de Yanira Domingo. Su carisma y lo llevaron a convertirse en uno de los favoritos, por lo que regresó en 2015 para conquistar a Ruth Basauri. Luego fue convocado para “Supervivientes” y “La casa fuerte”.

Aquí luciendo unas gafas que roban suspiros en redes sociales (Foto: Iván González / Instagram)

4. COLABORÓ EN PROGRAMAS DE TV

También ha colaborado de forma habitual en programas televisivos como “Ya es mediodía” y “Ya son las ocho”, además de formar parte de los panelistas que debaten sobre la participación de competidores en algunos realities.

Una de las cosas que le gusta es disfrutar del sol en la piscina (Foto: Iván González / Instagram)

5. ES MODELO

Iván González es la imagen de algunas marcas reconocidas, entre ellas Guess, tal como lo refleja en sus redes sociales.

Con su look negro para enamorar a sus seguidores (Foto: Iván González / Instagram)

6. ES INFLUENCER

El español es creador de contenido, por lo que en sus redes sociales cuenta con más de un millón de seguidores. En Instagram, sube imágenes y videos de las actividades que realiza como viajes por diversas partes del mundo, publicaciones de moda, rutinas de entrenamiento, entre otros.

Disfrutando de Holbox. "Esta isla tiene muchísimas cosas maravillosas y especiales, pero la que más me sorprende es que aquí cada atardecer tiene un color y una energía diferente", escribió (Foto: Iván González / Instagram)

7. FUE CRIADO POR SUS ABUELOS

Cuando era un niño, Iván quedó al cuidado de sus abuelos, después que su madre, quien dio a luz a los 17 años, se mudó a Sevilla para iniciar una nueva vida y buscar otras oportunidades. “Me enteré de que la persona a la que llamaba mamá era mi abuela y que con quien discutía y jugaba como con una hermana era, en realidad, mi madre”, recordó en el programa “Volverte a ver”. También contó que conoció a su padre a los 18 años, pero como no había tenido contacto con él, decidió cortar lazos.

"Descubriendo lugares mágicos en Riviera Maya", publicó en febrero de 2025 (Foto: Iván González / Instagram)

8. ¿IVÁN GONZÁLEZ TIENE PAREJA?

Sí. Iván González tiene pareja. Su novia es la influencer Teresa Bass, con quien tiene una relación desde el 10 de julio de 2022, tal como lo da a conocer el chico reality en sus redes sociales cada vez que está de aniversario. Ambos conviven junto a sus dos gatos: Chucu y Tofu.

