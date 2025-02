Puede que no lo supieras, pero Michelle Trachtenberg mantuvo una relación de varios años antes de su fallecimiento. La actriz, conocida por su papel en Gossip Girl, estaba vinculada sentimentalmente con Jay Cohen, un agente de talentos con quien se la relacionó por primera vez en 2020.

Cohen es socio y jefe de financiación y distribución de películas en Gersh Agency, empresa con la que Trachtenberg firmó en 2014 según The Hollywood Reporter. Lamentablemente, la actriz murió el 26 de febrero a los 39 años. La policía confirmó que su muerte no estaba siendo investigada como sospechosa.

Una semana antes de su fallecimiento, Trachtenberg compartió en Instagram un mensaje de San Valentín para Cohen. “Feliz Día de San Valentín al hombre que se sienta quieto el tiempo suficiente para que yo le pinte la cara”, escribió junto a una foto de ambos disfrazados de Jeckyl y Hyde en Halloween.

Quién es Jay Cohen, novio de Michelle Trachtenberg

Antes de dedicarse a la industria del entretenimiento, Jay Cohen trabajó en Wall Street. Su llegada a la industria del cine ocurrió cuando comenzó a financiar películas y terminó involucrándose en la producción.

People informa que, en una charla durante el Festival Internacional de Cine de Toronto en 2015, contó cómo llegó a hacer películas: “Invertí en una película y resulta que los productores no entendían que no debían llevarse el dinero a casa. Así que me hice cargo de la película, aprendí todo sobre producción y monté una productora con Dustin Hoffman”.

Además de su trabajo como agente y experto en finanzas, Cohen participó en la producción de varias películas. Entre sus trabajos destacan Swimming With Sharks, Two for the Money y Bride Wars.

Es padre de dos hijas

En el ámbito personal, Cohen es padre de dos hijas, Lili y Rachel, con quienes comparte una estrecha relación. En noviembre de 2023, celebró el matrimonio de Lili con un emotivo mensaje en Instagram: “He ganado una nueva hija hermosa y cariñosa en mi familia”.

A principios de ese año, también publicó una foto de unas vacaciones junto a sus hijas, destacando lo mucho que disfrutaba pasar tiempo con ellas.

Aunque la relación entre Cohen y Trachtenberg se hizo pública en 2020, es probable que se conocieran antes, dado que la actriz se unió a Gersh en 2014.

La primera confirmación oficial llegó en febrero de 2023, cuando Trachtenberg compartió en Instagram un selfie con Cohen para celebrar el Día de San Valentín.

Por su parte, Cohen publicó por primera vez una foto con la actriz el 4 de julio de 2021. “Los fuegos artificiales son todos los días con ella”, escribió. A pesar de estos gestos en redes sociales, la pareja mantuvo su relación en privado y nunca asistieron juntos a eventos públicos.