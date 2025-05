¿Te imaginas ir al Consulado de Estados Unidos en Fráncfort para sacar una visa de trabajo acompañada de tu hijo, pero de un momento a otro tu pequeño desaparece? Esto le ocurrió a Sara en “Extraterritorial”, una película de acción e intriga que sigue a una exsoldado de élite que deberá buscar a su criatura con sus propios medios, toda vez que la policía alemana no tiene jurisdicción en dicho espacio. De esta forma, intentará dar con su paradero, y mientras lo hace destapará una oscura conspiración. El papel de la protagonista es interpretado por Jeanne Goursaud. Si conoces poco sobre ella, no te preocupes que en esta nota te lo detallo.

Este filme alemán, que fue dirigido por Christian Zübert, quien también escribió el guion, se estrenó el 30 de abril en Netflix. Se caracteriza por sus escenas de lucha y tiene una duración de 109 minutos.

Sara buscará por todos los medios dar con el paradero de su pequeño que fue secuestrado en "Extraterritorial" (Foto: Constantin Television) ×

1. DATOS PERSONALES DE JEANNE GOURSAUD

Nombre completo: Jeanne Goursaud

Jeanne Goursaud Lugar de nacimiento: Pinneberg, Alemania

Pinneberg, Alemania Nacionalidad: Alemana

Alemana Fecha de nacimiento: 4 de abril

4 de abril Año de nacimiento: 1996

1996 Edad: 29 años

29 años Instagram: @jeannegoursaud

Cuando la actriz Jeanne Goursaud llegó al estreno mundial de "15:17 Tren a París" en el cine SJR de Warner Bros. Studios en Burbank, California, el 5 de febrero de 2018 (Foto: Chris Delmas / AFP) ×

2. ¿QUIÉN ES JEANNE GOURSAUD?

Jeanne Goursaud es una actriz franco-alemana conocida internacionalmente por haber formado parte de las series “Bárbaros”, de Netflix, y “La química de la muerte”, de Paramount+.

Sin lugar a duda, las publicaciones que sube a sus redes sociales roban muchos suspiros (Foto: Jeanne Goursaud / Instagram) ×

3. LE ENCANTA LA ACTUACIÓN DESDE MUY PEQUEÑA

Fascinada por el mundo de la actuación, Jeanne y su hermana no dudaban en participar en obras de teatro cuando iban al jardín.

Esta fotografía en blanco y negro se la tomó su sobrino de seis años en agosto de 2024 (Foto: Jeanne Goursaud / Instagram) ×

4. SE FORMÓ COMO ACTRIZ

Convencida de que lo suyo era interpretar diversos papeles, estudió teatro en la escuela de arte dramático TASK.

Una de las actividades que le encanta hacer es viajar (Foto: Jeanne Goursaud / Instagram) ×

5. TAMBIÉN INCURSIONÓ EN EL MODELAJE

Debido a que su presencia no pasaba desapercibida, Goursaud trabajó como modelo de la marca de belleza Bebe Young Care en el año 2012.

En esta imagen, la actriz luce sin una gota de maquillaje (Foto: Jeanne Goursaud / Instagram) ×

6. ¿CUÁL FUE SU DEBUT ACTORAL?

A la par, en 2012, Jeanne debutó en la televisión con apariciones en episodios especiales de “Die Pfefferkörner” (“Los granos de pimienta”) y “Neues aus Büttenwarder” (Noticias de Büttenwarder”).

Aquí cuando estuvo de paseo en Italia en octubre de 2023 (Foto: Jeanne Goursaud / Instagram) ×

7. ESTA ES LA CARRERA ACTORAL DE JEANNE GOURSAUD

El año 2015, Goursaud tuvo un rol recurrente en la segunda temporada de la serie infantil australiana “In Your Dreams”, para el cual tenía un inglés muy fluido. Al año siguiente, debutó en el cine con “Erwartungen”. En 2017, actuó en la comedia dramática escolar “Der Lehrer”, desde su quinta hasta su séptima temporada, entre otras producciones más como “Das Erste”, “Barbarians”, “Para – We Are King” y “The Chemistry of Death”.

La actriz Jeanne Goursaud se está consolidando en el género acción. Aquí en una escena interpretando a Sara en "Extraterritorial" (Foto: Constantin Television) ×

8. VIVIÓ UNA TEMPORADA EN PARÍS

Decidida a perfeccionar también su francés, viajó a París en 2018. Y es que ella buscaba desde antes seguir creciendo en el mundo de la actuación, así que nadie la detuvo para alcanzar sus sueños.

Otra fotografía en blanco y negro de la actriz que la muestran al natural (Foto: Jeanne Goursaud / Instagram) ×

