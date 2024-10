Johanna Fadul es una de las participantes de la esperada segunda temporada del reality “Los 50” de Telemundo, por lo que varios seguidores del programa están interesados en conocer más sobre ella. Así, en las siguientes líneas, te presento los principales datos de la biografía y carrera de la actriz colombiana. ¡Quizá la recuerdes por su papel en la famosa telenovela “Sin senos sí hay paraíso”!

Vale precisar que el reality de Telemundo reúne a medio centenar de famosos que va en busca del codiciado premio en efectivo de US$350,000.

De esta manera, los veremos enfrentarse a desafíos físicos, mentales y estratégicos, mientras el nivel de intensidad aumenta en esta segunda edición.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Los 50″ - Temporada 2:

1. ¿QUIÉN ES JOHANNA FADUL?

Johanna Fadul es una reconocida actriz colombiana que se ha ganado un espacio en la industria del entretenimiento de su país y de toda Latinoamérica.

2. FICHA DE DATOS DE JOHANNA FADUL

Nombre completo: Johanna Elena Rojas Fadul

Fecha de nacimiento: 15 de septiembre de 1985

Edad: 39 años

Lugar de nacimiento: Bogotá, Colombia

Residencia: Bogotá

Nacionalidad: Colombiana

Ocupación: Actriz

Años activa: desde 2003

3. LA INFANCIA DE JOHANNA FADUL

Johanna es de ascendencia libanesa y tiene como padres a Martha Fadul y Rafael Rojas, quien ha reconocido haber sido severo con los castigos físicos durante la infancia de su hija.

En declaraciones para el programa “Se dice de mí” de Caracol TV, incluso, ella contó una de esas lamentables experiencias: “En la unión de dos paredes me coge mi papá con esa correa y me da y me da… En una de esas me dio tan duro que yo hasta temblé del dolor y lo que hice fue agacharme. Él mandó otro correazo y me lo puso en el ojo”.

Pese a todo, actualmente la artista considera que no le guarda rencor a su progenitor y prefiere recordar los bonitos momentos que vivió en su niñez.

4. LAS SERIES Y TELENOVELAS DE JOHANNA FADUL

Fadul hizo su debut actoral como Daniela en la serie “Padres e Hijos”. Desde entonces, ha aparecido en diversas producciones para la televisión.

2020: “Operación Pacífico” como Mariana Ortega

2016-2018: “Sin senos sí hay paraíso” como Daniela Barrera Beltrán

2016: “El sol sale para todos” como Stefanía

2014-2015: “Tu voz estéreo”

2014: “Divino niño”

2013-2014: “Mujeres al límite”

2013: “Terapias de pareja”

2011: “Infiltrados”

2007-2008: “Así es la vida”

2003-2005: “Padres e hijos” como Daniela

5. JOHANNA FADUL Y SU PARTICIPACIÓN EN REALITY SHOWS

Además de “Los 50″, Johanna Fadul ha participado en los siguientes programas de competencia:

2022: “Bake Off Celebrity, el gran pastelero: Colombia”

2021: “¿Quién es la Máscara?”

2018: “Exatlón Colombia”

6. JOHANNA FADUL, ¿TIENE PAREJA?

La respuesta corta es SÍ. Johanna está casada desde el 2015 con su compatriota Juan Sebastián Quintero, también actor y cantante.

Cabe resaltar que la pareja estaba esperando un par de gemelas, Antonella y Anabella. Sin embargo, las perdieron al séptimo mes de embarazo.

“Yo ya tenía siete meses. Tuve un parto natural y tenerlas completicas, perfectas, pero dormiditas era como juepucha... un embarazo que no fue buscado, sino que llegó, y cuando llega ese momento todo se vuelve: el foco son ellas, para tenerlas de la mejor manera posible, y llega esta situación y como que el mundo se te desbarata y ahora qué, qué sigue después de esto si todo mi foco eran ellas...”, le contó a Laura Acuña respecto a este trágico episodio de su vida.

7. FOTOS DE JOHANNA FADUL

Johanna Fadul es una de las participantes de la segunda temporada del reality "Los 50" (Foto: Telemundo)

Johanna Fadul es popular por interpretar a Daniela, la hija de "La Diabla", en la telenovela "Sin senos sí hay paraíso" (Foto: @johannafadul / Instagram)

Johanna Fadul en una instantánea que compartió a través de sus redes sociales (Foto: @johannafadul / Instagram)