Tras haberse casado con Jorge Campillo en octubre de 2024 vía civil en Miami y en diciembre por la iglesia en Colombia, Daniela Navarro ha confesado que se encuentra en una etapa plena de su vida, toda vez que ha encontrado todo lo que necesita en una pareja: amor, risas y mucha complicidad, por lo que se siente muy afortunada. Debido a que a ella la conocemos bastante por su carrera actoral, así como su paso por algunos realities, en esta ocasión te doy a conocer quién es su esposo.

Antes te comento lo Navarro comentó sobre su pareja: “Hoy disfruto más lo sencillo, valoro los abrazos, las conversaciones… vivo con mucho más equilibrio. Cuando tienes un compañero de vida, todo sabe distinto, más bonito (…). Estar con un hombre como mi esposo me ha hecho crecer como ser humano. No solo porque esté enamorada, sino porque él es un rey: no solo por cómo me trata, sino por lo que me enseña con su empatía y su alegría”, señaló en entrevista a People en español.

La actriz ha formado con su hija y su esposo su familia. Todos viven en Miami (Foto: @luisavilaphoto / Instagram)

¿QUIÉN ES JORGE CAMPILLO?

Jorge Campillo es un empresario exitoso, ya que es presidente de la compañía colombiana de vuelos privados Searca. Nació en Medellín y es mayor que la actriz por 15 años.

Se sabe que desde que era pequeño tenía interés en los aviones, por lo que se convirtió a los 19 años en piloto de la aerolínea Lira. Desde ese momento, pensó que en un futuro quería convertirse en el dueño de una aerolínea, algo que consiguió tiempo después.

Estuvo casado hace más de una década y fruto de ese matrimonio tuvo dos hijos, su hija menor tiene 27 años y vive en Portugal.

¿CÓMO CONOCIÓ A SU ESPOSA DANIELLA NAVARRO?

Jorge Camillo conoció a Daniella Navarro en 2009, ya que era el tío de una de sus mejores amigas, pero tuvieron que pasar 14 años para que volvieran a reencontrarse y jamás separarse. Él le pidió la mano en Portugal y se casaron.

Debido a que la madre del empresario es muy religiosa, los dos unieron sus vidas religiosamente en Colombia. Actualmente viven en Miami.

