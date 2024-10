La segunda temporada de “Los 50″ llegó con todo, por lo que medio centenar de participantes no está dispuesto a bajar la guardia ante ningún reto que se le presente durante la convivencia; y no es para menos, ya que el millonario premio de US$350,000 hace soñar a cualquiera. Uno de los rostros que está en el exitoso reality de Telemundo es Juanse Quintero. ¿Sabes poco o absolutamente nada sobre este personaje? No te preocupes que en esta nota te lo contamos. Solamente te adelantamos que su esposa también es una de las celebridades que está en el formato.

“Mis amigos me describirían como alguien transparente, alguien leal y en quien confiar porque si no podemos confiar en quienes tenemos a nuestro alrededor, ¿en quién más? Los quiero”, señaló antes de que empiece el show.

Juanse Quintero dejará todo por convertirse en el ganador de la segunda temporada de "Los 50" (Foto: Telemundo)

1. DATOS PERSONALES DE JUANSE QUINTERO

Nombre completo: Juan Sebastián Quintero Becaría

Juanse Quintero Lugar de nacimiento: Bogotá, Colombia

Colombiana Cumpleaños: 23 de septiembre

1988 Edad: 36 años

@juansequintero Facebook: @JuanSeQuinteroOficial

Él tiene más de un millón de seguidores en sus redes sociales (Foto: Juanse Quintero / Instagram)

2. ¿QUIÉN ES JUANSE QUINTERO?

Juanse Quintero es un actor, empresario, presentador y cantante colombiano que se hizo conocido desde que era adolescente cuando actuó en “Francisco, el Matemático” y “Padres e hijos”, aunque antes ya se había desempeñado como presentador.

3. ESTUDIA ACTUACIÓN DESDE QUE ERA UN NIÑO

Cuando tenía ocho años ingresó a la Fundación Gente de Teatro para formarse como tal, pues su sueño era convertirse en un gran actor.

El cantante durante su caminata por Los Dinamos-México. "¡Desconectar para reconectar¡", escribió (Foto: Juanse Quintero / Instagram)

4. FUE CONDUCTOR DE ALGUNOS PROGRAMAS SIENDO ADOLESCENTE

De 1997 a 1998, Quintero se vuelve conductor de “Pegados a la Red”, y desempeña ese mismo rol de 1998 a 2009 en “Franja Metro”. Asimismo, siendo un adolescente tuvo una participación especial en “Expedientes” (2002-2003).

5. SE INICIA EN TV PARTICIPANDO EN COMERCIALES

En 2002, aparece en televisión formando parte de comerciales. Su rostro aparece para Fundalectura y para la Presidencia de la República de Colombia.

Él es cantante y actor colombiano (Foto: Juanse Quintero / Instagram)

6. CARRERA ACTORAL TELEVISIVA

En 2002, Juanse integra “Padres e hijos” y al año siguiente “Francisco el Matemático”. Formó parte de las producciones televisivas “La mujer en el espejo” (2004-2005), “Juego limpio” (2005), “Tu voz estéreo” (2006-2007), “Súper Pá” (2008), “Muñoz vale por 2″ (2008-2009), “Isa TK+” (2008-2010), “El tesoro” (2016), “Mi amor platónico” (2016) y “Sobreviviendo a Escobar, alias JJ” (2017).

7. CARRERA EN EL CINE

Quintero también formó parte del elenco de las siguientes películas: “Salvación y condena” (2008), “Entrevista con la muerte” (2009), “¿Quién eres tú?” (2013), “Secretos” (2014) y “Nos vamos pal mundial” (2014).

Él es un conocido personaje colombiano (Foto: Juanse Quintero / Instagram)

8. PARTICIPÓ EN ALGUNOS REALITIES Y GANÓ UNO DE ELLOS

En 2015, participó de “15 minutos Tv” y en 2017 de “Soldados 1.0″. De 2021 a 2022 formó parte del “¿Quién es la máscara?”, reality en el que ganó con su personaje de Zorro.

9. TAMBIÉN ES CANTANTE

En 2018, Juanse Quintero se inicia en la industria musical, por lo que dos años después lanzó su canción “Como tú no hay dos”. En abril de 2021, presentó su nuevo sencillo “Adiós”. Otros de sus temas son “Vuelvo a besarte”, “Perdón amor amor”, etc.

10. ESTÁ CASADO CON UNA RECONOCIDA ACTRIZ

Juanse Quintero se casó con la actriz colombiana Johanna Fadul en 2015. Ellos se conocieron hace varios años, cuando él tenía 15 y ella 18 años. su primer encuentro se dio en una fiesta.

11. LOS ESPOSOS PERDIERON A SUS GEMELAS

Cuando Quintero y Fadul iban a convertirse en padres, el parto se adelantó en el séptimo mes de embarazo y debido a varias complicaciones, las gemelas no lograron sobrevivir. Fue un trágico momento para ambos, y aunque al inicio estaban destrozados, pudieron salir adelante.

El cantante con su esposa Johanna Fadul son una de las parejas más sólidas del mundo del entretenimiento (Foto: Juanse Quintero / Instagram)