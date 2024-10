Fabián Ríos, Sebastián Villalobos, Romina Marcos, Tefi Valenzuela, Johanna Fadul, Leslie Gallardo, Rogelio Martínez y Ara Saldívar son algunos de los participantes de la segunda temporada de “Los 50″, reality show de Telemundo donde un grupo de celebridades permanecen aisladas en una lujosa hacienda. Para asegurar su estancia en la residencia, debe superar distintos retos que les permitirán seguir en competencia por el premio de 350,000 dólares. Kelvin Noé Rentería también es uno de los concursantes. ¿Qué se sabe sobre ‘El Vaquero’?

‘El Vaquero’ se dio a conocer en “Exatlón Estados Unidos”, donde ha participado en varias ediciones. Posteriormente ha participado en otros realities hasta llegar a “Los 50″, donde se podrá a prueba sus habilidades aprendidas. ¿Qué edad tiene? ¿A qué se dedica? ¿dónde reside?

1. Datos personales de Kelvin Noé Rentería

Apodo: El Vaquero

Fecha de nacimiento: 24 de diciembre de 1992

Edad: 31 años

Lugar de nacimiento: México

Lugar de residencia: Dallas, Texas

Ocupación: Jinete de toros y atleta competitivo

Instagram: @kelvin_noe_renteria

2. ¿Quién es Kelvin Noé Rentería?

Kelvin Noé Rentería, quien nació el 24 de diciembre de 1992 en México, es jinete de toros, jugador de rugby y un atleta competitivo. La celebridad que ha participado en varios realities también es conocido como ‘El Vaquero’.

Kelvin Noé Rentería, el participante de la temporada 2 de "Los 50", tiene 31 años (Foto: Kelvin Noé Rentería/ Instagram)

3. ¿A qué se dedica Kelvin Noé Rentería?

Kelvin Noé Rentería deseaba estudiar en una universidad, pero se vio obligado a trabajar para ayudar a su familia. Con la ayuda de un primo, inició en la construcción y ahora es dueño de una pequeña empresa de instalación de aire acondicionado.

4. Kelvin Noé Rentería participó en “Exatlón All-Stars”

‘El Vaquero’ participó en “Exatlón All-Stars”, reality de competencia de Telemundo. Aunque llegó a la gran final no consiguió la victoria, ya que perdió el duelo contra Susan Abundiz, quien se llevó el medio millón de dólares.

“Esta temporada ‘All-Stars’ la verdad que ha dejado de todo. Desde un principio la clase de atletas que estuvieron por acá la verdad que nos sorprendió a todos. Sabíamos que ‘Exatlón’ venía con todo, un nivel increíble. Tuvimos por ahí una lesión que nos mantuvo fuera de la competencia por tres semanas. Aquí el más fuerte sobrevive, ya estamos en esta gran final gracias a Dios enfocados, mente fría. Tenemos que salir con esa hambre ganadora y buscar ese triunfo”, compartió el deportista con People en Español en su momento.

Kelvin Noé Rentería participó en varias ediciones de "Exatlón", reality de competencia de Telemundo (Foto: Kelvin Noé Rentería/ Instagram)

5. Kelvin Noé Rentería es un deportista

Además de concursar en programas de competencia, Kelvin Noé Rentería se dedica al deporte. Juega Rugby, practica Jiu Jitsu, hace ciclismo y entrena constantemente, algo que comparte en sus redes sociales.

Kelvin Noé Rentería, participante de la temporada 2 de "Los 50", también practica Jiu Jitsu (Foto: Kelvin Noé Rentería/ Instagram)

6. Su novia terminó su relación en “Exatlón”

Kelvin Rentería y Alondra ‘Nona’ González tenían un romance durante la octava temporada de “Exatlón Estados Unidos” hasta que la futbolista profesional decidió terminar su noviazgo. “Fue una decisión que la tomé tanto con razón como con corazón. No suelo arrepentirme de lo que hago. Soy muy explosiva, he aprendido a lidiar con eso, pero no fue una decisión por arranque”, explicó al conductor del reality.

Por su parte, ‘El Vaquero’ señaló: “Estoy como que un poco confuso… Yo siempre he sido una persona muy reservada, me quedo con cosas que pasan dentro de mí, no muestro mucho mis sentimientos frente a las personas. Ella tuvo sus motivos para tomar esa decisión y fue de un día para otro… No sé cómo tomó una decisión tan a la ligera, tan rápido. Respeto su punto de vista. Créeme que en este entorno en el que estamos uno se puede perder fácilmente, entonces esa es su decisión”.

7. También fue parte de “La casa de los famosos”

Kelvin Noé Rentería participó en la primera temporada de “La casa de los famosos”, donde se convirtió en uno de los finalistas del reality. “La convivencia aquí es algo de otro nivel que me ha sacado de mi zona de confort, pero solo así crece uno y la verdad es que lo he disfrutado al máximo, he aprendido muchas cosas y virtudes que van a ser buenas para aplicarlas fuera de La casa de los famosos”, explicó tras el final del reality.

Kelvin Noé Rentería participó en "La casa de los famosos" y se convirtió en uno de los finalistas (Foto: Kelvin Noé Rentería/ Instagram)

8. Fotos de Kelvin Noé Rentería en Instagram

Kelvin Noé Rentería, el participante de la temporada 2 de "Los 50", junto a su mascota (Foto: Kelvin Noé Rentería/ Instagram)

Kelvin Noé Rentería, el participante de la temporada 2 de "Los 50", es un deportista competitivo (Foto: Kelvin Noé Rentería/ Instagram)