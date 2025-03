Kieran Culkin, nacido el 30 de septiembre de 1982 en Nueva York, ha crecido bajo la sombra de su hermano Macaulay, conocido mundialmente por su icónico papel en Mi pobre angelito. Sin embargo, en los últimos años, ha logrado forjar su propio camino en la industria del cine y la televisión, destacándose por su talento y su capacidad para interpretar personajes complejos. Tras una carrera llena de éxitos en la pantalla chica y grande, su reciente nominación al Oscar como Mejor Actor de Reparto por su papel en “A Real Pain” marca un hito importante en su carrera. La película, dirigida por Jesse Eisenberg, es el proyecto que le ha brindado el reconocimiento global que hasta ahora le había eludido.

El actor, que saltó a la fama en su niñez con papeles en películas como “Home Alone” y “Father of the Bride”, ha logrado redefinir su carrera a lo largo de los años. Su interpretación en “Succession” como Roman Roy le valió un sinfín de premios, incluido un Globo de Oro. Sin embargo, fue A Real Pain la que lo catapultó hacia el reconocimiento más grande de su vida profesional: una nominación al Oscar. Esta oportunidad, a pesar de ser un sueño para muchos, llega en un momento donde Kieran prefiere la tranquilidad de su hogar y su familia, especialmente tras la trágica pérdida de su hermana Dakota en 2008.

Kieran Culkin interpreta a Fuller McCallister, el primo de Kevin, en las dos películas de “Mi pobre angelito” (Foto: 20th Century Fox)

Aunque sigue siendo un actor de gran renombre, Kieran ha hablado abiertamente sobre sus prioridades en la vida, destacando a su esposa y sus hijos como lo más importante para él. Esta dualidad entre su vida personal y su carrera profesional, junto con su habilidad para interpretar roles desafiantes, lo han convertido en uno de los actores más intrigantes de su generación.

1. ¿QUIÉN ES KIERAN CULKIN?

Kieran Culkin es un actor estadounidense nacido en Nueva York en 1982, conocido por interpretar papeles en los que combina un toque de simpatía con un carácter algo desagradable. Aunque comenzó su carrera desde niño, ha alcanzado gran notoriedad gracias a su papel como Roman Roy en la exitosa serie de HBO, “Succession”.

Kieran Culkin en su papel como Benji Kaplan para "Un dolor real", la película que lo llevaría a su primer Oscar. (Foto: Disney)

2. DATOS PERSONALES DE KIERAN CULKIN

Nombre completo: Kieran Kyle Culkin.

Kieran Kyle Culkin. Fecha de nacimiento: 30 de septiembre de 1982.

30 de septiembre de 1982. Lugar de nacimiento: Nueva York, Estados Unidos.

Nueva York, Estados Unidos. Edad: 42 años.

42 años. Signo zodiacal: Libra.

Libra. Ocupación: actor.

actor. Esposa: Jazz Charton.

Jazz Charton. Hijos: 2.

3. LOS PRIMEROS TRABAJOS DE KIERAN CULKIN

Kieran hizo su debut en el cine a la edad de ocho años, actuando en la película “Home Alone” (1990) junto a su hermano Macaulay Culkin. Su papel como el primo Fuller McCallister lo catapultó a la fama, y a partir de ahí continuó trabajando en otras películas como “Father of the Bride” (1991) y “Home Alone 2″ (1992). Estos primeros trabajos marcaron el comienzo de una carrera en el cine que seguiría de manera intermitente.

4. ¿CÓMO SE LLEVA CON SU HERMANO MACAULAY?

A pesar de que los hermanos Culkin han vivido en el ojo público durante décadas, Kieran ha hablado de su relación con Macaulay como algo cercano, aunque no sin sus complicaciones. Ambos comparten el hecho de haber sido actores infantiles en un ambiente familiar complicado, y Kieran ha expresado que es es una figura importante en su vida, a pesar de las dificultades del pasado.

5. EL IMPACTO DE “SUCESSION” EN SU CARRERA

Su participación en Succession fue un antes y un después en su carrera. En la serie, Kieran interpretó a Roman Roy, un personaje ambiguo, sarcástico y profundamente humano, que le valió numerosos premios y reconocimientos, incluyendo un Globo de Oro. Este papel consolidó su reputación como actor de talento excepcional.

Kieran Culkin recibe su Emmy a Mejor actor de drama por "Succession" (Foto: AFP)

6. LA FAMILIA CULKIN Y EL PASADO DOLOROSO

La familia Culkin ha estado marcada por la tragedia. Kieran y su hermano Macaulay vivieron bajo la sombra de un padre abusivo, Kit Culkin, lo que afectó profundamente a la dinámica familiar. En varias entrevistas, Kieran ha revelado las dificultades que enfrentó durante su infancia y cómo la relación con su padre fue difícil y tóxica.

7. LA PÉRDIDA DE SU HERMANA DAKOTA

Una de las tragedias más grandes en la vida de Kieran fue la muerte de su hermana Dakota en 2008, a los 29 años, tras ser atropellada por un automóvil. Kieran ha hablado abiertamente sobre el dolor de perder a un ser querido y cómo esta experiencia ha marcado su vida. La pérdida de Dakota es algo con lo que ha tenido que lidiar a lo largo de los años, y su dolor sigue siendo palpable.

8. ¿CÓMO MANEJA KIERAN LA FAMA?

A pesar de ser una figura pública, Kieran ha admitido que no siempre se siente cómodo con la atención que recibe. En varias entrevistas, ha hablado sobre la importancia de la privacidad y de cómo prefiere una vida tranquila al margen de la fama. En sus palabras, “Lo que más me gusta es estar en casa con mis hijos”.

9. LA VIDA PERSONAL DE KIERAN CULKIN

Kieran está casado con Jazz Charton, con quien tiene dos hijos. La familia reside en Brooklyn, Nueva York. Kieran ha expresado en varias ocasiones que la paternidad es lo que realmente le da sentido a su vida, y se dedica a su familia tanto como a su carrera. En una entrevista reciente, confesó que lo único que le importa verdaderamente es pasar tiempo con sus hijos.

10. SU ENCUENTRO CON JESSE EISENBERG EN A “REAL PAIN”

“A Real Pain” marcó el regreso de Kieran al cine tras varios años de participar principalmente en televisión. El director Jesse Eisenberg destacó el talento de Kieran, señalando que su forma de actuar era única. Eisenberg admitió que Kieran tenía un estilo de trabajo impredecible, pero que su energía y autenticidad mejoraron considerablemente la película.

11. EL ESTILO DE TRABAJO DE KIERAN CULKIN

Kieran es conocido por ser un actor espontáneo. Según Eisenberg, no se preparaba con antelación para sus papeles, y muchas veces memorizaba sus líneas justo antes de filmar. Esta forma de trabajar, aunque desconcertante para algunos, ha sido aclamada por su capacidad para traer frescura e imprevisibilidad a sus personajes.

Con cada proyecto que toma, Kieran Culkin continúa demostrando que es un actor multifacético, capaz de equilibrar su vida personal con una carrera profesional que sigue en ascenso. Su reciente nominación al Oscar es solo el comienzo de lo que promete ser una carrera llena de logros y reconocimiento.

12. FOTOS DE INSTAGRAM DE KIERAN CULKIN

Kieran Culkin en una escena de la película "A Real Pain" (Foto: Kieran Culkin / Instagram)