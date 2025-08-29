Una segunda oportunidad se le presentó a Kike Calleja, quien regresa a la edición especial de “Supervivientes 2025”, la cual reunirá a los participantes más competitivos y también más polémicos dentro del show, por lo que él no podía quedar fuera de esta edición “All Stars”. Si no lo conoces muy bien, te presento algunos datos sobre él a continuación.

“Después de mi aventura en el año 2024, vuelvo a Honduras con muchísimas ganas e ilusión. Me encantaría poder ganar una prueba y tener ese collar de líder, así que espero tener vuestro apoyo”, dijo en su video de presentación.

1. DATOS PERSONALES DE KIKE CALLEJA

Nombre completo: Kike Calleja

Kike Calleja Lugar de nacimiento: Sevilla, España

Sevilla, España Nacionalidad: Española

Española Edad: 43 años

43 años Instagram: @kikecalleja

2. ¿QUIÉN ES KIKE CALLEJA?

Kike Calleja, originario de Sevilla, es uno de los periodistas más polémicos de España, además de haber sido uno de reporteros más famosos de “Sálvame”.

3. POLÉMICO PERIODISTA

Él destaca por ser muy polémico a la hora de dar sus opiniones sobre diversos temas, más cuando se trata de la farándula española, de la que no tiene reparos en referirse.

4. SU PASO POR “SUPERVIVIENTES 2024”

En 2024, Calleja formó parte de “Supervivientes 2024”, edición en la estuvo 31 días y se convirtió en el tercer expulsado. Su paso por el reality dio de qué hablar, en especial por los encuentros que tuvo con Ángel Cristo JR, quien lo acusó de ir a Honduras solamente para defender a Carmen Borrego.

5. SU AMISTAD CON TERELU CAMPOS

Además de ser periodista y reportero, Kike Calleja es conocido por su amistad con Terelu Campos, a quien considera su gran apoyo cuando atravesaba duros momentos.

6. ¿KIKE CALLEJA TIENE PAREJA?

Sí. Kike Calleja está casado desde 2022 con Raquel Abad, exconcursante de “Gran Hermano 7”. Los dos se conocieron gracias a un amigo en común en 2018.

