El caos se apoderó de la segunda temporada de “Rumbo al infierno”, luego de las repentinas resurrecciones de Jung Jinsu, fundador y líder original de La Nueva Verdad, y de Park Jungja; por lo que las facciones religiosas New Truth, Arrowheads y la líder de Sodo, Hyejin, deben lidiar con todo esto. Debido al retorno a la vida del personaje principal, cuyo actor fue cambiado para esta nueva entrega, te contamos quién es Kim Sung-cheol.

La temporada 2 del drama sobrenatural se estrenó primero en el 29º Festival Internacional de Cine de Busan en octubre de este 2024 y llegó a Netflix solamente a los días, el 25 del mismo mes. En los nuevos seis episodios, los dictados de la Nueva Verdad y su secta más extremista, la Punta de Flecha, gobiernan la sociedad.

En la segunda temporada de "Rumbo al infierno", todo cambia cuando resucita Jung Jinsu (Foto: Lezhin Studio / Netflix)

1. DATOS PERSONALES DE KIM SUNG-CHEOL

Nombre completo: Kim Sung-cheol

Kim Sung-cheol Lugar de nacimiento: Busan, Corea del Sur

Busan, Corea del Sur Nacionalidad: Surcoreana

Surcoreana Cumpleaños: 31 de diciembre

31 de diciembre Año de nacimiento: 1991

1991 Edad: 32 años

32 años Instagram: @sungcheol2

Luciendo muy elegante en el balcón de este edificio (Foto: Kim Sung-cheol / Instagram)

2. ¿QUIÉN ES KIM SUNG-CHEOL?

Kim Sung-cheol es un actor surcoreano que ha hecho teatro y televisión. Ahora lidera la serie “Rumbo al infierno 2″.

3. FORMACIÓN ACTORAL

Convencido de que quería ser actor, estudió Artes Escénicas en la Universidad Nacional de las Artes de Corea.

Una de las cosas que le gusta hacer es tomarse fotografías frente al espejo, tal como se aprecia en sus redes sociales (Foto: Kim Sung-cheol / Instagram)

4. SE INICIÓ EN TEATRO

Kim Sung-cheol se inició en teatro, en su mayoría musical. Formó parte de “Puberty” (2014), “Good Morning! UFO” (2015-2016), “Romeo y Julieta” (2016), “Mr. Mouse” (2017), “Vampire Arthur” (2018), “Shakespeare in Love” (2023), entre otras obras.

5. TRABAJOS EN SERIES Y PELÍCULAS

El actor ha formado parte de las series: “Prison Playbook” (2017-2018), “The Wind Blows” (2019), “Do You Like Brahms?” (2020), “Racket Boys” (2021), “Our Beloved Summer” (2021-2022), por citar algunas. Asimismo, actuó en las películas: “Anarchist from Colony” (2017), “The Battle of Jangsari” (2019), “The Night Owl” (2022), “Troll Factory” (2024), entre otros títulos.

El actor tiene más de un millón de seguidores en sus redes sociales (Foto: Kim Sung-cheol / Instagram)

6. GRABÓ UN SINGLE

Al lado de su gran amigo, el actor Lee Sang-yi, Kim Sung-cheol grabó la canción “Grab Me” en 2018.

7. HA GANADO PREMIOS EN SU PAÍS

Debido a su destacada actuación, él se ha hecho acreedor de algunos premios. En 2015, ganó el Stage Hook Audience Choice Award (SACA) como Mejor actor división musical. Dos años después fue galardonado como Mejor nuevo actor en el 1st Korean Musical Award por “Sweeney Todd “. Y en 2019, fue premiado en el 27th Korean Culture and Entertainment Award como Mejor actor revelación en una película por “The Battle of Jangsari”.

Otra de las cosas que le encanta es posar para la cámara. Aquí con unas gafas (Foto: Kim Sung-cheol / Instagram)

8. ¿KIM SUNG-CHEOL TIENE PAREJA?

La vida privada de Kim Sung-cheol se mantiene bajo siete llaves, por lo que se desconoce si actualmente tiene pareja sentimental.