Daddy Yankee arrancó el 2026 compartiendo un recuento personal de los momentos más significativos que vivió en el último año. Entre ellos, destacó la renovación de votos de sus padres, una celebración que no ocurrió a fin de año, pero que marcó profundamente su 2025. Al mismo tiempo, su ausencia en la boda de su hija Jesaaelys volvió a generar comentarios entre sus seguidores. En medio de ese balance íntimo, el artista publicó una serie de fotos para despedir el año, y en ella apareció una misteriosa mujer que rápidamente despertó la curiosidad de todos: ¿quién es?

Las redes sociales se han convertido en el escaparate favorito de las celebridades para mostrar cómo cierran un ciclo y dan la bienvenida a otro. Más allá del lugar o la compañía, el inicio de un nuevo año suele estar cargado de mensajes de gratitud, esperanza y buenos deseos, una tradición que muchos siguen como una forma de empezar con el pie derecho.

Daddy Yankee despidió el año rodeado de su familia desde Puerto Rico. | Crédito: Instagram/daddyyankee

El intérprete del género urbano no fue la excepción al recibir el 2026. Tras atravesar un 2025 marcado por cambios personales, incluida su separación de Mireddys González y diversos conflictos legales que lo mantuvieron en el centro de la conversación pública, el Big Boss optó por compartir un mensaje de paz y renovación con sus seguidores.

El reguetonero publicó varias imágenes en las que aparece vestido de blanco, despidiendo el año desde Puerto Rico, el lugar que lo vio nacer y crecer. Con palabras llenas de orgullo y cariño por su tierra, dejó ver que eligió rodearse de familia, amigos y personas cercanas para iniciar esta nueva etapa.

Daddy Yankee dejó claro que el amor familiar sigue siendo su mayor prioridad.| Crédito: Instagram/daddyyankee

No obstante, una de esas fotografías fue la que realmente encendió las redes. En la imagen, aunque ligeramente desenfocada, se observa a una mujer rubia, con un vestido verde, abrazándolo y dándole un beso, escena que bastó para que surgieran especulaciones y comentarios sobre una posible nueva relación.

Las dudas no tardaron en aclararse. De acuerdo con People en Español, la mujer no es una pareja sentimental del cantante, sino su hija mayor, Yamilette Ayala. Fue junto a ella que Daddy Yankee recibió el 2026, recordando que, en medio de los rumores y las miradas públicas, el vínculo familiar sigue siendo su mayor refugio.

