La cadena de televisión KTLA despidió a varios de sus periodistas más reconocidos como parte de un proceso de reestructuración. El medio Deadline señala que entre ellos estuvo la reportera nominada al Emmy Ellina Abovian, quien perdió su empleo justo el día en que cumplía 40 años. También fueron separados de la estación el presentador del clima de las mañanas Mark Kriski, la meteoróloga Kacey Montoya y los conductores del noticiero del mediodía Glen Walker y Lu Parker.

Abovian llevaba más de una década trabajando en KTLA y, pese al duro momento, celebró su cumpleaños en redes sociales, donde recibió numerosos mensajes de cariño.

Ese mismo miércoles, Abovian publicó un episodio de su podcast en el que compartió un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta hacia sus antiguos empleadores.

“Deja de esconderte. Deja de hacerte pequeña. Hay un mundo grande allá afuera y puedes ser parte de él. No tienes que existir solo dentro de tu comunidad armenia”, señaló. “Deja de esconder tu cuerpo, deja de pensar que no eres suficiente. Eres tan perfecta en todas tus imperfecciones. Si pudiera decirle algo a mi yo de 21 años, le diría que se lance. ¿Qué estás esperando?”.

Abovian publicó un mensaje reflexivo tras su salida. (Foto: @ellina_abovian)

“Ojalá mi yo de 21 años hubiera seguido todos sus sueños. Ojalá hubiera salido al mundo y vivido más experiencias en lugar de buscar seguridad, pero es más fácil decirlo que hacerlo ahora que tengo 40. Así que me voy a decir eso a mí misma ahora, como si fuera esa joven de 20 años que vive en mí, y hacer lo mejor con lo que tengo hoy frente a mí”, agregó.

También habló sobre aceptar el paso del tiempo y valorar el presente: “No tenemos segundas oportunidades en la vida, pero sí podemos ser quienes somos ahora mismo y tener 40 años, sentirme bien en mi propia piel, haber llegado hasta aquí… genial, avancemos por el mundo con esa certeza y dejemos de intentar volver a los 20 o a los 30.

La periodista señaló que siente que esas etapas de su vida ya quedaron atrás y que está en paz con ello, pues cada experiencia la llevó al momento actual. Dio a entender que no mira el pasado con arrepentimiento, sino como parte de un proceso que la ayudó a crecer y a convertirse en quien es hoy.

En Instagram, dijo que al cumplir 40 años se siente mejor emocionalmente, rodeada de cariño y optimista frente a lo que viene.

Los recortes no se limitaron a Los Ángeles. En Nueva York, la empresa propietaria de KTLA, Nexstar Media Group, también redujo personal en su estación WPIX-TV.

“Nexstar no comenta sobre asuntos de personal, pero la compañía está tomando las medidas necesarias para competir de manera efectiva en este período de cambios sin precedentes”, dijo un portavoz.

Por su parte, Glen Walker contó a The California Post que se enteró de su despido el lunes : “¿Lo veía venir? Diría que no.”

Pese a ello, se mostró optimista sobre lo que viene: “Tuve una gran etapa en KTLA y pienso tener otra etapa en algún otro lugar. Y estén atentos.”

Ellina Abovian es una periodista estadounidense nacida en Ereván, Armenia, que llegó a Estados Unidos cuando era una niña. (Foto: @ellina_abovian)

Asimismo, indicó que rechazó una despedida al aire: “Oficialmente sigo bajo contrato por 60 días. Me ofrecieron una despedida y la rechacé.”

Walker recordó además la historia de la emisora, a la que describió como “una estación de televisión única, la primera al oeste del río Misisipi” que “tenía una gran historia.”

“Será interesante ver qué pasa de ahora en adelante”, concluyó.

Quién es Ellina Abovian, la reportera de Los Angeles que fue despedida en su cumpleaños

Ellina Abovian es una periodista estadounidense nacida en Ereván, Armenia, que emigró a Estados Unidos y creció en Glendale, California. Estudió periodismo de radiodifusión en California State University, Los Angeles, preparándose para una carrera en medios de comunicación.

Comenzó su trayectoria profesional trabajando en producción, marketing y publicación online para CBS y otros medios antes de pasar a roles de reportera en varias estaciones locales de California, incluyendo KSWB Fox 5 News en San Diego.

En 2015 se unió a KTLA como reportera de asignación general, cubriendo noticias locales importantes como incendios, sequías y eventos comunitarios, además de participar en eventos culturales como la ceremonia inaugural del Armenian American Museum.

Ellina Abovian trabajó en KTLA 5 durante aproximadamente 11 años. (Foto: @ellina_abovian / Instagram)

A lo largo de su carrera fue reconocida con nominaciones al Emmy y recibió premios por su trabajo, incluyendo el premio de excelencia en medios de la Armenian National Committee of America en 2023.

Abovian también es conocida por su habilidad para conectar con diversas audiencias, hablando varios idiomas y destacándose por su enfoque en historias locales de Los Angeles.

