“Querido Hongrang” es la serie coreana de época que se estrenó en Netflix el 16 de mayo de 2025. Sigue a Hongrang, un joven que tras haber desaparecido de niño regresa doce años después a su hogar, aunque su presencia causa suspicacias, toda vez que hubo personas que se presentaron a su familia suplantándolo, por lo que piensan que también podría tratarse de un impostor. Y no es para menos, ya que al llegar señala no recordar nada; por tanto, las dudas sobre si es el verdadero heredero crecen. El papel del protagonista está a cargo de Lee Jae-wook. ¿No sabes quién es? No te preocupes que a continuación te lo detallo.

Antes te precisamos que este drama, que combina romance y misterio, se basa en el webtoon “Tangeum: Swallowing Gold”, de Jang Da-hye. Se ubica durante la dinastía Joseon, entre finales del siglo XIV y principios del XIX en Corea.

Cuando retorna, asegura que no recuerda nada de su pasado (Foto: Acemaker Movieworks / EO Contects Group / H House / Studio Dragon) ×

1. DATOS PERSONALES DE LEE JAE-WOOK

Nombre completo: Lee Jae-wook

Lee Jae-wook Lugar de nacimiento: Seúl, Corea del Sur

Seúl, Corea del Sur Nacionalidad: Surcoreana

Surcoreana Cumpleaños: 10 de mayo

10 de mayo Año de nacimiento: 1998

1998 Edad: 27 años

27 años Estatura: 1.87 m

1.87 m Instagram: @jxxvvxxk

El actor ha enamorado a muchas personas son sus publicaciones en redes sociales (Foto: Lee Jae-wook / Instagram) ×

2. ¿QUIÉN ES LEE JAE-WOOK?

Lee Jae-wook es un actor surcoreano que ha formado parte del elenco de más de una docena de producciones, además de haber ganado varios premios por sus interpretaciones.

Aquí promocionando la serie que protagoniza, "Querido Hongrang" (Foto: Lee Jae-wook / Instagram) ×

3. SE INTERESÓ EN LA ACTUACIÓN CUANDO ESTABA EN LA PREPARATORIA

Cuando era pequeño no sintió atracción por el mundo de la actuación, pero al llegar al segundo año de preparatoria comenzó a gustarle la idea de verse en el escenario, fue así que incursionó en este mundo que tanto le fascinó.

Tomándose una fotografía frente al espejo (Foto: Lee Jae-wook / Instagram) ×

4. SE FORMA COMO ACTOR

Convencido de que quería dedicarse el resto de su vida a convertirse en un reconocido actor, se preparó y postuló a la Universidad Chung-Ang, en el centro de Seúl, donde se matriculó en teatro y cine.

Aquí cuando el actor fue a una tienda (Foto: Lee Jae-wook / Instagram) ×

5. CUANDO ESTUDIABA LOGRA UN PAPEL PARA UNA SERIE

Mientras Lee Jae-wook se encontraba en su primer año de universidad, audicionó para “Memories of the Alhambra”, logrando quedarse con el personaje del carismático hacker Marco Han. Aquí permaneció entre 2018 y 2019.

Otra de las cosas que le gusta es ejercitarse, por lo que va al gimnasio (Foto: Lee Jae-wook / Instagram) ×

6. LA CARRERA DE LEE JAE-WOOK CRECIÓ

Tras ser halagado por su papel en dicha producción de fantasía, drama y comedia, lo llamaron para varios proyectos entre los que destacan las series: “Search: WWW” (2019), “Extraordinary You” (2019), “Do Do Sol Sol La La Sol” (2020), “Alquimia de almas” (2022) y “El heredero ilegítimo” (2024); así como las películas: “The Battle of Jangsari” (2019) y “Boksoon debe morir” (2023).

Se ha convertido en la imagen de algunas marcas (Foto: Lee Jae-wook / Instagram) ×

7. HA GANADO VARIOS PREMIOS POR SU TRABAJO

Hasta mediados de mayo de este 2025, Lee Jae-wook ha ganado seis galardones: tres de ellos como Mejor actor revelación por “Extraordinary You” en los premios MBC Drama Award (2019), 5th Asia Artist Award (2020) y 18th Brand of the Year Award (2020). En 2020, en la categoría Premio a la excelencia - series TV por “Do Do Sol Sol La La Sol”; asimismo, en 2022, recibió el Premio Asia Especial como actor, al igual que el Premio a la excelencia global en Korea Drama Awards.

Le encanta disfrutar se la piscina (Foto: Lee Jae-wook / Instagram) ×

8. LE ENCANTA VIAJAR

Una de las actividades que le encanta realizar al actor es viajar y conocer varios lugares, ya sea en verano o invierno, no importa la temporada, lo importante es recorrer nuevos espacios.

Una de las cosas que le encanta es viajar (Foto: Lee Jae-wook / Instagram) ×

9. ES EL ROSTRO DE MARCAS

Debido a su popularidad, Lee Jae-wook se ha convertido en el rostro de algunas marcas, además de haber salido en portadas de revistas.