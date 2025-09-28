La cantante británica Lola Young sufrió un colapso en pleno escenario durante el All Things Go Music Festival en Nueva York el pasado sábado. El personal médico tuvo que asistirla de inmediato y retirarla del escenario mientras interpretaba Conceited en el Forest Hills Stadium.

Momentos antes de desvanecerse, la artista de 24 años confesó a su público que no estaba segura de poder presentarse. “He tenido un par de días complicados; a veces la vida te hace sentir que no puedes continuar, pero ¿saben qué? Me desperté y tomé la decisión de venir aquí”, dijo ante los asistentes.

Horas después, Lola tranquilizó a sus seguidores con un mensaje en Instagram: “Hola, para todos los que vieron mi presentación en All Things Go hoy, ahora estoy bien. Gracias por todo su apoyo”.

Antes del colapso, la cantante reveló que había tenido “un par de días complicados” pero decidió presentarse. (Foto: @stanstoks / TikTok)

El incidente ocurrió solo un día después de que cancelara otro concierto “por un asunto delicado”. Su mánager, Nick Shymansky, explicó en redes: “Hay días en los que mi equipo y yo debemos tomar medidas de protección para mantenerla a salvo. Ella es una persona increíble y siempre se toma muy en serio a sus fans, su carrera y sus presentaciones. Solo puedo ofrecer enormes disculpas por los inconvenientes causados”.

El Daily Mail informó que Lola ya había hablado abiertamente de su salud mental. En 2022, reveló que a los 17 años fue diagnosticada con trastorno esquizoafectivo.

En ese momento escribió en Instagram: “No encuentro las palabras para describir cuánto ha afectado este diagnóstico a toda mi vida y a mi visión del mundo. He luchado enormemente para aprender a aceptar esta parte de mí, y todavía sigo aprendiendo. Debo recordarme que soy una persona común y corriente, soy humana y, como todos, capaz de cosas increíbles. Mi condición de salud mental no me define, es mi superpoder”.

La cantante explicó que al principio pensó que padecía depresión clínica y trastorno bipolar, hasta que recibió el diagnóstico correcto. También contó que tenía tíos en ambos lados de su familia que sufrían esquizofrenia y murieron trágicamente. Sospecha que su condición pudo haber sido detonada, en parte, por el consumo de cannabis para sobrellevar un trauma infantil cuyos detalles prefirió no revelar.

Lola agregó que suele detectar los episodios maníacos cuando comienzan “pensamientos extraños” y que, en la mayoría de los casos, puede medicarse a tiempo; sin embargo, ha tenido crisis inesperadas que la llevaron a ser hospitalizada.

La cantante admitió que esta condición hace que las giras sean difíciles, pues puede pasar varios días sin dormir durante episodios que a veces duran un mes. También confesó que su enfermedad le provoca sentimientos de culpa y vergüenza, y que a menudo se siente aislada después de una crisis frente a otras personas.

En Instagram aseguró que se encuentra bien y agradeció a los fans por su apoyo. (Foto: @lolayounggg / Instagram)

Quién es Lola Young

Lola Young es una cantante y compositora británica, nacida en Londres en 2001, popularizándose como una de las voces más destacadas del pop, soul y R&B alternativo contemporáneo. Su formación musical se desarrolló en la prestigiosa BRIT School y su carrera profesional despegó al firmar con Island Records a los 18 años.

Previamente, ya había atraído la atención al ganar el concurso nacional Open Mic UK a los 15 años y lanzando su EP debut, Intro, en 2019.

Su gran éxito de crítica y comercial llegó en 2024 con el sencillo “Messy”, una canción que se volvió viral en plataformas y la catapultó a la fama global.

Lola Young se ha popularizado como una de las voces más destacadas del pop, soul y R&B alternativo contemporáneo. (Foto: @lolayounggg / Instagram)

A lo largo de su carrera, Lola Young ha recibido importantes reconocimientos de la industria. Fue nominada al Brit Award for Rising Star en 2021 y figuró en el cuarto lugar de la encuesta BBC Sound of 2022.

En 2025, su trabajo fue reconocido con el Ivor Novello Award en la categoría de Estrella en Ascenso, consolidando su estatus como una artista a seguir en el panorama musical.

Sus álbumes incluyen My Mind Wanders and Sometimes Leaves Completely (2023) y This Wasn’t Meant For You Anyway (2024).

