El reality más famoso de la cocina está de regreso con su cuarta temporada. Me refiero a “Top Chef VIP” que recibe a un nuevo grupo de celebridades que encenderán sus hornillas y tratarán de convencer al jurado con los platillos que elaboren. Una de las personalidades que aceptó este reto es la querida y talentosa Lorena Herrera. ¿No sabes quién es? Tranquilo que a continuación, te lo comento.

“La gente que me conoce sabe que soy buena para cocinar (…). [El detalle es que] no como puerco, no como res, no como empanizado, no como lácteos de vaca ni gluten, ni azúcar por mi alimentación y dieta porque me gusta cuidarme; y bueno, aquí voy a estar expuesta todos los días a esos retos. Lo bueno es que creo que tengo buen sentido común, buen paladar y me han dicho que tengo buena sazón. El amor que tengo por la cocina es lo que me va a ayudar”, dijo a Telemundo consultada sobre su participación.

Ella tiene miles de seguidores en sus redes sociales (Foto: Lorena Herrera / Instagram)

1. DATOS PERSONALES SOBRE LORENA HERRERA

Nombre completo: Lorena Herrera de la Vega

Lorena Herrera de la Vega Lugar de nacimiento: Sinaloa, México

Sinaloa, México Nacionalidad: Mexicana

Mexicana Edad: 58 años

58 años Instagram: @lorenaherreraoficial

2. ¿QUIÉN ES LORENA HERRERA?

Lorena Herrera es una conocida actriz, modelo y personalidad televisiva mexicana. Ha formado parte del elenco de más de medio centenar de películas y decenas de telenovelas y series. También destaca en la industria musical.

3. COMENZÓ EN LOS CERTÁMENES DE BELLEZA

Tras participar en certámenes de belleza como The Look Of The Year, Miss Bikini International y Señorita Univision fue convocada para ser modelo. Su porte hizo que varias marcas se fijaran en ella.

4. FORMÓ PARTE DEL ELENCO DE VARIAS PELÍCULAS

En 1984, llega su gran oportunidad para aparecer en una película cuyo nombre es “Emanuelo”, al año siguiente grabó “Cocaína” y en 1987 “Los mayates atacan”. Tan buenas fueron sus participaciones que llegó a rodar más de 50 filmes.

5. TAMBIÉN GRABÓ TELENOVELAS

Su primera actuación en televisión fue en “Muchachitas” (1991-1992), le siguieron “Entre la vida y la muerte”, “Dos mujeres y un camino”, “El premio mayor”, “María Isabel”, “Lola, érase una vez”, “Atrévete a soñar”, “Un poquito tuyo”, por citar algunos títulos.

6. TIENE EXPERIENCIA EN PROGRAMAS DE COCINA

Tomando en cuenta que ahora forma parte de “Top Chef VIP”, es preciso destacar que ya ha participado en tres shows del mismo formato: “Top Chef Estrellas” (2014), “El gran pastelero: Bake Off Celebrity Mexico” (2021) y “MasterChef Celebrity México” (2022), en este último se quedó con el segundo lugar.

7. LOS REALITIES TAMBIÉN FORMAN PARTE DE SU CARRERA

También estuvo en otros realities como “Big Brother VIP” (2002), “Incógnito” (2008), “La más draga” (2018), “¿Quién es la máscara?” (2021), “Siempre reinas” (2022) y algunos más.

8. DESTACA EN LA INDUSTRIA MUSICAL

Cuando ya era alguien conocida en la pantalla, Lorena Herrera debutó como cantante con su álbum homónimo en 1996. Dos años después, publicó su álbum “Dame amor” y en 2009 “Desnúdame el alma”, cuyo sencillo “Ya” fue un éxito. Para el año 2015 incursionó en la música dance-electrónica con “Masoquista”, siendo considerada una de las artistas mexicanas con mejores producciones visuales por su clip. Se consolidó en ese género.

9. EJERCITA BASTANTE SU CUERPO

La actriz dio a conocer que ejercita bastante su cuerpo, tanto así que dedica hora y media diaria al ejercicio físico. Además, de ir al gimnasio de lunes a domingo.

10. NO TIENE UNA BUENA RELACIÓN CON LUCÍA MÉNDEZ

En una entrevista con Matilde Obregón, Lorena Herrera contó que sus diferencias con Lucía Méndez surgieron durante la filmación de “Siempre Reinas”, donde también compartieron pantalla con Sylvia Pasquel y Laura Zapata. “En la primera temporada pensé que sí podíamos llevarnos bien porque las dos somos acuario, pero a partir de la mitad del reality las cosas ya no fluyeron. Siento que se cerró, siempre sacó lo peor de ella y ya no pudimos conecta. Después de la segunda temporada, hicimos una gira, pero no fluyó, no pasó a mayores. Opté por no hablar nada. No digo que sea mala persona”, dijo.

11. ¿LORENA HERRERA TIENE PAREJA?

Sí, Lorena Herrera está muy enamorada. Ella tiene 21 años de relación con Roberto Assad, pero como casados llevan 19 años, pues contrajeron matrimonio en junio de 2006. La actriz asegura que el respeto y confianza son la base de todo, además de compartir su pasión la actividad física y comida saludable.

12. ¿TIENE HIJOS LORENA HERRERA?

No. Lorena Herrera no tiene hijos, una decisión que tomó desde que era muy joven, algo que comunicó a su esposo a poco de conocerlo; por fortuna, él tampoco deseaba convertirse en padre. “Yo tomé la decisión de no tener hijos, ni estaba segura de ser madre, pues no tenía ese sentimiento maternal fuerte y lo que tenía lo volcaba en mis sobrinos”, narró en entrevista a Matilde Obregón.

La celebridad tiene una relación con Roberto Assad (Foto: Lorena Herrera / Instagram)

