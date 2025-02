El ingreso de nuevos habitantes a “La casa de los famosos All Stars” sorprendió a muchos, ya que se había anunciado que para esta temporada regresaban los participantes más polémicos de las cuatro anteriores entregas. Si bien, ya conocemos a varios de ellos, la incorporación de estos competidores pondrá sazón a la convivencia. Uno de ellos es Luca Onestini. ¿Lo conoces? Si aún no sabes nada sobre él, no te preocupes que en los siguientes párrafos te lo contamos.

“Hoy llego aquí para enseñar una nueva cara de Luca. Me encantan las mujeres, en esta casa voy a hacer cualquier cosa. ¿Mi libro favorito? El arte de la seducción de Luca Onestini, por supuesto no está en venta, tranquilos, porque sería demasiado caro”, fue parte de lo que dijo en su presentación durante el estreno del show de Telemundo.

Luca Onestini es el nuevo ingreso a "La casa de los famosos All-Stars" (Foto: Telemundo)

1. DATOS PERSONALES DE LUCA ONESTINI

Nombre completo: Luca Onestini

Luca Onestini Lugar de nacimiento: Castel San Pietro Terme, Bolonia, Italia

Castel San Pietro Terme, Bolonia, Italia Nacionalidad: Italiana

Italiana Cumpleaños: 1 de enero

1 de enero Año de nacimiento: 1993

1993 Edad: 32 años

32 años Instagram: @lucaonestini_11

@lucaonestini_11 TikTok: @lucaonestini_11

No cabe duda que el italiano sabe lo que es posar y cautivar a todos (Foto: Luca Onestini / Instagram)

2. ¿QUIÉN ES LUCA ONESTINI?

Luca Onestini es de todo un poco, tal como lo hizo saber en su presentación en el programa de Telemundo: “Soy modelo, presentador, influencer, DJ y, no me podía olvidar, estrella de los reality. Y aunque no te lo creas, odontólogo”.

Luca Onestini disfrutando del mar en una moto acuática (Foto: @lorenzooliveri__ / Instagram)

3. CARRERA COMO MODELO

Debido a su porte y presencia, Luca comenzó en el mundo del modelaje para marcas reconocidas y le fue muy bien en las pasarelas.

Aquí mirando a la cámara y enamorando a sus seguidores (Foto: Luca Onestini / Instagram)

4. SE CONVIRTIÓ EN MÍSTER ITALIA

Tras hacerse conocido en el modelaje, se animó a participar en un certamen de belleza, llegando a convertirse en Míster Italia 2013.

Ejercita bastante su cuerpo para tener esa figura (Foto: Luca Onestini / Instagram)

5. FORMÓ PARTE DE VARIOS REALITIES

Onestini formó parte de varios realities, así que llega con experiencia a “La casa de los famosos All Stars”. Los cuatro shows en los que estuvo fueron: “Gran Hermano VIP”, “Temptation Island”, “Mujeres y Hombres y Viceversa” y “Secret Story”, el cual ganó.

"No puedes detener las olas, pero puedes aprender a surfear", escribió en esta publicación Luca Onestini (Foto: @diegolila / Instagram)

6. ESTUDIÓ ODONTOLOGÍA

Él estudió la carrera de Odontología y tiene una clínica para atender al público, tal como lo muestra en sus redes sociales.

Él es odontólogo de profesión (Foto: Luca Onestini / Instagram)

7. TIENE VITÍLIGO

Luca Onestini tiene vitíligo, una enfermedad cutánea que se caracteriza cuando la piel pierde sus células pigmentarias provocando manchas descoloridas en algunas zonas del cuerpo. Esto lo llevó a ser víctima de bullying cuando era menor, pues sus compañeros se burlaban de él. Tanta era la agresión que iba con temor al colegio. Por fortuna, lo superó y se siente orgulloso de cada parte de él.

Él padece de vitíligo, tal como se aprecia en sus piernas y codo (Foto: Luca Onestini / Instagram)

8. DJ Y PRESENTADOR

Pero el italiano también supo destacar en la música como DJ, teniendo gran cantidad de seguidores. Además, en los eventos a los que asiste, es el presentador.

9. ¿LUCA ONESTINI TIENE PAREJA?

No. actualmente, Luca Onestini no tiene pareja. Él tuvo un romance con Cristina Porta, quien estuvo en la cuarta temporada de “La casa de los famosos”. Ellos comenzaron su relación cuando participaron de “Secret story”, reality que él ganó. Su romance duró unos meses, pero él dijo que todo se enfrió porque ella le hizo varios desplantes en público.