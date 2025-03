Desde que aterrizó en Netflix el pasado 28 de febrero de 2025, “Contraataque” se convirtió en la producción preferida de la audiencia; y cómo no lograrlo, si su trama se centra en la hermandad de un grupo de soldados que se enfrenta a criminales. Uno de los actores que ha dejado impactado a muchos con su actuación es Luis Curiel, quien da vida al personaje conocido como Pollo. Si no sabes quién es este histrión, no te preocupes que te lo contamos a continuación.

Cabe mencionar que en la ficción, el muchacho es uno de los miembros más jóvenes del equipo del capitán Guerrero, que al igual que el resto de sus compañeros – demostrará mucha valentía y determinación a la hora de enfrentarse contra el enemigo.

Luis Curiel interpretando a Pollo en "Contraataque" (Foto: Draco Films)

1. DATOS PERSONALES DE LUIS CURIEL

Nombre completo: Luis Curiel

Luis Curiel Lugar de nacimiento: México

México Nacionalidad: Mexicana

Mexicana Cumpleaños: 28 de junio

28 de junio Año de nacimiento: 1990

1990 Edad: 34 años

Aquí el actor luciendo con una camisa a rayas y una gorra (Foto: Luis Curiel / Instagram)

2. ¿QUIÉN ES LUIS CURIEL?

Luis Curiel es un actor mexicano que ha hecho cine, televisión y teatro. Es muy conocido por “Control Z” (2020), “El Chapo” (2017) y “Doña Flor y sus dos maridos” (2019).

Aquí tomándose una fotografía frente al espejo (Foto: Luis Curiel / Instagram)

3. DESDE PEQUEÑO SOÑABA CON SER ACTOR

Desde que tenía 7 años, él siempre soñó en convertirse en un gran actor, algo que nació en él cuando vio a varios niños sobre el escenario.

El mexicano se está haciendo un nombre en el mundo del entretenimiento (Foto: Luis Curiel / Instagram)

4. CONVENCIÓ A SUS PADRES PARA QUE LO MATRICULEN EN CLASES DE ACTUACIÓN

Al estar seguro de que quería llegar a ser un gran actor, con sólo ocho años pidió en varias ocasiones a sus padres para que lo inscribieran a un taller. “Insistí mucho para las clases actuación, hasta que los amenacé con un cuchillo en mi pecho y dije: ‘Si no me meten a estudiar…’ [risas]; ahí dijeron: creo que sí tiene potencial, algo hay que hacer con ese talento”, relató a modo de broma en entrevista con Javier Poza.

Durante su viaje a Canadá (Foto: Luis Curiel / Instagram)

4. LE SALIÓ UNA AUDICIÓN DE PEQUEÑO

En la misma entrevista reveló que el plan de su padre, un ingeniero físico matemático, era mantenerlo un mes en el teatro para complacerlo y luego seguir con sus cosas, pero tras recibir tres clases, a Luis le salió su primera audición de teatro, por lo que tuvo que quedarse un tiempo más. Posteriormente, lo invitaron para participar en un comercial y poco a poco se fueron dando las cosas con el paso del tiempo.

En su visita a Uruguay (Foto: Luis Curiel / Instagram)

5. SIGUIÓ UNA CARRERA QUE ABANDONÓ POR SUS SUEÑOS

Después de terminar la preparatoria, sintió que el mundo de la actuación le abriría de inmediato las puertas, pero no fue así; motivo por el que estudió la carrera de Publicidad y Medios, pero al darse cuenta de que no era lo que deseaba para él, terminó por abandonarla para dedicarse de lleno en convertirse en un gran actor.

Durante su viaje a París (Foto: Luis Curiel / Instagram)

6. CARRERA ACTORAL

Entre las producciones en las que ha participado se encuentran: “La Rosa de Guadalupe” (2009-2015), “Corazón que miente” (2016), “El Chapo” (2017), “Un extraño enemigo” (2018), “El candidato” (2020), “Vencer el pasado” (2021), “Control Z” (2020-2022), “Playa sociedad” (2023) y “Como agua para chocolate” (2024).

