En los últimos días, el nombre de Maggie Baugh, una joven guitarrista estadounidense de 25 años, comenzó a aparecer en los titulares luego de que se confirmara la separación de Nicole Kidman y Keith Urban tras casi dos décadas de matrimonio. Su vínculo con el cantante de country generó todo tipo de especulaciones, especialmente después de algunos gestos y comentarios durante los conciertos recientes del artista.

El portal Page Six informa que, durante una presentación en abril, Urban interpretó su tema “The Fighter”, canción inspirada en sus primeros años junto a Kidman. En esa ocasión, el músico, de 57 años, miró directamente a Maggie y le señaló mientras cantaba la frase “I was born to love you” (“Nací para amarte”).

En otro show más reciente, modificó parte de la letra para decir: “When they’re tryna get to you, Maggie, I’ll be your guitar player” (“Cuando intenten llegar a ti, Maggie, seré tu guitarrista”), provocando la reacción inmediata de la joven, quien publicó el video en Instagram con el mensaje: “¿Acaba de decir eso?”.

En un reciente concierto, el cantante cambió parte de la letra de una canción para referirse directamente a ella, lo que avivó las especulaciones. (Foto: @maggie_baugh / Instagram) / VALERIE MACON

Aunque no se ha confirmado ninguna relación entre ellos, el gesto alimentó rumores de que Urban podría estar involucrado con otra persona. La polémica surgió justo un día antes de que se hiciera pública la noticia de su separación de Kidman, con quien tiene dos hijas.

Más allá de la controversia, Baugh tiene una carrera musical que comenzó a temprana edad. Nació en el sur de Florida y empezó a tocar el violín a los seis años.

“Estuve en orquestas, toqué en el Carnegie Hall y participé en programas de música clásica. Pero en octavo grado decidí cambiarme al country”, contó a Up N Country en 2022.

No existe evidencia de una relación entre ambos. (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

Según relató al Hamilton County Reporter, nadie en su familia es músico. “Soy literalmente la única. ¿No es una locura? Soy la rara de la familia. Mi papá es microbiólogo y mi mamá tiene un negocio de entrenamiento de perros”, explicó. A los 13 años comenzó a escribir canciones y lanzó su primer disco.

Con el tiempo, Maggie pasó de tocar en festivales locales a presentarse en escenarios de todo el país. A los 18 años se mudó a Nashville, donde consolidó su carrera como cantante y multiinstrumentista. “Comencé a ser acosada en la escuela y usé la música como una vía para desahogarme”, contó.

Más allá del rumor, Baugh es una guitarrista y cantante que inició su carrera a los seis años y hoy triunfa en Nashville. (Foto: @maggie_baugh / Instagram) / VALERIE MACON

Hoy, además de acompañar a Keith Urban en sus giras, Maggie Baugh cuenta con una gran presencia en las redes sociales. En TikTok, su serie “Finish the Lick” acumula cerca de 400.000 seguidores, donde demuestra su talento para reconocer y completar riffs de guitarra famosos.

“Ha sido un viaje salvaje y emocionante”, aseguró la joven artista sobre su crecimiento en la industria musical.

Nicole Kidman y Keith Urban se separan: línea de tiempo de su relación

La actriz Nicole Kidman y el cantante de country Keith Urban se conocieron en enero de 2005 durante la gala “G’Day USA” en Los Ángeles. A pesar de que Kidman sintió una atracción inmediata, Urban tardó varios meses en llamarla. Una vez que la relación se consolidó, la pareja se comprometió con rapidez y se casó en una ceremonia en Sídney, Australia, en junio de 2006, un año después de haberse conocido.

Pocos meses después de la boda, Urban ingresó en rehabilitación para tratar adicciones. Kidman lo apoyó públicamente, un momento que la pareja describió posteriormente como un factor que fortaleció profundamente su vínculo.

Con el tiempo, la pareja dio la bienvenida a dos hijas: Sunday Rose, nacida en 2008, y Faith Margaret, nacida en 2010 a través de gestación subrogada.

A lo largo de casi dos décadas, Kidman y Urban se establecieron como una de las parejas más estables y visibles de Hollywood; no obstante, en septiembre de 2025, después de 19 años de matrimonio, se anunció que la actriz y el cantante habían puesto fin a su relación.

